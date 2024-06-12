Yabx وSimpliFi تتعاونان لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الائتمان وخدمات إصدار البطاقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Yabx ، المنصة الرائدة في مجال الإقراض كخدمة، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة SimpliFi ، وهي منصة ناشئة في مجال البطاقات كخدمة (CaaS) تُقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA وباكستان. وتَهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من نقاط قوة كلتا الشركتين لتعزيز إمكانية الحصول على خدمات بطاقات الدفع وخدمات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

تعتبر Yabx منصة إقراض حديثة تقدم خدمات التصنيف الائتماني للشرائح التي يصعب لها الحصول على الخدمات المالية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فازت Yabx مؤخرًا بجائزة على مستوى المناطق في بطولة Fintech World Cup 2024 التابعة لمركز دبي المالي العالمي DIFC، وهي عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لا تتطلب كتابة أكواد برمجية أو تكتفي بأقل قدر منها. ويمكن للمنصة، بسرعة فائقة، أن تقدم خدمات إقراض متنوعة تشمل قروض السحب على المكشوف وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME والقروض الشخصية والقروض الصغيرة وقروض تمويل عمليات شراء الأجهزة. وقد حافظت Yabx، من خلال التزامها بالإقراض المسئول، على محافظ قروض قوية ومعدلات سداد مرتفعة، مما يُعزز الشمول المالي في الأسواق الصعبة.

تعتبر SimpliFi منصة رائدة في مجال البطاقات كخدمة (CaaS)، حيث تمكن الشركات من إطلاق البرامج الخاصة ببطاقاتها بشكل سريع وفعال. كما تمكن SimpliFi الشركات، بفضل بنيتها التحتية الشاملة لإصدار البطاقات الجاهزة للإطلاق عبر نافذة واحدة في جميع أنحاء المنطقة، من إطلاق برامجها بتكلفة أقل بكثير. وتتكون المنصة من واجهات برمجة التطبيقات APIs وأدوات تطوير البرمجيات SDKs بالإضافة إلى بوابة خاصة بالعملاء وإمكانات إدارة البرامج الشاملة، كما تجمع كافة الشركاء المطلوبين لإصدار البطاقات، بما في ذلك رعاة Bin Sponsors.

تشكل الشراكة الاستراتيجة بين SimpliFi وYabx قوة مؤثرة على الساحة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA. وتسعى هذه الشراكة، من خلال دمج منصة SimpliFi القوية في مجال البطاقات كخدمة CaaS مع حلول الإقراض المبتكرة التي تقدمها Yabx، إلى توفير خدمات مالية متطورة تشمل سهولة أكبر في الحصول على بطاقات الدفع وخدمات الائتمان لمجموعة أوسع من الجمهور. ويتمثل الهدف الأساسي من الشراكة في تقديم خدمات مالية مخصصة وفقًا للبصمة الرقمية للفرد، وذلك من خلال ابتكار منتجات عالمية المستوى باستخدام التكنولوجيا وتحليلات البيانات.

هذا وصرح السيد Ali Sattar، مؤسس ورئيس مجلس إدارة CEO شركة SimpliFi، قائلًا: "نحن في SimpliFi ملتزمون بتمكين الشركات من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي الديناميكي. وتمثل شراكتنا مع Yabx خطوة مهمة إلى الأمام نحو تحقيق هذا الهدف". وأضاف قائلًا: "معًا، سنستفيد من قوة تقنياتنا المتكاملة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة تعمل على تعزيز فرص الحصول على خدمات الائتمان وتحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA".

وأضاف السيد Rajat Dayal، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Yabx: "يسعدنا للغاية أن نتعاون مع SimpliFi، حيث ستساعدنا هذه الشراكة على تحسين عمليات الدفع، مما يجعل تجربة خدمات الإقراض لدينا أفضل مما سبق. كما ستعمل على توسيع وتعزيز حلول الإقراض المُدمج الخاصة بنا للشركات الصغيرة والعملاء الجدد".