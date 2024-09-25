WEKA تحصل على شهادة شريك شبكة NVIDIA السحابية

منصة WEKA للبيانات أصبحت الآن معتمدة كحل عالي الأداء لتخزين البيانات مع البنية المرجعية لشبكة شركاء NVIDIA للخدمات السحابية للبنية التحتية لحوسبة وحدات المعالجة الرسومية

The WEKA Data Platform is Now Certified as a High-Performance Data Store Solution with the NVIDIA Cloud Partner Reference Architecture for GPU Compute Infrastructure

كامبل، كاليفورنيا ، 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ويكا آي أو" (WekaIO) (ويكا) ، شركة منصة البيانات المبنية بالذكاء الاصطناعي ، عن اعتماد [منصة بيانات "ويكا"] (WEKA® Data Platform) كمخزن بيانات عالي الأداء لشبكة شركاء "إنفيديا" (NVIDIA) للخدمات السحابية. مع هذه الشهادة ، يمكن لشبكة شركاء "إنفيديا" للخدمات السحابية الآن الاستفادة من مميزات منصة بيانات "ويكا" المتمثلة في الأداء الاستثنائي ، وقابلية التوسع ، وكفاءة التشغيل ، وسهولة الاستخدام من خلال بنية "ويكا" المرجعية الموثقة بشكل مشترك لشبكة شركاء "إنفيديا" (NVIDIA) للخدمات السحابية باستخدام أنظمة NVIDIA HGX H100.

توفر البنية المرجعية لشبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية حلًا شاملًا ومتكاملًا للأجهزة والبرمجيات لمزودي الخدمات السحابية لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وتدفقات العمل لحالات الاستخدام المختلفة. تضمن شهادة "ويكا" للتخزين أن أجهزة WEKApod™ والأجهزة التي يوفرها شركاء الخوادم المؤهلين من "ويكا" تلبي مواصفات لشبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية للتخزين عالي الأداء للبيئات السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

تسلط الشهادة الضوء على قدرة منصة بيانات "ويكا" على توفير أداء قوي على نطاق واسع وتسريع أحمال العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. فهي توفر ما يصل إلى 48 غيغابايت في الثانية من معدل القراءة وأكثر من 46 غيغابايت في الثانية من معدل الكتابة على نظام HGX H100 واحد، وتدعم ما يصل إلى 32000 وحدة معالجة رسومات من إنفيديا في مجموعة واحدة من أنظمة حلول NVIDIA Spectrum-X متصلة بشبكة شبكة إيثرنت. يمكن لشركاء شبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية الآن ربط منصة بيانات "ويكا" بثقة مع عمليات نشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مدعومة بوحدات معالجة رسومات من إنفيديا لمساعدة عملائهم على نشر مشاريع الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بسرعة.

قال نيلش باتيل ، الرئيس التنفيذي للمنتجات في "ويكا": "إن المبتكرين في الذكاء الاصطناعي يتحولون بشكل متزايد إلى مقدمي خدمات سحابية فائقة الحجم ومتخصصة لدعم تدريب النماذج والاستدلال وبناء مشاريعهم الحاسوبية المتقدمة". "تمكّن البنية المرجعية المعتمدة من "ويكا" شبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية وعملائها الآن من نشر حل إدارة البيانات المبني بالذكاء الاصطناعي والموثق بالكامل، والذي يمكن أن يساعد على تحسين مقاييس الوقت إلى النتيجة مع الحد بشكل كبير من تكاليف البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات".

ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع الطلب المتزايد على الحلول السحابية المتخصصة

ارتفع الطلب العالمي على الوصول إلى وحدات معالجة رسومات من الجيل التالي مع تحرك المنظمات لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة والحصول على ميزة تنافسية عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. وقد أدى ذلك إلى ظهور سلالة جديدة من مقدمي الخدمات السحابية المتخصصة المبنية بالذكاء الاصطناعي، والتي تقدم إمكانية وصول على نطاق واسع لوحدات معالجة الرسومات من خلال توفير حلول ذات تسارع أكبر للبنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي للمنظمات من جميع الأحجام وفي كل صناعة. نظرًا لأن مشاريع الذكاء الاصطناعي للشركات توحّد التدريب، والاستدلال وتدفقات عمل التوليد المعزز بالاسترداد على بيئات أكبر لوحدات معالجة الرسومات، غالبًا ما يواجه مقدمو الخدمات السحابية تلك تحديات كبيرة في إدارة البيانات ، مثل دمج البيانات وقابلية النقل ، وتقليل معدل التأخير ، والتحكم في التكاليف من خلال استخدام وحدات معالجة الرسومات بكفاءة.

