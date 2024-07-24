Wingstop تجلب نكهتها المميزة إلى باريس والمشجعين في جميع أنحاء العالم

دالاس، 24 يوليوز/تموز 2024 / PRNewswire / -- شركة Wingstop (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WING)، وهي العلامة التجارية المشهورة بأجنحة الدجاج المطبوخة حسب الطلب والنكهات الشهيرة وصلصة الرانش المحلية الصنع، تجلب النكهة إلى العالم في حين أن كل الأنظار تتجه إلى باريس للأحداث الصيفية. تفتتح Wingstop مطعمًا مؤقتًا يسمى "بيت النكهة" (Maison des Saveurs) في قلب باريس، لتجذب المشجعين بالأجنحة الشهية المقلية المغمسة بالصلصة والتجارب الجريئة التي تضفي نكهة Wingstop. في أحد مطاعمنا التي يزيد عددها عن 2000 مطعم في الولايات المتحدة، يمكن للمعجبين الحصول على نكهتهم مع باقة صيف النكهة النهائية Summer of Flavor Bundle - الكاملة مع الأجنحة والبطاطا المقلية والذرة والتغميسات والمشروبات.

في باريس ... أدخل "بيت النكهة" في Wingstop: طعم ثقافة الشارع

يمثل مطعم "بين النكهة" بداية خطط نمو أكبر في باريس، مع إمكانية وجود أكثر من 200 مطعم Wingstop في فرنسا. احتفالًا بدخولها إلى المدينة، سيفتح مطعم وتجربة "بيت النكهة" من Wingstop أبوابه للجمهور من 27 يوليوز/تموز إلى 10 غشت/آب*. يقع هذا الحدث في منطقة لا كازيرن التاريخية – 12 شارع فيليب دي جيرار، 75010 باريس – ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 50000 زائر. سوف يستمتع المعجبون بأجنحة مجانية، المقلية والمغمسة في الصلصة يدويًا بخمسة من نكهات Wingstop الأكثر شهرة، بالإضافة إلى جانب من البطاطس المقلية المتبلة وصلصة الرانش.

بينما يتمتع المشجعون بنكهاتهم المفضلة، يمكنهم تجربة أحداث مختلفة في "بيت النكهة":

الترفيه: مواجهات كرة السلة 3x3 ، عروض رقص البريك، مسابقات الرقص وبث الأحداث الرياضية

موسيقى: نادي يضم تشكيلة أنيقة من منسقس الأغاني الباريسيين من الثلاثاء إلى الأحد. ستجمع ليلة الموسيقى الرئيسية في 8 غشت/آب أسماء كبيرة من مشهد الهيب هوب والراب

موضة: قصات شعر أنيقة من حلاق مشهور، طلاء أظافر فني عصري ومنتجات حصرية جاهزة للاستيلاء عليها

فن: وشوم بالمجان وأعمال حصرية لفناني الجرافيتي الباريسيين

يمكن للمهتمين بالزيارة العثور على مزيد من التفاصيل على https://www.wingstop.paris/ وتابع @Wingstop.fr على إنستغرام وتيك توك للحصول على أحدث المعلومات. ستكون الأجنحة والمرافقات والبطاطس المقلية لـ Wingstop متاحة في أسواق التسليم المختارة التابعة لِـ"بيت النكهة"، مع افتتاح أول مطعم في باريس في وقت لاحق من عام 2024.

في المنزل . .. استمتع بباقة صيف النكهة النهائية (Summer of Flavor Bundle) من Wingstop

في حين أن الإثارة تتكشف في باريس، فإن Wingstop تقدم للمشجعين في الولايات المتحدة باقة النكهة النهائية. تأتي باقة النكهة النهائية Summer of Flavor Bundle مع 25 جناحًا بلا عظام، وبطاطس مقلية كبيرة، وطبقًا جانبيًا من ذرة الكاجون، وثلاثة تغميسات، ومشروبين بحجم 20 أوقية، وهي متاحة في جميع أنحاء البلاد مقابل 24.99 دولارًا أمريكيًا فقط**. يمكن للمشجعين الطلب عبر الإنترنت في Wingstop.com أو من خلال تطبيق Wingstop للاستمتاع بالنكهات الجريئة أثناء تشجيع فرقهم المفضلة.

