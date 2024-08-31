Xinhua Silk Road: تبدأ برنامج التبادل الثقافي بين الصين وكازاخستان (ليانيونقانغ) في كازاخستان

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Xinhua Silk Road

31 أغسطس, 2024, 23:36 AST

بكين، 1 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- بدأ برنامج التبادل الثقافي بين الصين وكازاخستان (ليانيونقانغ) مؤخرًا في أستانا، عاصمة كازاخستان.

بعنوان "بناء طريق الحرير معًا والفوز بالمستقبل"، ضمت الفعالية المسؤولين الثقافيين، والدبلوماسيين، والعلماء من الصين، وكازاخستان، فضلًا عن ممثلي الشباب الكازاخستاني، والمؤسسات الثقافية، والسياحية.

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وفي الوقت نفسه في هذه الفعالية، تم إطلاق برنامج للمقابلات الإعلامية أيضًا. إذ سيتوجه فريق من الصحفيين والمحررين من وسائل الإعلام الرئيسية في ليانيونقانغ إلى ألما آتا وأكتاو وطشقند وسمرقند ومدن أخرى في آسيا الوسطى لإجراء مقابلات مع أصحاب القصص الملهمة المليئة بالأحداث في ليانيونقانغ ودول الحزام والطريق التي تعمل معًا لتحقيق نتائج مربحة للجميع.

أنشأت الصين وكازاخستان قاعدة التعاون اللوجستي بين الصين وكازاخستان (ليانيونقانغ) في مايو 2014، مما يجعله أول مشروع مؤسسي يتم افتتاحه في إطار مبادرة الحزام والطريق.

منذ ذلك الحين، أصبح التعاون بين ليانيونقانغ وكازاخستان في مختلف المجالات، من بينها الثقافة، والتعليم، والرعاية الطبية، أكثر تكرارًا وأصبحت العلاقة أوثق. في العام الماضي، بدأت مدينة ليانيونقانغ علاقة توأمة مع مدينة أكتاو في كازاخستان.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/341856.html

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2493273/1.jpg

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