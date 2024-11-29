Xinhua Silk Road: تحقيق إنجازات متعددة في المؤتمر الترويجي المنعقد في شنغهاي

بكين, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تحققت في الفترة الأخيرة سلسلة من الإنجازات في المؤتمر الترويجي لـ "برنامج مزودي الخدمات العالمية" (GSPP) في منطقة جينغان بشينغهاي، ومنتدى قمة الخدمات المهنية الأول لتطوير عولمة الشركات الصينية الذي عقد في منطقة جينغان شرق شنغهاي في الصين.

وأُصدِرت في هذا الحدث ورقة بحثية حول دعم مزودي الخدمات العالمية الشركات الصينية على التوسع إلى الخارج، إذ نشر مكتب الصين للعولمة والمدن العالمية (GaWC) تقريرًا عن مؤشر تنمية قطاع الخدمات المهنية في شنغهاي.

تضمن برنامج GSPP حتى الآن ما مجموعه 103 شركة، وذلك بعد منح 11 شركة عضوية جديدة في الحدث المنعقد مؤخرًا.

image

في محاولة لتوسيع شبكة GSPP على نطاق أوسع، أعلن مجلس مزودي الخدمات العالمية خلال الحدث عن إنشاء تحالف للتوسع العالمي للخدمات بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الماليزية في الصين، ورابطة صناعة قطع غيار السيارات في شنغهاي، ورابطة ترويج خدمات المنتجين في شنغهاي، ومدينة شانغهاي الصناعية الطبية MedValley، ووكالة الإنذار بالمخاطر ICOER التي تتخذ من بكين مقرًا لها.

منذ إطلاق برنامج GSPP في عام 2019، جذبت منطقة جينغان عددًا كبيرًا من منظمات الخدمة العالمية رفيعة المستوى.

تستضيف المنطقة، باعتبارها منطقة تجمع أساسية لقطاع الخدمات المهنية في شنغهاي، 39 مؤسسة من أصل 187 مؤسسة خدمة مهنية معروفة في جميع أنحاء العالم، تغطي مجالات متعددة بما في ذلك الإعلان والقانون والمحاسبة والموارد البشرية وغيرها.

لقد تشكّلت بيئة خدمات مهنية متنوعة في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى جذب مستمر لمقرات الشركات متعددة الجنسيات الإقليمية ونمو مطرد في الدخل الضريبي الاقتصادي الأجنبي.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/343321.html