"مهمتنا في Wingstop هي خدمة النكهة العالمية وليس هناك مرحلة أفضل من باريس هذا الصيف حيث يتجول عشاق النكهة من جميع أنحاء العالم في المدينة الشهيرة"، كما قالت ميليسا كاش، رئيسة العلامة التجارية في Wingstop. "سواء في المطعم المؤقت لِـ "بيت النكهة" أو الحصول على النكهة الشهية للجماهير مع باقة صيف النكهة النهائية Summer of Flavor Bundle، فهذه خطوة مثيرة في الوقت الذي نوسع فيه Wingstop ليصبح من أفضل 10 مطاعم عالمية."

*مفتوح يوميًا للجمهور من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 2 صباحًا من 27 يوليوز/تموز 2024 إلى 10 غشت/آب 2024 (الساعات يمكن أن تتغير، قد تنطبق رسوم الدخول و/أو القيود العمرية. قم بزيارة https://www.wingstop.paris/ للحصول على تفاصيل كاملة بما في ذلك جدول الأحداث.

** قد تكون الأسعار أعلى في ألاسكا وكاليفورنيا وهاواي.

نبذة عن Wingstop

تأسست شركة Wingstop Inc. (ناسداك: WING) في عام 1994، ويقع مقرها الرئيسي في دالاس، تكساس، وتقوم بالعمل ومنح حقوق الامتياز في أكثر من 2250 موقعًا حول العالم. يكرس خبراء النكهة جهودهم لتقديم النكهة العالمية من خلال تجربة ضيوف لا مثيل لها ومنصة تكنولوجية هي الأفضل في فئتها، كل ذلك مع تقديم الأجنحة الكلاسيكية الخالية من العظم، وسندويشات الدجاج، المطبوخة حسب الطلب والمقلية والمغمسة في الصلصة يدويًا في 12 نكهة جريئة ومميزة من اختيار المعجبين. تتميز قائمة Wingstop أيضًا بالجابمرافقين بين مميزين بما في ذلك البطاطس المقلية الطازجة وصلصة الرانش وتغميسات الجبن الأزرق.

في السنة المالية 2023، زادت مبيعات Wingstop على مستوى النظام بنسبة 27.1% إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار، ومثل ذلك عامها العشرين على التوالي من نفس نمو مبيعات المتاجر. مع رؤية لتصبح واحدة من أفضل 10 علامات تجارية للمطاعم العالمية، يتكون نظام Wingstop من المطاعم المملوكة للشركات وأصحاب الامتياز المستقلين، أو شركاء العلامات التجارية، الذين يمثلون حوالي 98٪ من إجمالي عدد مطاعم Wingstop البالغ 2279 اعتبارًا من 30 مارس/آذار 2024. ينبع مفتاح نجاح الأعمال هذا من طريقة The Wingstop Way، والتي تتضمن نظام قيم أساسي يتمثل في الأصالة وريادة الأعمال والاهتمام بالخدمة والمرح. تمتد طريقة Wingstop إلى منصة العلامة التجارية البيئية والاجتماعية والحوكمة حيث تسعى Wingstop إلى توفير قيمة لجميع الضيوف.

في عام 2023، حصلت Wingstop على شهادة "أفضل أماكن للعمل". أدرجت الشركة في قائمة "الامتيازات الأسرع نموًا" الصادرة عن مجلة Entrepreneur وحصلت على المرتبة رقم 16 في "Franchise 500". تم إدراج Wingstop في "تقرير أفضل 500 مطعم سلسلة" من Technomic، و"2023 QSR 50" من مجلة QSR و"40 حق الامتياز الأكثر ذكاءً" من Franchise Time.

لمزيد من المعلومات زيارة www.wingstop.com أو www.wingstop.com/own-a-wingstop وتابع @Wingstop على X و إنستغرام وفايسبوك وتيك توك للانضمام إلى قاعدة المعجبين المتحمسين. تعرف على المزيد حول مشاركة Wingstop في مجتمعاتها المحلية في www.wingstopcharities.org. ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن الإشارات إلى عناوين موقعنا الإلكتروني أو عناوين مواقع الأطراف الثالثة في هذا البيان الصحفي لا تشكل دمجًا عن طريق الإشارة إلى المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني ولا ينبغي اعتبارها جزءًا من هذا البيان.

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مادي لوبوري

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