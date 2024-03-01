XTransfer تعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في قمة Web Summit Qatar لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة

الدوحة، قطر, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- قامت XTransfer، منصة الدفع التجارية عبر الحدود الرائدة عالميًا والصينية، بالمشاركة من خلال تقنيتها المبتكرة للتحكم في المخاطر في قمة Web Summit Qatar. وباعتبار Web Summit حدثًا تكنولوجيًا عالميًا مشهورًا، فإنه ينطلق لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر تحت شعار "الابتكار والذكاء الاصطناعي"، حيث يجتذب أكثر من 12 ألف مشارك من 120 دولة.

Bill Deng, the Founder and CEO of XTransfer (Middle) Source: TradeTech Forum 2024

تمت دعوة Bill Deng، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة XTransfer للمشاركة في حلقتي نقاش، تتناول موضوعات مثل تطبيقات ابتكار الذكاء الاصطناعي والاتجاهات في تطوير التكنولوجيا المالية مع النظراء في الصناعة. وتحدث أيضًا عن تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة في XTransfer في المدفوعات المالية والتجارة الدولية.

قال Bill: "مع توجُّه التجارة العالمية عبر الحدود بين الشركات نحو المزيد من المعاملات المجزأة، أصبحت التحديات في مكافحة مخاطر مكافحة غسيل الأموال أكثر إلحاحًا. وقامت XTransfer بتطوير نظام للتحكم في مخاطر مكافحة غسيل الأموال (AML) يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في حل المشكلات التنظيمية وتسهيل الاتصالات في مشهد الأعمال العالمي.

ومن خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكننا المساعدة في مكافحة النظام المصرفي السري، وبهذا نمكّن البنوك من خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بسهولة، إلى جانب تقديم عمليات مبسطة وتعزيز تدابير الامتثال داخل نظامنا الأساسي. إن هذا إنجاز مربح من الجوانب كافة."

وبالإضافة إلى التطبيقات في مجال التحكم بالمخاطر، قدمت XTransfer أيضًا أدوات أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال، يساعد نظام إدارة علاقات العملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة شؤون عملائها ومستنداتها وسجلاتها التجارية. ويمكن أن يغطي "موظف الذكاء الاصطناعي" أدوار اكتساب العملاء والتسويق، وما إلى ذلك. ومع تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم XTransfer فرصة رائعة للتجارة الخارجية للانتقال من صناعة "حاجز الدخول العالي" إلى صناعة "حاجز الدخول الصفري".

يقول Bill: "إن اتجاه عولمة التجارة العالمية لا رجعة فيه، والتجارة بين الشركات (B2B) هي المحطة المهمة التالية، ونحن نعتقد أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحسين كفاءة تجارة B2B عبر الحدود. ويجب على شركات التكنولوجيا المالية أن تجرؤ على التوسع، وأن تكون حذرة في التنفيذ."

معلومات عن XTransfer

تأسست شركة XTransfer في عام 2017، وهي منصة الدفع التجارية الرائدة عالميًا والصينية رقم 1 بين الشركات (B2B) والتي تضم أكثر من 400 ألف عميل من المؤسسات. ونحن ملتزمون بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع وتحصيل الأموال للتجارة الخارجية، آمنة ومتوافقة وسريعة ومريحة ومنخفضة التكلفة.

للمزيد من المعلومات: https://www.xtransfer.com/

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