تعمل منصة بيانات "ويكا" المبنية بالذكاء الاصطناعي على تحسين وتسريع خطوط أنابيب البيانات ، مما يساعد على ضمان تشبع وحدات معالجة الرسومات باستمرار بالبيانات لتحقيق أقصى استغلال ، وتبسيط تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال ، وتسريع أحمال العمل المكثفة الأداء. فهي توفر تجربة تخزين مبسطة وبدون حاجة للضبط، تعمل على تحسين الأداء عبر جميع ملفات تعريف وحدات الإدخال / الإخراج، مما يساعد مزودي الخدمات السحابية على تبسيط تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي لتقليل تعقيد إدارة البيانات وزيادة تكاليف الموظفين.

يقوم العديد من أعضاء شبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية أيضًا ببناء عروض الخدمات الخاصة بهم مع وضع الاستدامة في الاعتبار ، وتوظيف تقنيات فعالة في استخدام الطاقة وممارسات الذكاء الاصطناعي المستدامة لتقليل تأثيرهم البيئي. تعمل منصة بيانات "ويكا" على تحسين كفاءة وحدات معالجة الرسومات وفعالية تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال بشكل كبير ، مما يمكن أن يساعد مزودي الخدمات السحابية على تجنب 260 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل بيتابايت من البيانات المخزنة. يمكن أن يخفض هذا بشكل أكبر من الأثر الكربوني لمراكز البيانات الخاصة بهم والتأثير البيئي لمبادرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء للعملاء.

"منصة "ويكا" للبيانات حاسمة في تحسين أداء "خدمة شاكتي السحابية" (Shakti Cloud) من "يوتا" (Yotta)، وهي أسرع بنية تحتية للحوسبة الفائقة المعتمدة على للذكاء الاصطناعي في الهند. تسمح لنا "خدمة شاكتي السحابية" (Shakti Cloud) بتوفير خدمات وحدات معالجة رسومات قابلة لزيادة حجمها للشركات من جميع الأحجام ، ومع توفير وصول ذي آليات ديمقراطية إلى موارد الحوسبة عالية الأداء وتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي من خلال الأسطول الكبير لوحدات معالجة الرسومات طراز H100 من إنفيديا. قال سونيل غوبتا ، المؤسس المشارك والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "يوتا داتا سيفرسس" (Yotta Data Services)، من شركاء شبكة إنفيديا للخدمات السحابية: "مع هذا التحسين ، يمكن لعملائنا تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الحقيقي بكفاءة على نماذج لغة ذات تريليون من المعلّمات". "في "يوتا"، نحن ملتزمون بشدة بموازنة نمو مركز البيانات مع الاستدامة وكفاءة الطاقة. نحن ملتزمون بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة لتقليل التأثير البيئي لمراكز البيانات لدينا مع الاستمرار في توسيع نطاق بنيتنا التحتية لتلبية الطلب المتزايد. تلعب "ويكا" دورًا أساسيًا في مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف."

تشمل الفوائد الرئيسية للهندسة المعمارية المرجعية لـ "ويكا" لشبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية ما يلي:

أداء استثنائي: تساعد الإنتاجية العالية الموثقة ومعدل التأخير المنخفض على تقليل الوقت المستغرق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال من أيام إلى ساعات ، مما يوفر ما يصل إلى 48 غيغابايت في الثانية من إنتاجية القراءة وأكثر من 46 غيغابايت في الثانية من إنتاجية الكتابة لنظام HGX H100 واحد.

