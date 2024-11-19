WEKA تكشف عن أول مجموعة تخزين للذكاء الاصطناعي في الصناعة مبنية على الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة NVIDIA

الشركة تستعرض الحل الجديد مع NVIDIA و Arm و Supermicro في مؤتمر Supercomputing 2024 لتقديم مستويات استثنائية من كثافة الأداء وتوفير الطاقة لنشر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

WEKA introduces First AI Storage Cluster Built on NVIDIA Grace CPU Superchip (PRNewsFoto/WekaIO)

أتلانتا وكامبل ، كاليفورنيا, 19 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- من مؤتمر Supercomputing 2024 للحوسبة الفائقة: استعرضت "ويكا" (WEKA) وهي شركة منصة بيانات متمحورة حول الذكاء الاصطناعي ، أول حل تخزين عالي الأداء في الصناعة للرقاقة الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace™ من شركة "إنفيديا" (NVIDIA). سيتم تشغيل الحل على خادم تخزين جديد قوي من شركة ©(Supermicro) يتم تشغيله بواسطة برمجيات منصة بيانات "ويكا" (WEKA®) وأنوية Neoverse™ V2 من شركة "آرم" (Arm®) باستخدام شبكات الرقاقة الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة "إنفيديا" وبطاقات واجهات الشبكات ConnectX-7 من شركة "إنفيديا" ومنصة الشبكات BlueField-3 من شركة "إنفيديا" لتسريع أحمال التشغيل للذكاء الاصطناعي في المؤسسات مع كثافة أداء وكفاءة كهربائية لا مثيل لهما.

دعم الجيل القادم من ابتكار الذكاء الاصطناعي

تتطلب أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء اليوم الوصول إلى البيانات بسرعة البرق ، لكن معظم مراكز البيانات تواجه قيودًا متزايدة على المساحة والطاقة.

تدمج الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة "إنفيديا" مستوى الأداء الذي تقدمه منصة محطة عمل أو منصة خادم رئيسية ذات منفذين بنظام x86-64 في وحدة واحدة. يتم تشغيل الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace بواسطة 144 نواة عالية الأداء طراز Neoverse V2 من شركة "آرم"، والتي توفر ضعف مستويات كفاءة الطاقة التي توفرها خوادم x86 التقليدية. تتميز بطاقات واجهات الشبكات (NIC) طراز ConnectX-7 وبطاقات واجهات الشبكات الفائقة (SuperNIC) طراز BlueField-3 من شركة "إنفيديا" بتسارع RDMA / RoCE المصمم خصيصًا ، مما يوفر اتصالًا شبكيًا عالي الإنتاجية ومنخفض التأخير بسرعة تصل إلى 400 غيغابايت / ثانية. يقلل تركيب بنية البرمجيات الثورية صفرية النسخ من منصة بيانات "ويكا" التي تعمل على خادم التخزين بسرعة "مقياس بيتا" (petascale) من شركة "سوبرمايكرو" من اختناقات الإدخال/الإخراج ويقلل من فترة تأخر خطوط الأنابيب الذكية لتعزيز استخدام وحدات المعالجة الرسومية بشكل كبير وتسريع التدريب والاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي لإحداث تحسين كبير في الوقت إلى أول رمز، والاكتشافات، والرؤى، مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف ذات الصلة.

وتشمل الميزات الرئيسية للحل ما يلي:

السرعة الفائقة وقابلية التوسع للذكاء الاصطناعي المؤسسي: تقدم الرقاقة الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة NVIDIA ، مع 144 نواة عالية الأداء طراز Neoverse™ V2 من شركة "آرم" Arm ® متصلة بنسيج ترابط قابل للتوسّع عالي الأداء مصمم خصيصًا من شركة "إنفيديا" ، أداء خادم وحدة المعالجة المركزية مزدوج المقابس بنظام x86 بنصف الطاقة. توفر بطاقات واجهات الشبكات ( NIC ) طراز ConnectX-7 وبطاقات واجهات الشبكات الفائقة ( SuperNIC ) طراز BlueField-3 من شركة "إنفيديا" شبكات عالية الأداء ، وهي أساسية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. بالاقتران مع البنية المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي لمنصة بيانات "ويكا"، والتي تسرّع الوقت إلى أول رمز بما يصل إلى 10 أضعاف ، يضمن الحل الأداء الأمثل عبر خطوط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي على أي نطاق تقريبًا.

