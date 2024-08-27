Yaber ستكشف عن تقنيتين رائدتين في أجهزة العرض السينمائية الرائدة القادمة في المعرض الإذاعي الدولي (IFA) ببرلين 2024

نيويورك، 27 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- مع اقتراب المعرض الإذاعي الدولي (IFA) ببرلين 2024، يَسر شركة Yaber، وهي شركة رائدة في أجهزة العرض الترفيهية، الكشف عن تقنيتين رائدتين، حيث ستقوم بتشغيل أحدث أجهزة العرض المنزلية البارزة يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، في الساعة 3 عصرًا في غرفة هونغ كونغ، معرض برلين، ألمانيا.

ستعرض أجهزة العرض البارزة الجديدة اثنين من الابتكارات التكنولوجية المتطورة: CoolSwift وNovaGlow. استمرارًا في إرث السلسلة الرائدة، توفر هذه التطورات أداءً رائدًا وتصميمًا مبتكرًا وتجربة عالية الجودة للمستخدمين. سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة في حدث الإطلاق.

Yaber Product Launch Event Coming Soon

يمكن لوسائل الإعلام تجربة هذه التطورات التكنولوجية مباشرة في حدث الإطلاق. وفي الوقت نفسه، سيكون البث المباشر متاحًا عبر الإنترنت على YouTube. بالنسبة لأولئك المهتمين بالحضور شخصيًا، يُرجى التواصل مع [email protected]. لا تفوت هذا المهرجان التكنولوجي!

نبذة عن Yaber

تأسست Yaber في عام 2018، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، حيث قامت بتسليم أكثر من مليوني وحدة بنجاح إلى العملاء المتحمسين في أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أنه قد تم تكريم Yaber بجوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة "ريد دوت" (Red Dot)، وجائزة "يانكو ديزاين" (Yanko Design)، وجائزة "سي إي إس إنوفيشن 2024" (CES Innovation 2024).

تلتزم Yaber بدفع حدود كل من التميز البصري والصوتي. تم تصميم كل جهاز عرض من Yaber لتقديم تجارب استثنائية، والتي تجسد السعي لتحقيق الكمال وتقدم للمستخدمين جودة سمعية بصرية متميزة، بالإضافة إلى رحلة ثرية من التجاوز الذاتي المستمر.

للحصول على أحدث التحديثات، قم بزيارة www.yaber.com حيث تواصل Yaber إعادة تعريف التميز في مجال الترفيه.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2488362/Yaber_Product_Launch_Event_Coming_Soon.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg