Xoxoday Empuls تنضم إلى MyBenefits لتعزيز عروض الامتيازات والمزايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 أغسطس 2023 /PRNewswire/ --

أعلنت Xoxoday Empuls، وهي منصة رائدة لمشاركة الموظفين، عن شراكة استراتيجية مع MyBenefits، وهي مزود مشهور للامتيازات والمزايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات وإدارات الموارد البشرية في المنطقة من خلال تقديم كتالوج موسع لموظفيها لأكثر من 40 فئة من المزايا، بدءًا من السفر ونمط الحياة إلى التعليم والتمويل. سيؤدي دمج عروض MyBenefits مع منصة Xoxoday Empuls الشاملة للمكافآت والتقدير إلى تعزيز تجربة الموظفين بشكل كبير للمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو Xoxoday Empuls في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى مجموعة شاملة من المزايا التي تقدمها MyBenefits. يمكن للموظفين استكشاف الامتيازات المثيرة التي تلبي اهتماماتهم واحتياجاتهم الفريدة، مع مجموعة متنوعة من أكثر من 450 عرضًا عالميًا. وسواء كان الأمر يتعلق بالتخطيط لقضاء عطلة الأحلام، أو تحسين المهارات من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، أو الاستمتاع بتجارب نمط الحياة، أو إدارة الشؤون المالية الشخصية، سيحظى الموظفين بمجموعة كبيرة من الخيارات لإثراء حياتهم داخل وخارج العمل. ومن المقرر أن تُحدث هذه الخطوة ثورة في كيفية تعامل الشركات الإقليمية مع مشاركة الموظفين والاحتفاظ بالمواهب.

MyBenefits هي شركة رائدة في مجال خصومات الموظفين والمزايا المرنة، مع وصولها إلى ثلاثة عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قامت MyBenefits ببناء سمعة لتقديم مزايا من الدرجة الأولى تلبي المتطلبات المتنوعة لموظفي العصر الحديث، مع التزام لا يتزعزع بالابتكار والحلول الشخصية. وتوفر منصتهم سهلة الاستخدام مجموعة من الامتيازات في فئات مختلفة، مما يضمن تجربة سلسة لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Xoxoday Empuls هي منصة عالمية رائدة شاملة لمشاركة الموظفين مصممة للارتقاء بتجربة مكان العمل. وقد استفادت أكثر من 1000 مؤسسة وأكثر من 2500 قائد من Empuls للتواصل مع أكثر من مليون موظف ومواءمتهم وتمكينهم وتحفيزهم.

تمكن Empuls المؤسسات من خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، من خلال مجموعة من الميزات مثل المكافآت والتقدير، والاستطلاعات، وفحص النبضات، وأدوات الاتصال، وإدارة الأداء. وبتقديم كتالوج MyBenefits الواسع للامتيازات والمزايا في منصة Empuls، يمكن للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز مبادرات مشاركة الموظفين. ومن جهة أخرى يتوافق هذا التعاون تمامًا مع مهمة Xoxoday Empuls لتعزيز ثقافة التقدير والرفاهية والنمو داخل المنظمات.

وتعليقًا على هذا التكامل، قال مانوج أغاروال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنتجات في Xoxoday: "إن تكاملنا مع Mybenefits هو مكسب لكلا المؤسستين. فمن خلال الجمع بين نقاط القوة في Xoxoday Empuls وعروض MyBenefits الاستثنائية، نهدف إلى تزويد مستخدمينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتجربة موظف لا مثيل لها. لن تؤدي جهودنا المشتركة إلى تعزيز قوة عاملة أكثر سعادة وتحفيزًا فحسب، بل ستمكن الشركات أيضًا من جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها بشكل فعال. وتعد هذه خطوة مهمة نحو تغيير كيفية تعامل المؤسسات مع مشاركة الموظفين وستؤدي بلا شك إلى مكان عمل أكثر إرضاءً لجميع المعنيين ".

نبذة عن Xoxoday

Xoxoday هي شركة البرمجيات كخدمة للتكنولوجيا المالية سريعة النمو التي تدفع نمو الأعمال التجارية مع التركيز على الدافع البشري. تقدم Xoxoday، المدعوم من Giift and Apis Partners Growth Fund II، مجموعة من ثلاثة منتجات - Plum وEmpuls وCompass. يعمل Xoxoday مع أكثر من 2000 عميل في أكثر من 10 دول وأكثر من 2.5 مليون مستخدم. يقع مقر Xoxoday في بنغالورو، وهو فريق قوي يضم أكثر من 290 موظفًا ولديه أربعة مكاتب عالمية في سان فرانسيسكو ودبلن وسنغافورة ونيودلهي. www.xoxoday.com .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1983226/Xoxoday_New_Logo.jpg

Xoxoday SOURCE