الاستخدام الأمثل للموارد: تضمن منصة بيانات "ويكا" عالية الأداء ، جنبًا إلى جنب مع بنية ذاكرة LPDDR5X الخاصة بوحدات المعالجة المركزية Grace ، ما يصل إلى 1 تيرابايت / ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة وتدفق البيانات السلس ، مما يقضي على الاختناقات. من خلال دمج الهندسة المعمارية الموزعة وتكنولوجيا تجاوز النواة من "ويكا" ، يمكن للمنظمات تحقيق معدلات أسرع من التدريب لنماذج الذكاء الاصطناعي ، وتحقيق فترات زمنية مرجعية أقل، وتحقيق سرعات استدلال أعلى ، مما يجعلها الحل المثالي لتوسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

الكفاءة الاستثنائية في الطاقة والمساحة: توفر منصة بيانات "ويكا" زيادة مقداره 10 أضعاف إلى 50 ضعفًا لكفاءة كومة وحدات المعالجة الرسومية للتعامل بسلاسة مع أحمال التشغيل للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقليل نسخ البيانات ومرونة السحابة ، يمكن لمنصة "ويكا" تقليص بصمات البنية التحتية للبيانات بمقدار 4-7 أضعاف وتقليل انتاج الكربون؛ ما يؤدي إلى تجنب تخزين ما يصل إلى 260 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل بيتابايت سنويًا وخفض تكاليف الطاقة بمقدار 10 أضعاف. بالاقتران مع كفاءة الطاقة التي توفرها الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace مقارنةً بالخوادم الرائدة العاملة بنظام x86 ، يمكن للعملاء تحقيق معدلات إنجاز أعلى بموارد أقل، وتلبية أهداف الاستدامة مع تعزيز أداء الذكاء الاصطناعي.

قال "نيلش باتيل"، كبير مسؤولي المنتجات في شركة "ويكا": "إن الذكاء الاصطناعي يغير كيفية ابتكار الشركات في جميع أنحاء العالم وإنشائها وتشغيلها ، لكن الزيادة الحادة في تبنّيه زادت بشكل كبير من استهلاك مركز البيانات للطاقة ، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2026 ، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية". قال "إيفان غولدواسير"، مدير مركز بيانات وحدات المعالجة المركزية في شركة "إنفيديا": "إن "ويكا" متحمسة للشراكة مع "إنفيديا" و "آرم" و "سوبرمايكرو" لتطوير حلول عالية الأداء وذات كفاءة في استخدام الطاقة لمراكز البيانات من الجيل التالي التي تدفع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وأحمال التشغيل عالية الأداء مع تسريع معالجة كميات كبيرة من البيانات وتقليل وقت الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ".

قامت "ويكا" مع "سوبرمايكرو" بتطوير حل تخزين قوي يتكامل بسلاسة مع الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة "إنفيديا" لتحسين كفاءة أحمال التشغيل الذكية المكثفة للبيانات على نطاق واسع. سيوفر الحل وصولاً سريعًا إلى البيانات مع تقليل استهلاك الطاقة ، مما يتيح للمنظمات القائمة على البيانات التعزيز الفائق لبنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي".

