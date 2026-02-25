Won BioGen تسرع التوسع في السوق العالمية بتكنولوجيا متقدمة لرعاية الجروح الرطبة

سيول ، كوريا الجنوبية ، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- شرعت شركة تصنيع الأجهزة الطبية "وون بايوجن" (Won BioGen) (الرئيس التنفيذي "كيم وون إيل") في تسريع توسعها في السوق العالمية استنادًا إلى تكنولوجيا العناية بالجروح الرطبة المتقدمة الخاصة بها ومنتجات تطبيق الهيدروكولويد.

Therasorb ، منتج العلامة التجارية الرئيسي لشركة "وون بايوجن" ، هو ضمادة من رغوة البولي يوريثان التي تحافظ في وقت واحد على بيئة رطبة وتوفر قدرة امتصاص عالية. تعزز هذه الميزة الشفاء السريع للجروح دون تكوين قشرة. في الآونة الأخيرة ، اكتسبت الثقة في المجال الطبي المطبق على مختلف المؤشرات السريرية ، بما في ذلك الحروق وقرحات الضغط والجروح الجراحية والأماكن المانحة وقرحات القدم السكري.

يوفر Renoderm ، العلامة التجارية لضمادات الهيدروكولويد من شركة "وون بايوجن"، بيئة رطبة مثالية لتجديد الجلد من خلال امتصاص الإفرازات وإزالة الأنسجة الميتة. يُستخدم على نطاق واسع من الجروح الطفيفة إلى الرعاية بعد العلاج بالليزر ، وقد تلقى إشادة بناءً على تقنيته المثبتة سريريًا. من المقرر أن يحصل جهازا Therasorb و Renoderm الطبيان على شهادة CE MDR بحلول عام 2026. بالإضافة إلى ذلك ، يُستخدم Remscar ، وهو منتج لإدارة الندبات من الجل السيليكوني ومن النوع الورقي، لإدارة الندبات الضَخَامِيٌّة والجُدَرات الناتجة عن الجراحات، والحروق، والصدمات.

قبل كل شيء ، تنبع ميزة "وون بايوجن" التنافسية من تطبيقها الموسع لتكنولوجيا الهيدروكولويد القائمة على الأجهزة الطبية في سوق لصقات حب الشباب. يتم تصنيع لصقات البقع وفق عمليات مراقبة الجودة وعمليات الإنتاج على مستوى الأجهزة الطبية ، استنادًا إلى الخبرة في إنتاج الضمادات الهيدروكولويدية السريرية. وبالتالي ، تنتج "وون بايوجن" ، كمصنِّع لتصدير لصقات بقع حب الشباب ، وتصدّر منتجات لعلامات تجارية كبرى في جزء كبير منها في اليابان والصين عبر ترتيبات مصنّعي المعدات الأصلية ومصنّعي التصميمات الأصلية. في الآونة الأخيرة ، عززت أيضًا استراتيجيات المبيعات والتسويق للتوسع في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.

كما تعمل الشركة بنشاط على تنفيذ أنشطة تسويق المعارض لتوسيع حضورها في السوق العالمية. عرضت "وون بايوجن" ضمادات الرغوة، والضمادات الهيدروكولويدية، ومنتجات إدارة الندبات المصنوعة من السيليكون، ومنتجات العناية بالبشرة القائمة على الأجهزة الطبية في أكشاك في معارض WHX و Medica و Cosmoprof ، حيث تلقت ردود فعل إيجابية. وعلى وجه الخصوص ، في معارض WHX Dubai و MEDICA للأجهزة الطبية ، أجرت الشركة مشاورات نشطة مع المشترين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ، مما يدل على إمكانية توسيع الشراكات الجديدة.

وعلاوةً على ذلك ، تخطط الشركة لتشغيل أكشاك تحت العلامة التجارية Medisorb في معرض Cosmoprof Cosmetics المقبل في بولونيا ، إيطاليا ، وBeautyworld في دبي في وقتٍ لاحق من هذا العام. ستعرض جهازها الطبي MD Cream ومستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ومنتجات لصقات البقع، وستواصل مشاورات التصدير مع المشترين من فئتيّ البيع للمستهلكين والبيع للأعمال.

قال أحد مسؤولي "وون بايوجن" إن الشركة تعزز وجودها في السوق العالمية من خلال الجمع بين تكنولوجيا العناية بالجروح المثبتة سريريًا والتطبيقات القائمة على الهيدروكولويد عالية النمو.

وأضاف المسؤول: "من خلال الاستفادة من خبرتنا في تصنيع الأجهزة الطبية والاستراتيجية الموسعة لشراكات ومصنّعي التصميمات الأصلية ومصنّعي المعدات الأصلية ، نهدف إلى تعزيز موقعنا كمزود عالمي لحلول رعاية الجروح من الجيل التالي".

موقع الويب: https://www.wonbiogen.co.kr/eng/main/index.html