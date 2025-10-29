WuXi AppTec تسعى إلى توسيع منصَّة منظمة البحث والتطوير والتصنيع التعاقدي (CRDMO) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية (MoUs) مع مشروع نيوم ووزارة الصحة السعودية

شنغهاي، 29 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت WuXi AppTec، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات منظمة البحث والتطوير والتصنيع التعاقدي (CRDMO) للأدوية، اليوم عن توقيعها مُذكرتي تفاهم (MoUs) استراتيجيتين مع كلٍ من مشروع نيوم، والمنطقة المستدامة قيد التطوير في شمال غرب المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة السعودية (MOH).

WuXi AppTec Looks to Extend CRDMO Platform to Saudi Arabia as It Signs Strategic MoU with NEOM

اتفقت شركة WuXi AppTec ومشروع نيوم على التعاون المشترك بهدف استكشاف فرص توطين أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية في المملكة العربية السعودية. تشكِّل هذه الاتفاقية الأساس لإنشاء مرافق عالمية المستوى لخدمات منظمة البحث والتطوير والتصنيع التعاقدي (CRDMO) للأدوية في أوكساجون، بمدينة نيوم للتصنيع النظيف والمتقدم، أو في مواقع أخرى داخل المملكة العربية السعودية. وبالاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة لشركة WuXi AppTec وشبكتها الدولية المتميزة، تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الابتكار وتسريع نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية.

تجمع هذه الشراكة بين الخبرة العالمية الممتدة لشركة WuXi AppTec على مدى عقود كشريك موثوق في صناعة الأدوية الحيوية العالمية، وبين التزام مشروع نيوم بدعم الابتكار وبناء منظومة متكاملة تستشرف مستقبل الصناعات الحيوية. توفر مذكرة التفاهم هذه فرصة متميزة لتوسيع قدرات WuXi AppTec المتكاملة إلى سوق يسعى لتحقيق أهداف وطنية طموحة في قطاع التكنولوجيا الحيوية. كما تُعزِّز هذه الشراكة الاستفادة القصوى من الرؤية الطموحة لمشروع نيوم في مجالات الاستدامة، والابتكار، وتطوير المواهب.

تُركز مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة السعودية على توطين سلسلة القيمة الدوائية، وتطوير كوادر بشرية متخصصة في القطاع على نطاق واسع، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

معًا، ستعمل مذكرتا التفاهم على تعزيز مهمة WuXi AppTec في مساعدة العملاء والشركاء على اكتشاف وتطوير وتصنيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المرضى حول العالم، ويشمل ذلك المنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

نبذة عن WuXi AppTec

تعدُّ شركة WuXi AppTec شريكًا موثوقًا ومساهمًا رئيسيًا في صناعات الأدوية وعلوم الحياة، حيث تقدِّم خدمات البحث والتطوير (R&D) والتصنيع التي تدعم تقدُّم الابتكار في الرعاية الصحية. وبفضل عملياتها المنتشرة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، توفر الشركة خدمات متكاملة وشاملة من البداية للنهاية من خلال منصَّة منظمة البحث والتطوير والتصنيع التعاقدي (CRDMO) الفريدة لديها. ونفتخر بالتعاون مع ما يقارب 6,000 شريك في أكثر من 30 دولة، لدعم جهودهم في تقديم علاجات مبتكرة ورائدة للمرضى حول العالم. استرشادًا برؤيتنا القائلة بأن كل دواء يمكن تصنيعه، وكل مرض يمكن علاجه، تظل WuXi AppTec ملتزمة بدفع حدود الابتكار الطبي للمرضى حول العالم – خطوة بخطوة طوال فترة الشراكة. تعرَّف على المزيد من المعلومات على www.wuxiapptec.com .

نبذة عن مشروع نيوم

يُعدُّ مشروع نيوم محفّزًا لتقدُّم البشرية وتجسيدًا لرؤية ما قد يكون عليه المستقبل الجديد. هي منطقة تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، يتم بناؤها من الصفر كمختبر نابض – حيث تُتيح بيئة ريادية فريدة تمكِّن الابتكار وريادة الأعمال من تحديد مسار هذا المستقبل الجديد. ستصبح هذه المنطقة وجهة عالمية ومكانًا مثاليًا للعيش للأشخاص الطموحين الذين يحلمون بأفق جديد ويرغبون في المشاركة في صياغة نموذج مبتكر للحياة المثالية، مع بناء أعمال مزدهرة، وتعزيز الابتكار، وإعادة تعريف معايير الحفاظ على البيئة.

سيضم مشروع نيوم مُدنًا فائقة الترابط وذكية، وموانئ ومناطق أعمال متقدمة، ومراكز بحثية، ومرافق رياضية وترفيهية، ووجهات سياحية. بوصفه محورًا للابتكار، سيستقطب رياديي الأعمال وقادة الشركات والمؤسسات المبتكرة للعمل على البحث، واستيعاب الأفكار، وتحويل التقنيات والمشاريع الجديدة إلى واقع تجاري ملموس بطرق رائدة وغير مسبوقة. سيُجسّد سكان مشروع نيوم روحًا عالمية متفتحة، مع تبنّي ثقافة الاستكشاف، والمجازفة الواعية، والاحتفاء بالتنوع.

لمزيد من المعلومات، راسلنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو تفضَّل بزيارة www.neom.com و www.neom.com/en-us/newsroom .

