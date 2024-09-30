Wondershare تعرض التميز في حلول المؤسسات في معرض GITEX GLOBAL 2024

فانكوفر ، بريتيش كولومبيا, 30 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسر "وندرشير" (Wondershare) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال ابتكار البرمجيات ، الإعلان عن مشاركتها في معرض "جايتكس جلوبال" (GITEX GLOBAL) 2024 في دبي ، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم. من 14 إلى 18 أكتوبر ، سيتمكن زوار الكشك (H26-A20) في مركز دبي التجاري العالمي من تجربة أحدث الحلول المصممة لتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة تدفق العمل للشركات.

Wondershare, a global leader in software innovation, is excited to announce its participation at GITEX GLOBAL 2024 in Dubai, the world's largest tech and startup super-connector event. From October 14-18, visitors to H26-A20 at the Dubai World Trade Centre will be able to experience the latest solutions designed to enhance productivity and improve workflow efficiency for enterprises.

تحت شعار "ابتكار أكثر ذكاءً لمكاتب الجيل التالي" ، ستكشف "وندرشير" عن مجموعة من مجموعاتها الإبداعية والإنتاجية الرائدة المطورة ، التي تضم Wondershare EdrawMax، وWondershare EdrawMind، وWondershare PDFelement، وWondershare Filmora، و Wondershare Virbo. بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم "وندرشير" حلولها الجديدة تمامًا للصناعة لتحسين كفاءة الاتصال وزيادة إنتاجية المحتوى.

سيكون لدى زوار كشك "وندرشير" فرصة لتجربة قوة أحدث أدوات الشركة من خلال العروض التجريبية المباشرة، والتجارب العملية، والمعاينات الحصرية. كما سيتمكن الحضور من مقابلة خبراء "وندرشير" والحصول على رؤى حول كيفية قيام هذه الابتكارات بإحداث ثورة في كفاءة تدفق العمل، والتواصل، والتعاون.

باعتباره أكثر معارض التكنولوجيا الكبيرة رسوخًا وشهرة على مستوى العالم ، فإن معرض "جايتكس" كان في طليعة الابتكار التكنولوجي لأكثر من أربعة عقود؛ حيث كانت بمثابة بوابة رئيسية لصانعي التكنولوجيا والمستثمرين والمهتمين بالتعاون. يقدم حدث هذا العام أكثر من 44 قاعة غير مسبوقة من مساحات المعرض؛ حيث يعرض عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة المبتكِرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وقابلية التنقّل والتكنولوجيا المستدامة وغيرها.

قال روكي تانغ ، المدير العام لوحدة أعمال تطوير المؤسسات: "نحن متحمسون للانضمام إلى معرض "جايتكس" 2024 ، فهو حدث محوري يوفر منصة فريدة لتسليط الضوء على حلولنا للصناعات، والتي لا تلبي فقط الاحتياجات المتزايدة للمبدعين ولكن أيضًا للشركات في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا المالية والطب والقانون والتصنيع وأشباه الموصلات، وغيرها من المجالات". "نتطلع إلى التفاعل مع قادة الصناعة واستكشاف شراكات جديدة وعرض ابتكاراتنا التي تمكّن المستخدمين من الإبداع، والتعاون وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى واقع".

حول Wondershare

كشركة رائدة عالمية مشهورة في مجال حلول الإبداع والإنتاجية ، تلتزم "وندرشير" بجعل التكنولوجيا المتطورة متاحة للجميع ، وتعزيز زيادة الكفاءة والإبداع. تم الاعتراف بالتزامنا بالتميز من خلال الجوائز المرموقة من منظمات مثل "ذا شورتي أووردس" ( The Shorty Awards)، و"جي تو" (G2)، و"جيت آب" (GetApp). مع قاعدة مستخدمين تمتد على نطاق يشمل أكثر من 100 مليون شخص في أكثر من 200 دولة ومنطقة ، نقدم حلول برمجيات متنوعة تشمل تحرير الفيديو ، والتلاعب في ملفات PDF ، واستعادة البيانات ، وإنشاء المخططات البيانية ، وتصميم الرسوم، وأكثر من ذلك.

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