Yaber تكشف عن جهاز العرض T2 / T2 Plus: جهاز العرض المحمول الفائق للترفيه في الهواء الطلق

نيويورك , 26 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت يابر (Yaber)، رائدة أجهزة العرض الترفيهية ، عن الإطلاق العالمي لجهاز العرض "تي 2/تي 2 بلس" T2 / T2 Plus. يحتوي هذا جهاز العرض المحمول المبتكر الذي يعمل بالبطارية على دقة 1080P الأصلية وجودة صوتية متفوقة ، تم تحقيقها من خلال شراكة وثيقة مع شركة "جيه بي إل" (JBL). مع البطاريات المدمجة ، تعد سلسلة "تي 2" (T2) مثالية لماراثونات الأفلام ورحلات التخييم والتجمعات في الهواء الطلق.

Yaber Projector T2

تتميز سلسلة أجهزة العرض T2 / T2 Plus بسطوع بقدرة 450 "إيه إن إس آي" ANSI لومن ودقة 1080P بكسل أصلية، مما يوفر صور واضحة ومفصلة. توفر تقنيات التصحيح الذكي التلقائي تشغيلًا سلسًا دون تعديلات يدوية. علاوة على ذلك ، ، توفر أجهزة العرض T2 / T2 Plus، المجهزة بمكبرات صوت "جيه بي إل" مزدوجة ودعم لتقنية دولبي أوديو (Dolby Audio)، تجربة صوتية متوازنة وغامرة.

تدعم سلسلة T2 ما يصل إلى 2.5 ساعة من تشغيل الفيديو أو 18 ساعة من الموسيقى عند الاتصال بالبلوتوث. يتضمن جهاز العرض مقبضًا وظيفيًا للنقل والاستقرار كحامل. يمكن أن يميل جهاز العرض إلى 15 درجة للحصول على نطاق إضافي للعرض. يأتي طراز T2 Plus مع دونجل "جوجل تي في" (Google TV Dongle) ووحدة التحكم عن بُعد التي تدعم مساعد جوجل (Google Assistant)، للوصول إلى أكثر من 7000 تطبيق. تتوفر سلسلة T2 حصريًا عبر الإنترنت مع خيارات للشراء الإضافي للدونجل.

التوفر والأسعار

سيظهر طراز يابر T2 / T2 Plus لأول مرة في السوق الأمريكية في 25 يونيو 2024 (بتوقيت الساحل الشرقي) ، مع توفر عالمي في وقت لاحق. يبدأ سعر يابر T2 من 299 دولار أمريكي بينما يبدأ سعر يابر T2 Plus من 349 دولار أمريكي. قد تختلف الأسعار حسب الوقت والبلد.

لشراء يابر T2 ، قم بزيارة متجر أمازون في الولايات المتحدة، حيث تتوفر أنشطة التخصيص الحصرية والخصومات. لشراء يابر T2 plus ، قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة باير (www.yaber.com) أو المتاجر المادية القريبة.

حول Yaber

تأسست يابر في عام 2018 ، وهي رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية ، حيث قامت بتسليم أكثر من مليوني وحدة بنجاح إلى العملاء المتحمسين في أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص ، تم تكريم يابر بجوائز مرموقة ، بما في ذلك جائزة "ريد دوت" (Red Dot)، وجائزة "يانكو ديزاين" (Yanko Design)، وجائزة "سي إي إس إنوفيشن 2024" (CES Innovation 2024).

تلتزم يابر بدفع حدود كل من التميز البصري والصوتي. تم تصميم كل جهاز عرض يابر لتقديم تجارب استثنائية ، والتي تجسد السعي لتحقيق الكمال وتقدم للمستخدمين جودة سمعية بصرية متميزة ، بالإضافة إلى رحلة إثراء من التجاوز الذاتي المستمر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.yaber.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2447211/Yaber_Projector_T2.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg