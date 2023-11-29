Xinhua Silk Road: شركة Snowsky Salt تحصل على أول شهادة ترخيص لصناعة ملح الآبار البيئية والملح الصخري في جمهورية الصين الشعبية

بكين، 28 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- حصلت مجموعةSnowsky Salt Industry (Snowsky Salt، 600929.SH)، وهي إحدى الكيانات الرائدة في مجال إنتاج الملح في جمهورية الصين الشعبية، على أول شهادة ترخيص لصناعة ملح الآبار البيئية والملح الصخري في جمهورية الصين الشعبية في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

1 Photo shows China National Light Industry Council issued China's first ecological well salt and rock salt certificate to Snowsky Salt Industry Group in Beijing on November 27, 2023.

وقد أفادت مجموعة Snowsky Salt، إنه مع حصولها على أول شهادة ترخيص لصناعة ملح الآبار البيئية والملح الصخري في جمهورية الصين الشعبية من المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة، ستشهد السوق ميلاد منتجات ملحية عالية الجودة وستتحول الشركة من مجرد كيان مصنع للمنتجات الملحية إلى كيان يلبي أعلى المعايير والمواصفات البيئية في صناعة الملح الصخري.

واستندت شهادة الترخيص سالفة الذكر التي حصلت عليها المجموعة إلى نتائج التقييم التي أجريت من قبل مجموعة Snowsky Salt بالتعاون مع 16 شركة ومؤسسة ومعهد أبحاث وفقًا للمواصفات الفنية ذات الصلة.

وتنص هذه المواصفات على أنه يلزم، من أجل إنتاج ملح الآبار البيئية والملح الصخري، استخدام خطوط إنتاج مستقلة مع عدم استخدام مضادات التكلس وعدم إضافة فيروسيانيد البوتاسيوم، واستخدام محدود للمواد الغذائية المضافة.

كما يلزم استخدام مناطق إنتاج تلبي مؤشرات حماية البيئة المتصلة لتصنيع هذه المنتجات، ويجب أن يستخرج الملح من الفئة 3 من المياه السطحية أو الفئة 3 من المياه الجوفية دون وجود مادة خافضة للتوتر السطحي أنيونية.

وتشير المواصفات إلى أنه يجب أن تتمتع هذه المنتجات بمؤشرات الجودة التي تفوق متطلبات منتجات الملح الفاخرة، وذلك وفقًا لمعايير GB/T 5461 الخاصة بصناعة الملح في الصين، وقد تساعد صناعة ملح الآبار البيئية والملح الصخري مجموعة Snowsky Salt على كسر الحواجز والعوائق التجارية التي تشهدها صناعة الملح وكذلك دعم منتجات الملح الصينية للانتقال إلى السوق العالمية نظرًا لمتطلباتها الأكثر صرامة مقارنةً بالمعايير المحلية والدولية ذات الصلة.

وقد تأسست مجموعة Snowsky Salt المتخصصة في مجال إنتاج الملح في ديسمبر 2011، وفي حوزتها ست شركات معتمدة على المستوى الإقليمي لإنتاج الملح، إلى جانب 18 فرعًا إقليميًا لتسويق منتجاتها، بالإضافة إلى شركة تجارية واحدة في الصين، وتقدر العلامة التجارية للمجموعة بمبلغ 10.435 مليار يوان صيني، الأمر الذي تفخر به المجموعة. وتُصَدر منتجات المجموعة من الملح التي اُعتمدت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة Asian Games وكذلك مسابقات جمعية المطبخ الصيني China Cuisine Association إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وكذلك دول القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أشار السيد Feng Chuanliang، رئيس مجلس إدارة شركة Snowsky Salt، إن شركته ستستفيد من حصولها على أول شهادة ترخيص لصناعة ملح الآبار البيئية والملح الصخري في جمهورية الصين الشعبية من أجل إنتاج المزيد من منتجات الملح الآمنة والخضراء والصحية إلى العالم، وهو الأمر الذي يعتبر جزءًا من مهمتها المتمثلة في "تطوير ملح بيئي عالي الجودة لآلاف الأسر".

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/337388.html

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