Xinhua Silk Road: Shaanxi Blower Group الصينية تتألق بشكل رائع في معرض Hannover Messe لعام 2024

بكين, 1 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- شهدت مدينة هانوفر الألمانية انعقاد معرض Hannover Messe لعام 2024، المعرض الصناعي الدولي، في الفترة بين يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وشهد معرض هذا العام حضور ما يقرب من 4,000 عارض من نحو 60 دولة ومنطقة، وكان نصيب العارضين الصينيين من الحضور كبيرًا، حيث مثلت نسبتهم 30% من إجمالي عدد العارضين.

Photo shows that the exhibition booth of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd at the Hannover Messe 2024 held from April 22 to 26 in Hanover, Germany. (Source: Shaangu)

وقد لفتت شركة Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (باختصار "Shaangu") الأنظار في المعرض بعرضها نموذجًا يُطلق عليه "جزيرة ربط الطاقة الذكية الموفرة للطاقة منخفضة الكربون".

هذا وأوضح السيد Fan Xiaolong، المدير التنفيذي لشركة Shaangu Europe Research and Development Co., Ltd، أن النموذج يعتمد على نظام تحكم مركزي ومعدات تحويل الطاقة لتحقيق جدولة مصممة خصيصًا للبرودة والحرارة والرياح والمياه والكهرباء والنفايات في سيناريوهات مثل الإدارة البلدية والمتنزهات الصناعية، وبالتالي تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية.

تحولت Shaangu على مدار تاريخها الذي يزيد عن 50 عامًا، من مجرد شركة تصنيع تقليدية إلى شركة تقدم حلولاً للنظم وخدمات في مجال الطاقة الموزعة.

وقد قدمت الشركة حلولاً ذكية وصديقة للبيئة لجمهور عريض من المستفيدين في قطاعات صناعية حيوية كالكيماويات والمعادن وحماية البيئة وتخزين طاقة الرياح، وذلك بفضل نظامها الصديق للبيئة للطاقة الموزعة والمبتكر داخليًا.

ولم تكتفِ الشركة بذلك، بل رسخت مكانتها باحتكارها حقوق الملكية الفكرية لنخبة من المنتجات الأساسية، مثل ضواغط التدفق المحوري والتوربينات البخارية الصناعية وتقنية تخزين الطاقة بالهواء المضغوط، والتي تم بيعها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

هذا وصرح السيد Yu Zhongchi، رئيس جمعية إدارة مشاريع الآلات الصينية، قائلًا إن Shaangu هي شركة رائدة في هذا المجال وممثل نموذجي للتحول من تصنيع المعدات التقليدية إلى حلول الأنظمة وتوفير الخدمات في مجال الطاقة الموزعة.

يعتبر معرض Hannover Messe، الذي تأسس عام 1947، "مقياس" لتطور التكنولوجيا الصناعية العالمية، وهو واحد من أكثر المعارض الصناعية تأثيرًا في العالم.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/339949.html