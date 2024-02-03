Xinhua Silk Road: مقاطعة هونان بوسط الصين تسعى إلى التعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق مع أفريقيا

بكين، 3 فبراير 2024 /PRNewswire/ — تعد مقاطعة هونان بوسط الصين واحدة من المقاطعات الأكثر نشاطًا في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا، وهي الآن تستعد لبدء مد جسور تعاون أقوى بين الصين وأفريقيا بجودة عالية.

وافق مجلس الدولة الصيني على خطة شاملة لبناء منطقة تجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وأفريقيا، ووعد بدعم مقاطعة هونان في بناء المنطقة التجريبية.

A staff member of Kilimall works at a warehouse in Mlolongo, Kenya, July 28, 2023. Staff members test wild anchovy products from Kenya in a lab of Jinzai Food Group Company Limited in Yueyang, central China's Hunan Province, June 28, 2023.

وقال Shen Yumou، رئيس إدارة التجارة في هونان، إن المنطقة التجريبية هي تنفيذ ملموس في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) ومنصة مهمة لهونان لبناء مستقبل واعد لنفسها، وقائم على الانفتاح.

وباعتبارها بالفعل مركزًا للتجارة والتعاون بين الصين وأفريقيا، وصل حجم تجارة هونان مع أفريقيا إلى 55.67 مليار يوان في عام 2023، لتحتل المرتبة الأولى في المناطق الوسطى والغربية من الصين.

كانت المقاطعة قد أقامت China-Africa Economic and Trade Expo (المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي)، وهو حدث اقتصادي وتجاري مهم في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ثلاث مرات، وشهدت الدورة الثالثة التي أقيمت العام الماضي أعلى مشاركة على الإطلاق.

وبفضل المنصات مثل المعرض التجاري ومنطقة التجارة الحرة التجريبية في هونان، يتعمق ويتوطد التعاون الاقتصادي والتجاري بين هونان وأفريقيا بشكل مستمر.

وبالإضافة إلى التعاون في مجالات مثل الزراعة وتصنيع المعدات والطاقة والتعدين وبناء الطرق والجسور، تستكشف هونان والشركاء الأفارقة فرصًا جديدة في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والطب الحيوي أيضًا، وفقًا لما صرَّح به Shen Yumou.

وفي غضون ذلك، يتم جمع الخبراء لتنفيذ مشروعات صحة الأم والطفل في سيراليون وزيمبابوي، والاشتراك في بناء مركز لتشخيص وعلاج أمراض عنق الرحم بالتعاون مع أكبر مستشفى عام في زيمبابوي. تم تقديم ورشة عمل Luban وورشة عمل Chuyi للمساعدة في تدريب المواهب المحلية أيضًا. وكذلك أطلقت هونان الدفعة الأولى من مشاريع التبادل في معاهد البحوث الصينية-الإفريقية.

وفي الخطوات اللاحقة، تخطط هونان لمواصلة زيادة التجارة الثنائية، وتحسين وتوسيع نظام سلسلة التوريد، وتعميق التعاون في القدرة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المالية للشركات في المنطقة التجريبية.

انظر الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/338658.html

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