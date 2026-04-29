Wison Engineering تصدر تقريرها الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها في مجالات التنمية منخفضة الكربون، وضمان موثوقية التسليم، وتبنّي عمليات تشغيل مسؤولة

شنغهاي، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة Wison Engineering تقريرها الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2025، موضحةً تركيزها على الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وموثوقية تنفيذ المشاريع، وتبنّي عمليات تشغيل مسؤولة. تواصل Wison Engineering تعزيز قدراتها لمواكبة التحول العالمي في قطاع الطاقة وتنامي تعقيد المشاريع الهندسية، سعيًا إلى تقديم حلول أكثر موثوقية واستدامة لعملائها حول العالم.

بحسب التقرير، باتت أولويات العملاء في قطاع الطاقة تتجاوز مجرد الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، لتشمل الأداء الكربوني، وكفاءة التنفيذ، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. تواصل Wison Engineering توسيع جهودها في مجالات تقنيات العمليات منخفضة الانبعاثات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطوير حلول مستدامة أوسع لتلبية هذه المتطلبات المتغيرة.

على صعيد تنفيذ وتسليم المشاريع، تواصل Wison Engineering تطوير أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق عمليات معيارية موحّدة. تتسم المشاريع واسعة النطاق عادةً بمُدد تنفيذ طويلة، وتعدد نقاط الربط والتداخل، وتعقيد عمليات التنسيق، مما يجعل القدرة على التسليم عنصرًا حاسمًا في نجاح المشروع وفي تعزيز ثقة المستثمرين. تسعى شركة Wison Engineering إلى تقليل حالات الشكوك في المشاريع من خلال أنظمة أكثر تنظيمًا وإدارة منضبطة.

كما أكدت Wison Engineering أن اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مدمجة في عملياتها اليومية، وتشمل مجالات مثل رفاهية الموظفين، والامتثال، والمسؤولية الاجتماعية، وشفافية الحوكمة.

تُعدّ Wison Engineering مزودًا رائدًا لخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) والحلول التقنية المتكاملة لصناعات الطاقة والكيماويات. خلال السنوات الأخيرة، واصلت Wison Engineering تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط، محافظةً على شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات مثل أرامكو السعودية، وأدنوك، وقطر للطاقة. حققت الشركة تقدمًا ثابتًا في مشاريع تشمل معالجة النفط والغاز، والكيماويات المستدامة، والهندسة المعيارية، مما يعكس قدراتها المتنامية في تنفيذ المشاريع المعقدة وتقديم خدمات محلية متكاملة.

ستواصل شركة Wison Engineering التركيز على ثلاث أولويات رئيسية: التنمية منخفضة الكربون، وموثوقية التسليم، والعمليات المسؤولة، مع العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء العالميين للتعامل مع تحديات وفرص تحول قطاع الطاقة.

