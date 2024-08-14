Wellfit تختار خط SYMBIO المتميز للغاية لتمارين القلب لمركز اللياقة البدنية الجديد في منطقة مارينا بدبي

روزمونت، إلينوي، 14 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- اختارت Wellfit، المزود الرائد للياقة البدنية في الشرق الأوسط، خط منتجات Symbio™ لتمارين القلب (ما يعرف بالكارديو) من Life Fitness لمركزها الرئيسي الرابع للياقة البدنية، والذي سيشغل مساحة 35000 قدم مربع في أبراج الفتان مارين دبي. تمثل Symbio تجربة تمارين القلب الفاخرة الأولى من نوعها من Life Fitness، الشركة الرائدة عالميا في مجال معدات اللياقة البدنية التجارية.

The Wellfit COO Gareth Jones and Be Fit Channel Manager Gintare (Gina) Kersyte meets with Life Fitness leadership at FIBO 2024. L to R: Andrew Mahadevan, Chief Commercial Officer, Life Fitness; Steve Newell, Vice President - Global Key Accounts, Life Fitness; Jim Pisani, Chief Executive Officer, Life Fitness; Gareth Jones, Chief Operating Officer, WellFit; Thomas Hoeven, General Manager, EMEA Distributor Business & BLX Direct, Life Fitness; Gintare (Gina) Kersyte, Channel Manager, Be Fit.

تَسعد Wellfit بالشراكة مع Life Fitness لتكون أول مركز لياقة بدنية في الشرق الأوسط يقدم سلسلة منتجات Symbio عندما نفتح موقعنا في مارينا بدبي في وقت لاحق من هذا العام. سيقدم هذا المركز تجربة حصرية لأعضائنا، ونعتقد أن Symbio ستعزز تلك التجربة،" كما قال جاريث جونز، مدير العمليات في Wellfit. "تتمتع Life Fitness بتاريخ غني من الابتكار في صناعة اللياقة البدنية، ومن خلال العمل معهم، سنقدم أحدث الابتكارات في اللياقة البدنية لعملائنا. بفضل النهج التعاوني لـ Life Fitness، سنرحب بأعضائنا بتجربة تمارين القلب المتطورة؛ ونحن متحمسون لكيفية تفاعلهم مع سلسلة منتجات Symbio."

تتكون سلسلة Symbio من Symbio Runner (جهاز المشي)، وSymbio Incline Elliptical، وSymbio SwitchCycle، وSymbio Recumbent Cycle. يتكامل كل منتج في السلسلة بين الجسم والجهاز في حركة سلسة مع ميكانيكا حيوية متقدمة مصممة لتعزيز الراحة والأداء. تتميز منتجات Symbio بوحدات تحكم SE4 جميلة بمقاس 24 بوصة، توفر تجارب رقمية غنية وغامرة، بما في ذلك أكثر من 500 تمرين بقيادة مدرب وتضاريس تفاعلية تغير المقاومة وصلابة الأرض في الوقت الفعلي - كل ذلك عند الطلب وعلى وحدة التحكم.

بالإضافة إلى Symbio، اختارت Wellfit وحدات تحكم Integrity + SE4 من Life Fitness، وخط Hammer Strength Select المحدد، ومقاعد ورفوف Hammer Strength المحملة بالألواح.

قال توماس هويفن، المدير العام لقسم أعمال التوزيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وBLX Direct، في شركة Life Fitness: "بالتعاون مع شريك التوزيع لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، BeFit، نحن فخورون بمواصلة علاقتنا مع Wellfit، وأن نكون أحد شركائها في التمرينات الرياضية المفضلة لأنها تفتح أحدث مركز اللياقة البدنية في أبراج الفتان مارين في دبي". "إن خط منتجات Symbio لدينا هو مكمل مثالي لخدمات العافية الشاملة الراقية التي ستقدمها Wellfit مارينا لأعضائها. سلسلة Symbio هي حقاً إعادة تصور حقيقية للياقة البدنية. كل منتج هو مزيج ديناميكي من التخصيص الجذاب، والميكانيكا الحيوية المتقدمة والتصميم الدقيق والذي يقدم لأعضاء Wellfit أعلى معايير التصميم والأداء."

من المقرر افتتاح Wellfit مارينا بحلول نهاية عام 2024.

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للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: [ريكا س. راو]

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نبذة عن Life Fitness

شركة Life Fitness هي شريك التمارين الرياضية المفضلة في العالم. نحن نتشارك مع عملائنا لخلق أفضل تجارب التمارين الرياضية على مستوى العالم. من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء وموثوق بها للناس بسلاسة، أينما ومتى كانوا يمارسون الرياضة. تتمتع Life Fitness بتراث من المنتجات والتقنيات المبتكرة. تقوم الشركة بتصنيع وبيع معدات القوة والقلب والأوعية الدموية من خلال علامتيها التجاريتين الشهيرتين Life Fitness وHammer Strength. يقع مقر Life Fitness خارج شيكاغو، في روزمونت، إلينوي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lifefitness.com.

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