قال "باتريك تشو"، كبير المديرين ، قسم إدارة منتجات التخزين ، شركة "سوبرمايكرو": "إن خادم التخزين القادم ARS-121L-NE316R بسرعة "مقياس بيتا" (petascale) من شركة "سوبرمايكرو" هو أول خادم تخزين محسّن باستخدام الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة [إنفيديا]". قال "ديفيد ليكومبر"، مدير قسم الحوسبة عالية الأداء في شركة "آرم": "يتضمن تصميم النظام 16 موضعًا عالِ الأداء لأقراص الحالة الصلبة بتقنية Gen5 E3.S وبروتوكول الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe) مع ثلاث فتحات شبكة بتقنية PCIe Gen 5 ، والتي تدعم ما يصل إلى اثنين من محولات الشبكة لبطاقات واجهات الشبكات (NIC) طراز ConnectX-7 أو بطاقات واجهات الشبكات الفائقة (SuperNIC) طراز BlueField-3 من شركة "إنفيديا" ومحول شبكة واحد بتقنية OCP 3.0. يعد النظام مثاليًا لأحمال تشغيل التخزين عالية الأداء مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتطبيقات السحابية فائقة الحجم. أسفر تعاوننا مع "إنفيديا" و "ويكا" عن إيجاد منصة بيانات تمكّن العملاء من جعل مراكز البيانات الخاصة بهم أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مع إضافة قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي الجديدة."

"يتطلب الابتكار في الذكاء الاصطناعي نهجًا جديدًا لتصميم السيليكون والنظام يوازن بين الأداء وكفاءة استخدام الطاقة. تفخر "آرم" بالعمل مع "إنفيديا" و "ويكا" و "سوبرمايكرو" لتقديم حل الذكاء الاصطناعي عالي الأداء الذي يقدم قيمة استثنائية وكفاءة في استخدام الطاقة لا تهاون فيها".

سيكون حل التخزين من "ويكا" و "سوبرمايكرو" باستخدام الرقاقات الفائقة لوحدات المعالجة المركزية Grace من شركة "إنفيديا" متاحًا تجاريًا في أوائل عام 2025. يمكن لحضور مؤتمر Supercomputing 2024 للحوسبة الفائقة زيارة شركة "ويكا" في كابينة رقم 1931 للحصول على مزيد من التفاصيل ومشاهدة عرض تجريبي للحل الجديد.

نُبذة عن WEKA

تعمل شركة "ويكا" على تصميم نهج جديد لمكدّسات بيانات الشركات المصممة لعصر الذكاء الاصطناعي. تضع منصة بيانات "ويكا" (WEKA®) معيارًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال بنية سحابية ومتمحورة حول الذكاء الاصطناعي يمكن نشرها في أي مكان، مما يوفر إمكانية نقل البيانات بشكل سلس عبر البيئات المحلية والسحابية وبيئات الحافة؛ حيث تعمل على تحويل صوامع البيانات القديمة إلى خطوط أنابيب بيانات ديناميكية تعمل على تسريع وحدات المعالجة الرسومية، والتدريب والاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي، وأحمال التشغيل الأخرى كثيفة الأداء، مما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر، واستهلاك طاقة أقل، وتقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بها. تساعد "ويكا" المؤسسات البحثية والشركات الأكثر ابتكارًا في العالم على التغلُّب على تحديات البيانات المعقدة للوصول إلى الاكتشافات والرؤى والنتائج بشكل أسرع وأكثر استدامة؛ بما في ذلك 12 شركة من شركات قائمة "فورتشن 50" (Fortune 50). يُرجى زيارة www.weka.io لمعرفة المزيد، أو التواصل مع "ويكا" على لينكد إن، وإكس، وفيسبوك.

تم الاعتراف بشركة "ويكا" كرائدة في مجال منصات تخزين الكائنات والملفات في إصدار عام 2024 من أبحاث Gartner® Magic Quadrant™ - اقرأ التقرير.

WEKA وشعار WEKA هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة WekaIO, Inc. وقد تكون الأسماء التجارية الأخرى المستخدمة هنا علامات تجارية لمالكيها.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2561552/WEKA_NVIDIA_SMC_PR.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpg