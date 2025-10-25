Xlence تُعلن عن رعايتها الذهبية لمعرض iFX EXPO ASIA 2025 في هونغ كونغ

قابلوا الفريق واستكشفوا أحدث تحسينات المنصة من 26 إلى 28 أكتوبر في قاعة 2 بمركز ASIAWORLD EXPO

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- ستكون Xlence راعياً ذهبياً لمعرض iFX EXPO ASIA 2025 في هونغ كونغ. يجمع الحدث الوسطاء، وشركات التداول لحسابها الخاص، والوسطاء المُعرِّفين، ومزودي التكنولوجيا المالية وتقنيات الامتثال التنظيمي، وغيرهم من الأطراف المعنية الرئيسية في منظومة التداول عبر الإنترنت.

يتعاظم دور آسيا في القطاع المالي، وتتماشى مشاركة Xlence في معرض iFX EXPO ASIA 2025 مع هدفها الاستراتيجي للتوسع داخل هذه المنطقة الحيوية . يُعد معرض iFX EXPO ASIA أحد أكثر الفعاليات ازدحاماً في القطاع المالي، حيث يجذب المتخصصين من جميع مجالات منظومة الخدمات المالية. سيجتمع الوسطاء، وشركات التداول لحسابها الخاص، والوسطاء المُعرِّفون، وشركات التكنولوجيا المالية وتقنيات الامتثال التنظيمي، ومقدمو الخدمات، وغيرهم من المشاركين الرئيسيين في السوق في نسخة هذا العام لاستكشاف فرص وابتكارات جديدة في مركز التداول الرائد بآسيا.

تهدف مشاركة Xlence في معرض هذا العام إلى توطيد وتعميق العلاقات مع شركائها، ومناقشة الفرص التجارية، وتوسيع وجودها ودعمها للمجتمع المالي العالمي، وتقوية العلاقات عبر الأسواق الآسيوية. تنظر الشركة إلى هذا الحدث كمنصة قيِّمة للمشاركة في مناقشات هادفة حول مستقبل التداول عبر الإنترنت، والتنظيم، والتكنولوجيا، وكذلك للتواصل مع الشركاء وتبادل الرؤى.

سيكون تركيز Xlence خلال المعرض على ما يلي:

مناقشة واستكشاف أفضل نماذج الأعمال لمنطقة آسيا.

عقد اجتماعات فردية مع العملاء والشركاء والعملاء المحتملين الجدد.

تبادل وتلقي ملاحظات السوق التي ستسهم في تطوير خطة التوسع الإقليمي لعام 2026.

استكشاف مزودي التكنولوجيا العاملين ضمن سلسلة قيمة التداول الرقمي.

التواصل مع الوسطاء المُعرِّفين الذين يرغبون في إطار تجاري واضح.

يتمثل هدف Xlence في ترسيخ سمعتها كشريك مسؤول للمتداولين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وتعزيز مشهد التداول العالمي من خلال المشاركة في معرض هذا العام بالتعاون مع قادة ومبتكري الصناعة.

طرق تحديد موعد اجتماع

لتحديد موعد اجتماع خلال المعرض، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى جهة الاتصال المذكورة أدناه، مع تحديد التاريخ والوقت المفضلين لديكم.

نبذة عن Xlence

Xlence هي وسيط دولي لعقود الفروقات ملتزم بتقديم تجربة تداول شفافة ومبتكرة وشاملة. يقع مقرها الرئيسي في دبي وتخضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA SD029) ، حيث توفر منصَّتي MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ، وحماية من الرصيد السلبي، بالإضافة إلى دعم متعدد اللغات على مدار 24 ساعة طوال 5 أيام في الأسبوع.

للتواصل الإعلامي:

نيكولاس جورجيو، العلاقات العامة والاتصالات

[email protected]

+357 96199856

تحذير المَخاطر: ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى خسارة كامل استثمارك. يُرجى التأكُّد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المرتبطة بذلك.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpg