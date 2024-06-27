Yang Chaobin من Huawei: الذكاء الاصطناعي للشبكات يُعزّز الإنتاجية

شانغهاي, 27 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر MWC Shanghai 2024، كشف عضو مجلس إدارة شركة Huawei ورئيس قطاع منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، السيد Yang Chaobin، النقاب عن التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، على شبكات الاتصالات. كما أكد أيضًا على ضرورة دمج وتطبيق التقنيات الرقمية والذكية المبتكرة، وذلك لدفع عجلة تطور شبكات الاتصالات نحو تحقيق استقلالية أكبر ورفع مستوى الإنتاجية.

Yang Chaobin delivering a keynote

في كلمته التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي AI لشبكات المستقبل: تعزيز الإنتاجية"، قال Yang "أن قطاع الاتصالات بدأ يشهد حقبة جديدة مع شبكات الجيل الخامس المتطورة 5G-A، كما حقق الذكاء الاصطناعي AI التوليدي قفزات هائلة. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي AI، باعتباره تقنية أساسية لتحقيق التشغيل الآلي للشبكات، سيُسرّع من انتقال هذه الصناعة نحو استقلالية أكبر للشبكات، وسيضطلع بدور محوري في نجاح أعمال شبكات الجيل الخامس المتطورة 5G-A.

وأشار Yang أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي AI التوليدي يُحدث ثورة في إنتاج المعلومات ومعالجتها ونقلها وتبادلها، مما يفتح المجال لتطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي AI على الأجهزة المحمولة ويعزز حركة البيانات والاتصالات والخدمات. وذلك يفرض متطلبات أعلى لتحقيق الربحية من خلال توفير تجارب مميزة للخدمات، بالإضافة إلى التشغيل الآلي للصيانة والتشغيل O&M للشبكات. وفي هذا السياق، استعرض Yang شرحًا لكيفية ترقية Huawei لحل شبكة القيادة الذاتية (ADN) والذي يعمل الآن بقدرات أقوى بفضل نموذج Telecom Foundation الأساسي للاتصالات الخاص بالشركة، ويوفر هذا الحل خمسة مساعدين آليين متخصصين بأدوار محددة وخمسة وكلاء قائمين على السيناريوهات. سيعزز هذا الحل قيمة الشبكات من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: تفعيل الخدمات، وصيانة الشبكة، وضمان جودة التجربة.

وفقًا لـ Yang، يستطيع المساعدون الآليون القيام بخمسة أدوار داعمة: موظفي مركز عمليات الشبكة (NOC)، وموظفي خدمة العملاء، ومهندسي الصيانة الميدانية، ومهندسي تركيب وصيانة النطاق المنزلي العريض، ومستخدمي النطاق المنزلي العريض. باستطاعة المساعدين الآليين، من خلال دعم خاصية طرح الأسئلة والإجابة Q&A الذكية حول المعلومات التقنية، بالإضافة إلى المساعدة في عمليات التشغيل والصيانة الآلية O&M، تشكيل مفهوم التفاعل والتعاون بين الإنسان والآلة، مما يحسن الكفاءة بشكل كبير ويخفض المتطلبات أمام المهندسين الفنيين.

علاوة على ذلك، يمكن للوكلاء دعم خمسة سيناريوهات عالية القيمة عبر صيانة الشبكة وتحسينها وتشغيلها. وبناءً على سياسات محددة مسبقًا، يستطيع الوكلاء تقسيم المهام المعقدة تلقائيًا، وتنسيق العمليات، واستدعاء الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتحقيق استقلالية تعتمد على السيناريو، مما يحسن بشكل كبير كل من الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

يسلط المساعدون الآليون والوكلاء الضوء على القيمة التجارية التي يمكن للذكاء الاصطناعي AI خلقها في التطبيقات المبتكرة. شارك Yang خلال كلمته الرئيسية بعض السيناريوهات النموذجية التي يمكن للمساعدين الآليين والوكلاء خلق قيمة كبيرة فيها، بما في ذلك إدارة الأعطال وتحسين الشبكة اللاسلكية وشبكات الحرم الجامعي الخاصة بالمؤسسات.

سيقام مؤتمر MWC Shanghai 2024 في الفترة من 26 يونيو إلى 28 يونيو في مدينة شانغهاي الصينية. وخلال المؤتمر، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 وE50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC).

يُعد عام 2024 عامًا مفصليًا في عالم الاتصالات، حيث يبدأ التشغيل التجاري لتقنية الجيل الخامس المتطور 5.5G بعد أن بدأ بالفعل نشر شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة الخاصة بتقنية الجيل الخامس الأسرع F5.5G. سيؤدي التآزر بين الشبكات والسحابة والذكاء الاصطناعي إلى ظهور تطبيقات ذكية واسعة الانتشار وتجارب مستخدم متنوعة بشكل متزايد. ستخوض Huawei، إلى جانب المشغلين العالميين والمهنيين في القطاع ورواد الرأي، في مناقشة موضوعات شيقة خلال معرض MWC Shanghai، مثل كيفية تعزيز نجاح تقنية الجيل الخامس 5G في عصر 5.5G وكيفية استغلال إمكانات نمو إيرادات المشغلين لتسريع الانتقال إلى عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024 .