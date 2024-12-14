Xinhua Silk Road: مؤتمر الاستثمار والتمويل في مجال المناخ الدولي يحقق نتائج مثمرة

بكين, 14 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شهد مؤتمر Pearl Bay الدولي للاستثمار والتمويل في مجال المناخ لعام 2024 الذي اختتم يوم الاثنين نتائج مثمرة في تعزيز التنمية الخضراء بقوة التمويل، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون نحو مستقبل أخضر.

من خلال التعمق في مواضيع الاستثمار في انتقال الطاقة والتعاون الأخضر في إطار مبادرة الحزام والطريق، طرح المؤتمر سلسلة من مبادرات التعاون لتعزيز التعاون الدولي وتعزيز تنفيذ المشاريع الخضراء ومنخفضة الكربون.

The 2024 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference is held in Nansha District of Guangzhou, south China's Guangdong Province from December 8 to 9, 2024.

وقد أُطلِقت شراكة خدمات الحزام والطريق منخفضة الكربون في هذا الحدث، إذ تعهدت الدفعة الأولى المؤلفة من المؤسسات الأعضاء الثلاث وعشرين بتوفير خدمات شاملة في مجال التكنولوجيا منخفضة الكربون والاستثمار والتمويل الأخضر للبلدان الشريكة في الحزام والطريق.

وكان المؤتمر بمثابة شرارة انطلاق لمناقشات متعمقة حول المسارات الجديدة للبناء الحضري المقاوم للمناخ والتنمية الحضرية الخضراء، وشهد المؤتمر عروضًا لتطبيقات ناجحة لأيونات سالبة في البناء البيئي الحضري، فضلاً عن إصدار مؤشر وخريطة رقمية لمدن الأكسجين ذات الأيونات السالبة في الصين. ويمكن للخريطة، التي تصور بيانات المراقبة في الوقت الفعلي وتوزيع مدن الأكسجين ذات الأيونات السالبة في جميع أنحاء البلاد، أن توفر مراجعات لكل من الترويج السياحي للمدن واتخاذ الناس لقرارات السفر .

في عام 2022، مُنِحت الموافقة على 23 موقعًا تجريبيًا في الصين للاستثمار والتمويل المناخي، وقد شاركت أربعة منها في تجربتها خلال الحدث. من بينها، تسعى مقاطعة نانشا في مدينة قوانغتشو الجنوبية إلى بناء مركز دولي للتمويل المناخي، وتعزيز تنمية الصناعات الخضراء من خلال ربط الموارد المالية المحلية والأجنبية من خلال مشاريع الاستثمار والتمويل المناخي.

وقد عرض الحدث الإنجازات العملية المتميزة للحكومات المحلية في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، مما يوفر تجربة قيمة للمناطق الأخرى.

مع مشاركة الضيوف الخبرة العملية وإنجازات الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة الخضراء والحد من التلوث والحد من الكربون، شجّع المؤتمر على مناقشة كيفية تمكين التمويل للابتكار التكنولوجي الأخضر وتطبيقه.

وشمل الحدث أيضًا معرضًا للشركات والتقنيات الصديقة للمناخ، بالإضافة إلى توقيع مشاريع تعاون متعددة تتعلق بتجارة الطاقة الخضراء والخدمات المالية الخضراء وغيرها.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/343557.html

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