Xinhua Silk Road: تسليط الضوء على الاستثمار والتمويل في مجال المناخ جنوب الصين في المؤتمر الرئيسي بمنطقة نانشا بقوانغتشو.

بكين، 12 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شارك ضيوف من داخل البلاد وخارجها تجاربهم في الاستثمار والتمويل في مجال المناخ، وتوصلوا إلى اتفاق بشأن معالجة تغير المناخ في 8 ديسمبر؛ حيث اجتمعوا في منطقة نانشا بقوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين في مؤتمر Pearl Bay الدولي للاستثمار والتمويل في مجال المناخ لعام 2024.

Photo shows the opening ceremony of the 2024 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference held in Nansha District of Guangzhou, south China's Guangdong Province on December 8, 2024.

وقد صرح Kevin Ho King-lun، رئيس جمعية الصناعة والتجارة في ماكاو، قائلًا: إن الاستثمار والتمويل في مجال المناخ أصبحا محركًا رئيسيًّا لتعزيز التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. وتلعب المنطقة الكبرى لخليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، وخاصة نانشا، دورًا رائدًا في هذا المجال. إذ تعمل هذه المنطقة على إنشاء نظام بيئي للتمويل الأخضر ذي تأثير عالمي قائم على التعاون المالي عبر الحدود ودعم السياسات.

وأشارت Salina Yan، السكرتيرة الدائمة للخدمات المالية والخزانة (الخدمات المالية) في هونغ كونغ، إلى أن هونغ كونغ تتمتع بمزاياها؛ حيث إنها واحدة من المراكز المالية الدولية. وتطمح إلى التعاون مع نانشا لتعزيز الابتكار وممارسات الاستثمار والتمويل في مجال المناخ من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

تحت عنوان "التعاون العالمي من أجل المستقبل الأخضر"، استضاف المؤتمرَ كل من مكتب عمل العلامة التجارية Xinhua، فرع قوانغدونغ لوكالة أنباء Xinhua وخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية. ويتضمن المؤتمر جلسة رئيسية واحدة وخمس جلسات خاصة، مع مكان رئيسي واحد وثلاثة أماكن فرعية في خارج البلاد، وهي: بانكوك في تايلاند، والرياض في المملكة العربية السعودية، ومكسيكو سيتي في المكسيك.

وأكد المؤتمر أهمية التواصل بين الشركات والمؤسسات المالية من خلال منصة متخصصة. أقيم معرض للمؤسسات التكنولوجية الصديقة للمناخ، يجمع بين المؤسسات التي تمثل قوى الإنتاج والمشاريع الخضراء المبتكرة في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، بهدف عرض قدراتها ونقاط قوتها والسعي نحو التعاون.

وخلال المؤتمر أيضًا، تم تدشين تحالف معايير الاستجابة لتغير المناخ في المنطقة الكبرى لخليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، إلى جانب بدء شراكات من أجل تقديم خدمات منخفضة انبعاثات الكربون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتم إصدار نماذج لمشاريع تعالج مشكلة تغير المناخ ونماذج على الاستثمار والتمويل في مجال المناخ لتعزيز إنشاء المقاطعات الصديقة للبيئة.

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