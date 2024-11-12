Xinhua Silk Road: افتتاح منتدى يضم التعاون الاقتصادي، والتجاري والثقافي بين الصين وأفريقيا في جينهوا بالصين

بكين، 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تم إطلاق منتدى 2024 حول التعاون الاقتصادي، والتجاري والثقافي بين الصين وأفريقيا يوم الجمعة في مدينة جينهوا بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين، والذي يدور حول التواصل، والتعلّم المتبادل، والتبادلات بين الناس، والتعاون الفائز المربح لكافة الأطراف.

جمع الحدث أكثر من 400 ضيف من 40 دولة ومنطقة لتعزيز الصداقة والتعاون بين الصين وأفريقيا بشكل مشترك ، بما يساهم في بناء مجتمع مشترك بين الصين وأفريقيا مناسب لجميع الأحوال الجوية مع مستقبل مشترك للعصر الجديد.

The 2024 Forum on China-Africa Economic, Trade and Cultural Cooperation kicks off in Jinhua, east China's Zhejiang Province, Nov. 8, 2024.

تلعب تشجيانغ دورًا مهمًا في تعاون الصين مع إفريقيا ، حيث تقوم مدينة جينهوا بتنفيذ تعاون واسع مع إفريقيا في مختلف المجالات ، حسبما قال "تشين بويونغ"، نائب رئيس اللجنة الوطنية الرابعة عشرة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، في خطاب فيديو ألقاه للمنتدى.

قال "لو شان"، نائب حاكم تشجيانغ ، إن المقاطعة سوف تركز على قدراتها الخاصة للاستجابة لما تحتاجه أفريقيا ، معل العمل باستمرار على توسيع عرض وعمق تعاونها مع أفريقيا.

هنأ المسؤولون الحكوميون والدبلوماسيون من البلدان الأفريقية بما في ذلك تنزانيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو في خطاباتهم المنظمين على الاستضافة الناجحة للمنتدى، ووضعوا المزيد من التوقعات لتعميق التعاون بين الصين وأفريقيا في مختلف المجالات.

كما تحدث ممثل حكومة الصين الخاص للشؤون الأفريقية ، فضلاً عن مسؤولين صينيين آخرين يمثلون جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية ، ومدينة جينهوا ، في هذا الحدث.

قدم المنتدى العديد من إنجازات التعاون العملي ، مثل شهر تبادل الصين وأفريقيا 2024 الذي يضم طريق الحرير الثقافي ، ونتائج أبحاث جامعة تشجيانغ الطبيعية حول أفريقيا ، وتقرير خاص حول كيفية تعزيز التعاون بين الشركات الصينية والأفريقية لترقية السلسلة الصناعية الزراعية في أفريقيا. كما تم الكشف عن حديقة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية بين الصين وأفريقيا (جينهوا) في المنتدى.

تم توقيع 28 مشروعًا في هذا الحدث ، تغطي التجارة، والاستثمار والتعاقد في الخارج، والمستودعات في الخارج وما إلى ذلك ، حيث بلغت إجمالي قيمة العقد 47.91 مليار يوان (حوالي 6.67 مليار دولار أمريكي). عقد المنتدى أيضًا حفل توقيع للمجموعة الأولى من الشركات المستقرة في مبنى مصمم بروح "الصين وأفريقيا" في "ييوو" في تشجيانغ.

يتم استضافة المنتدى من قبل حكومة مقاطعة تشجيانغ وتنظيمه بشكل مشترك من قبل حكومة بلدية جينهوا وجامعة تشجيانغ الطبيعية.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/343031.html