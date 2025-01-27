Wondershare ستسعرض ابتكاراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في معرض LEAP 2025

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تعلن Wondershare، الشركة الرائدة عالميًا في مجال ابتكار البرمجيات، عن مشاركتها في معرض LEAP 2025 في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الفعاليات التكنولوجية وأكثرها حضورًا في العالم. من 9 إلى 12 فبراير، سيتمكن زوار H3.E150 من استكشاف التقنيات المتطورة التي تعيد تعريف سير العمل الإبداعي، ومعرفة كيف يمكّن الذكاء الاصطناعي المبدعين والشركات على حد سواء من العمل بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق المزيد.

Wondershare, a global leader in software innovation, is excited to announce its participation at LEAP 2025 in Saudi Arabia

وستكشف Wondershare، خلال المعرض الذي يستمر أربعة أيام، عن مجموعتها الرائدة والمحدّثة من برامج الإبداع والإنتاجية، التي تضم Wondershare EdrawMax وWondershare EdrawMind وWondershare PDFelement وWondershare Filmora وWondershare Virbo. سيكون لدى زوار كشك Wondershare فرصة لتجربة القوة التحويلية لهذه الأدوات من خلال العروض التجريبية المباشرة، والتجارب العملية، والمعاينات الحصرية. كما سيتمكن الحضور من مقابلة خبراء Wondershare واكتساب رؤى حول كيفية تغيير الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وجه الإبداع.

أصبح معرض LEAP، وهو المعرض التقني السنوي الذي تأسس في عام 2022، بسرعة منصة عالمية للتقنيات المستقبلية والابتكار. يعود معرض LEAP في دورته الرابعة لجمع أكثر من 170,000 مشارك، بما في ذلك المبتكرين التكنولوجيين الرائدين ورجال الأعمال البصريين والمستثمرين المؤثرين، وذلك من 9 إلى 12 فبراير 2025. يُعرف معرض LEAP بأنه حدث التكنولوجيا الأكثر حضورًا في العالم، ويعزز الأفكار الرائدة، ويسهل الشراكات التحويلية، ويكون بمثابة نقطة انطلاق للتكنولوجيات المتطورة التي تُشكل مستقبلًا إيجابيًا.

وقال Rocky Tang، المدير العام لوحدة أعمال تطوير المؤسسات: "نحن متحمسون للانضمام إلى معرض LEAP 2025، فهو حدث محوري يوفر منصة فريدة لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والابتكار". "نتطلع إلى التفاعل مع قادة الصناعة واستكشاف شراكات جديدة وعرض ابتكاراتنا التي تمكّن المستخدمين من الإبداع، والتعاون وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى واقع".

حول Wondershare

شركة Wondershare هي شركة برمجيات معترف بها عالميًا تأسست في عام 2003، وتشتهر بحلولها المبتكرة في مجال الإبداع والإنتاجية. بدافع من رسالة "الإبداع المبسط"، تقدم Wondershare مجموعة من الأدوات، بما في ذلك Filmora وVirbo وDemoCreator لتحرير الفيديو؛ PDFelement لإدارة المستندات؛ EdrawMax وEdrawMind لإنشاء الرسوم البيانية؛ وSelfyzAI وPixpic وFaceHub لاستعادة الصور وتحريرها. ومع أكثر من 1.5 مليار مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة، تمكن Wondershare الجيل القادم من المبدعين من خلال برامج سهلة الاستخدام وموارد إبداعية عصرية، وتوسع باستمرار إمكانيات الإبداع في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2605277/23BA1BE7_6357_42ec_989F_0AEE0323E3A3.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg