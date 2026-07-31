WPS Office يكسب ثقة الطلاب العُمانيين من خلال "التحدث بلغتهم"

زيارة جامعية تُعد أحدث مؤشر على جهود Kingsoft Office لتعزيز حضور منتجاتها الداعمة للغة العربية في الجامعات العُمانية ومنطقة الشرق الأوسط

تشوهاي، الصين، 31 يوليو /PRNewswire/ -- بالنسبة للعديد من طلاب الجامعات في سلطنة عُمان، لا تبدأ المشكلة بالأفكار، بل غالبًا ما تبدأ في منتصف الجملة. فعند الانتقال من العربية إلى الإنجليزية داخل المستند نفسه، يختل التنسيق؛ إذ تتغير الهوامش ويتبدل اتجاه النص. قد تبدو هذه مشكلة صغيرة، لكنها تتكرر باستمرار، ولهذا السبب يختار عدد من الطلاب العُمانيين تنزيل WPS Office.

image1 Li Dongyue, deputy general manager of Kingsoft Office's ecosystem partnerships division, exchanged gifts with Dr. Nihad Abdullah Mohammed Al-Zadjali, UTAS's assistant vice chancellor. Forbes recently profiled Kingsoft Office's AI strategy, describing it as the most practical path toward an AI-native future.

وفي 28 يوليو، زار وفد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عُمان، المعروفة اختصارًا باسم UTAS، المقر الرئيسي لشركة Kingsoft Office في مدينة تشوهاي الصينية. وكانت هذه الزيارة الأولى إلى الصين بالنسبة لبعضهم، بينما بدت للبعض الآخر أشبه بالعودة إلى مكان مألوف؛ فقد استخدموا WPS Office لسنوات، وأتيحت لهم أخيرًا فرصة التعرف عن قرب إلى الشركة التي تقف وراء تطويره.

وكان دعم اللغة العربية والتنسيق من اليمين إلى اليسار من أبرز الأسباب التي دفعت بعض الطلاب إلى استخدام WPS Office في المقام الأول. إلا أن ما يدفعهم إلى الاستمرار في استخدامه، بحسب عدد منهم، هو أمر أكثر بساطة: مدى قدرة الأداة على مساعدتهم في إنجاز واجباتهم قبل الموعد النهائي.

وقال ناصر المنذري، أحد طلاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (UTAS)، مشيرًا بشكل خاص إلى ميزة الترجمة في التطبيق:

"يتيح لي WPS Office إعداد المسودة بسرعة، ثم تنقيحها ببضع نقرات فقط. إنه أكثر كفاءة بكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي العامة. فهو يوفر لي ما أحتاجه بالضبط، من دون أن أضطر إلى التنقل باستمرار بين التطبيقات."

وأضاف:

"من المدهش أصلًا أن تطور شركة صينية نسخة عربية من برامج المكتب، لكن ما أثار إعجابي حقًا هو أن الأمر لم يبقَ مجرد فكرة أو مفهوم، بل أصبح منتجًا عمليًا يمكن استخدامه بالفعل."

أما نزار الشكلي، فأوضح أن ما غيّر نظرته لم يكن ميزة واحدة بعينها، بل الطريقة التي تتكامل بها مختلف الخصائص، مثل التعاون الفوري بين المستخدمين، وإمكانية تحرير المستند نفسه من قبل عدة أشخاص في الوقت ذاته، والمزامنة السلسة للمحتوى بين الهاتف المحمول والحاسوب المحمول، وهي الجوانب التي كانت كثيرًا ما تعرقل مشاريعه الجماعية.

وقال: "إن النتائج أكثر دقة وتنظيمًا مقارنة بما توفره الأدوات الأخرى. فهو يفهم السياق، وليس مجرد الكلمات الموجودة في الصفحة. شعرت وكأنه يفهمني بالفعل."

وأتاحت الزيارة لكل من Kingsoft Office وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (UTAS) فرصة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية. وبحث الجانبان إمكانية التطوير المشترك للنسخة العربية من برنامج المكتب، وإطلاق برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشاريع تخرج مشتركة، وذلك في إطار جهود أوسع لإشراك المزيد من الطلاب العُمانيين في برامج الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وفرص التدريب المهني في الصين.

وقال الدكتور الزدجالي: "يتطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، ولذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الشركاء في هذا المجال. ففي سلطنة عُمان، يتطلع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية إلى أدوات مكتبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع أساليب عملهم الحالية، وتكون سهلة الاستخدام وميسورة التكلفة، بحيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعليم والعمل اليومي بشكل فعلي. وهذا مجال يستحق أن نتعاون لاستكشافه."

ولا يقتصر هذا الاهتمام على الأوساط الجامعية. فقد أشار حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، إلى Kingsoft Office بوصفها أحد أبرز النماذج التي تعكس مستقبل برامج المكاتب الصينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة والناضجة التي يوفرها WPS تجعلها ملائمة لبيئات العمل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف أن الجانبين بحثا إمكانية إدخال WPS 365 إلى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب التعاون مع الجامعات المحلية لتأهيل الكفاءات الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمثل الزيارة التي شهدتها مدينة تشوهاي في ذلك اليوم نافذة صغيرة على توجه أوسع نطاقًا. إذ يُستخدم WPS Office اليوم في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم، كما تصدر تطبيقه المخصص للأجهزة اللوحية WPS for Pad مؤخرًا قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تنزيلًا في فئتي الإنتاجية والأعمال على متجر App Store في إندونيسيا.

وامتد صدى هذا الانتشار إلى خارج الصين أيضًا، حيث نشرت مجلة Forbes مؤخرًا تقريرًا عن استراتيجية Kingsoft Office في مجال الذكاء الاصطناعي، ووصفتها بأنها "المسار الأكثر عملية نحو مستقبل يقوم على الذكاء الاصطناعي بشكل أصيل (AI-native)."

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