WIN EURASIA 2026 يستعرض مستقبل التصنيع

إسطنبول, 3 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

يستعد WIN EURASIA 2026، أحد أبرز المعارض التجارية الصناعية في منطقة أوراسيا، لجمع أحدث التطورات في الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي وتقنيات الجيل الخامس (5G) تحت سقف واحد. تُقام الدورة الثانية والثلاثون من المعرض في مركز إسطنبول للمعارض في تركيا من 10 إلى 13 يونيو، وسيستقبل الحدث المتخصصين في القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "Driven by Automation" (بقيادة الأتمتة).

تنظّم شركة Hannover Fairs Turkey، التابعة لشركة Deutsche Messe AG، معرض WIN EURASIA، وهو منصة استراتيجية تربط بين تقنيات التصنيع العالمية والأسواق الإقليمية. وباعتباره جزءًا من محفظة فعاليات هانوفر ميسي الأوسع، يعكس الحدث رؤية Deutsche Messe الرامية إلى تسريع التحول الصناعي من خلال الابتكار والترابط والتعاون الدولي.

يمتد WIN EURASIA 2026 عبر ست قاعات على مساحة 55,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 500 عارض، إلى جانب أجنحة وطنية، وما يزيد على 40,000 زائر. إلى جانب الأجنحة الوطنية الرسمية لكل من ألمانيا والصين واليابان وإيطاليا، سيستضيف المعرض التجاري الصناعي عارضين من 17 دولة، منها فرنسا وإسبانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وبولندا والمغرب وسويسرا، لعرض حلول متطورة في مجالات الأتمتة والروبوتات والأنظمة الكهربائية وأنظمة الطاقة والمصانع الرقمية وتقنيات اللحام والتصنيع الذكي.

توفر تركيا، بفضل موقعها عند ملتقى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، نقطة التقاء مثالية للمصنّعين ومزودي التقنيات والمستثمرين والمشترين الساعين إلى فرص أعمال جديدة وإلى النفاذ إلى الأسواق الإقليمية. لا يقتصر WIN EURASIA على كونه منصة لعرض التقنيات، بل يواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي للتجارة والتواصل، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار وتحديد المصادر والشراكات الاستراتيجية.

من أبرز ما يميز نسخة هذا العام سلسلة من المناطق الخاصة القائمة على التجارب العملية، والمصممة لتوضيح كيف تُحدث التقنيات الناشئة تحولًا في العمليات الصناعية في الوقت الفعلي. للمرة الأولى، سيتمكن الزوار من استكشاف المنطقة الخاصة بإنترنت الأشياء الصناعي والمنطقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الصناعي، حيث ستُعرض حلول مثل الصيانة التنبؤية وتحسين الإنتاج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمستشعرات الذكية ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي وأنظمة التصنيع المتصلة من خلال تطبيقات حية.

ومن الإضافات الجديدة أيضًا منطقة ورش الصيانة والإصلاح، التي ستركز على أحد أبرز التحديات في القطاع، وهو ضمان استمرارية التشغيل والكفاءة الإنتاجية. ومن خلال عروض حية وجلسات يقودها خبراء، سيحصل المتخصصون العاملون في قطاعات تشمل صناعة السيارات والطاقة والصناعات المعتمدة على العمليات والصناعات الثقيلة على رؤى عملية حول تقنيات الصيانة المتقدمة وأفضل الممارسات.

كما ستربط منطقة Urban Steel Rockstars للتواصل، التي تُنظَّم بالتعاون مع Urban Steel Rockstars، بين المؤثرين وصناع المحتوى الدوليين المتخصصين في تقنيات اللحام، لتوفر منصة فريدة يجتمع فيها الابتكار الصناعي والتفاعل الرقمي ومجتمعات الصناعة العالمية.

واستكمالًا للمعرض، يجمع برنامج المؤتمر، الممتد على مدى أربعة أيام، قادة الصناعة وخبراء التقنيات وصناع القرار لمناقشة مستقبل التصنيع. وتشمل الموضوعات الرئيسية التحول الصناعي والأتمتة والرقمنة وكفاءة استخدام الطاقة والإنتاج المستدام، بما يوفر رؤى قيّمة حول الاتجاهات التي ترسم ملامح الحقبة المقبلة للصناعة. يمكن للزوار التسجيل مجانًا عبر https://platform.win-eurasia.com/register/en

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2993315/WIN_EURASIA_Logo.jpg

للتواصل: Nalan Kahraman, [email protected], +90 5413454105