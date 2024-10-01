Xoxoday تعلن عن تكاملها مع Zoho People لمساعدة الشركات على تعزيز تجربة الموظفين من خلال برامج مكافآت فعالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Giift Inc. اليوم، عن تكامل منصتها للمكافآت والحوافز، Xoxoday، مع Zoho People، برنامج Zoho للموارد البشرية القائم على السحابة. يعد Zoho People برنامجًا شاملًا لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على تبسيط عمليات الموارد البشرية وتحسين إنتاجية القوى العاملة، بينما يعزز Xoxoday تجربة الموظفين من خلال المكافآت الشخصية، مما يوفر إرضاءً فورياً.

من خلال الجمع بين سوق المكافآت العالمية من Xoxoday ومنصة Zoho People المتقدمة لإدارة الموارد البشرية، أصبح لدى المؤسسات حل شامل لإشراك الموظفين في جميع مراحل حياتهم.

الفوائد الرئيسية لتكامل Xoxoday و Zoho People:

تسجيل خروج سلس: يتم تحديث النقاط الميتبدلة على Xoxoday تلقائيًا في Zoho People .

خيارات مكافأة كثيرة: أكثر من 10 ملايين خيار مكافآت، بما في ذلك بطاقات الهدايا، وقسائم العلامات التجارية، والتجارب، وغيرها الكثير، والتي تلبي احتياجات القوى العاملة المتنوعة.

توصيل مخصص: قسائم هدايا قابلة للتخصيص مصممة حسب تفضيلات الموظفين.

تتبع فعال: تقارير في الوقت الفعلي للتتبع الفعال لاسترداد المكافآت والتحليلات.

إعداد سهل: تدفق عمل بدون رمز للتكامل، مما يجعل البدء في العمل أمراً سهلاً للغاية.

يقول راجا راماسامي، مدير المنتجات في Zoho People: "إن تقدير الموظفين ومكافأتهم على مساهماتهم يمكن أن يساعدهم على البقاء متحمسين ويجعلهم يشعرون بالهدف في العمل، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز دورة حميدة من النمو والولاء. يتيح لنا التكامل مع Xoxoday أن نقدم لعملاء Zoho People برامج مكافآت مؤثرة ومصممة خصيصًا لتعزيز معنويات الموظفين وإنتاجيتهم."

وعلق بيوش أغاروال، نائب رئيس قسم المنتجات في Xoxoday، قائلاً: "يوفر تكاملنا مع Zoho People تجربة مكافآت وحوافز سلسة، مما يعزز ثقافة العمل الإيجابي ويساعد على الاحتفاظ بأفضل المواهب".

اكتشف كيف يمكن لـ Xoxoday وZoho People تحويل استراتيجية إشراك الموظفين، من خلال الاستماع إلى هذا البودكاست الأخير أو زيارة قائمة السوق.

نبذة عن Giift

تقدم Giift حلول البرمجيات كخدمة متكاملة لإدارة المشاركة والولاء والحوافز والمكافآت والأسواق. تساعد مجموعتنا من حلول البرمجيات كخدمة، LBMS وMarketplace وXoxoday وEmpuls وCompass، الشركات على دفع عجلة النمو مع عملائها وموظفيها وفِرق المبيعات وشركاء التصنيع والتجار.

يقع المقر الرئيسي لشركة Giift في سنغافورة، ويتألف فريقها من 500 عضو ينتشرون في 15 مكتبًا حول العالم ويعملون مع أكثر من 3000 عميل و150 مليون مستخدم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.giift.com .

نبذة عن Zoho

مع وجود أكثر من 55 تطبيقًا في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريبًا، تعد Zoho Corporation واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا إنتاجا في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Zoho في مدينة تشيناي بالهند، وهي شركة خاصة ومربحة، ويعمل بها أكثر من 15000 موظف. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.zoho.com .