الحد الأقصى لاستخدام وحدات معالجة الرسومات: توفر "ويكا" أداءً متسقًا وقابلية توسّع خطيّ على مستوى كافة أنظمة HGX H100 ، وتحسين خطوط أنابيب البيانات لتحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات بما يصل إلى 20 ضعفًا ، مما يؤدي إلى الحاجة لعدد أقل من وحدات معالجة الرسومات اللازمة لأحمال العمل ذات التدفق العالي للبيانات، مع زيادة الأداء إلى أقصى حد.

التأجير المتعدد على مستوى مزود الخدمة: توفر ضوابط الوصول الآمنة والمجموعات الافتراضية القابلة للتكوين إمكانية فصل الموارد والتشفير المستقل للحفاظ على خصوصية العملاء وأدائهم.

القضاء على كبائن نقاط التفتيش: تعد نقاط التفتيش القابلة لزيادة حجمها وذات معدل التأخير المنخفض أمرًا بالغ الأهمية لتدريب النماذج على نطاق واسع وتخفيف المخاطر وتوفير القدرة على التنبؤ التشغيلي.

نطاق ضخم: دعم ما يصل إلى 32000 وحدة معالجة رسومات إنفيديا من طراز H100 وسعة إكسابايت داخل مساحة أسماء واحدة عبر عمود فقري مكوّن من وحدات نظام Spectrum-X من إنفيديا المعتمدة على اتصال إيثرنت لتوسيع نطاق الشبكة لتلبية احتياجات النشر بأي حجم.

عمليات مبسطة: توفير البنية التي لا تحتاج للضبط إمكانية توسّع خطيّ للبيانات الوصفية وخدمات البيانات، وتبسيط عمليات تصميم ونشر وإدارة بيئات الخدمات السحابية المتنوعة ذات أحمال العمل المتعددة.

الحد من التعقيد وتحسين الكفاءة: تقدم "ويكا" أداءً رائدًا في فئتها مقابل عُشر أثر مركز البيانات والكابلات مقارنةً بالحلول المنافسة ، مما يقلل من تعقيد البنية التحتية وتكاليف التخزين والطاقة والتأثير البيئي ذي الصلة لتعزيز استخدام أكثر استدامة للذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول البنية المرجعية لـ "ويكا" لشبكة شركاء إنفيديا للخدمات السحابية ، تفضلوا بزيارة https://www.weka.io/company/partners/technology-alliance-partners/nvidia.

لاستكشاف كيف يمكن لـ "ويكا" تعزيز تسارع وحدات معالجة الرسومات، تفضلوا بزيارة: https://www.weka.io/data-platform/solutions/gpu-acceleration/.

نُبذة عن WEKA

تعمل شركة "ويكا" على تصميم نهج جديد لمكدّسات بيانات الشركات المصممة لعصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضع [منصة بيانات "ويكا"] (WEKA® Data Platform) معيارًا لبنية الذكاء الاصطناعي من خلال بنية أساسية سحابية مبنية بالذكاء الاصطناعي يمكن نشرها في أي مكان، مما يوفر إمكانية نقل البيانات بسلاسة عبر البيئات المحلية والسحابية وبيئات الحافة، وتعمل على تحويل صوامع البيانات القديمة إلى خطوط أنابيب بيانات ديناميكية تعمل على تسريع وحدات معالجة الرسومات، والتدريب والاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي، وأحمال العمل الأخرى كثيفة الأداء، مما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر، واستهلاك طاقة أقل، وتقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بها. تساعد "ويكا" المؤسسات البحثية والشركات الأكثر ابتكارًا في العالم على التغلُّب على تحديات البيانات المعقدة للوصول إلى الاكتشافات والرؤى والنتائج بشكل أسرع وأكثر استدامة؛ بما في ذلك 12 شركة من شركات "فورتشن 50" (Fortune 50). يُرجى زيارة www.weka.io لمعرفة المزيد، أو التواصل مع "ويكا" على لينكد إن، وإكس، وفيسبوك.

WEKA وشعار WEKA هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة WekaIO, Inc. وقد تكون الأسماء التجارية الأخرى المستخدمة هنا علامات تجارية لمالكيها.

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