Yang Chaobin من Huawei: يعمل نموذج الاتصالات المؤسسي Telecom Foundation Model على تسريع التحول الذكي للمشغلين

برشلونة، إسبانيا، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona لعام 2024، أطلق السيد Yang Chaobin، عضو مجلس إدارة شركة Huawei ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها أول نموذج أساسي للاتصالات في الصناعة.

Yang Chaobin delivering a keynote speech

يوفر نموذج Telecom Foundation Model من Huawei تقنيات ذكية أساسية تدعم ابتكار الخدمات، وتحسن كفاءة العمليات، وتُحدث ثورة في إنتاجية الشبكة، وتحقق أهداف الذكاء المرجوة من تقنية 5.5G. لقد أدى الابتكار التكنولوجي في صناعة الاتصالات تاريخيًّا إلى زيادة إنتاجية شبكات المشغلين، على أنه أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على الخدمة. لقد وفرت تقنية 5.5G إمكانات شبكة أقوى تدعم ظهور خدمات أكثر تنوعًا، ومن ثم المزيد من النجاح التجاري للمشغلين. وتتوقع أطراف الصناعة أن يحدث تحول تكنولوجي كبير قريبًا، حيث تحتاج هذه الخدمات إلى معلومات عالية المستوى تتميز بتوفير الخدمات بشكل سريع، وضمان دقيق لتجربة المستخدم، وكفاءة التشغيل والصيانة عبر المجالات.

سيستمر نموذج Telecom Foundation Model من Huawei في التميز سنوات قادمة لأنه يستفيد من خبرتها التي تزيد عن 30 عامًا في دعم الخدمة.

وقال Yang: "يستفيد نموذج Telecom Foundation Model من Huawei من نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة في مجال التكنولوجيا الذكية، ويقدم نوعين من التطبيقات: مساعدو التشغيل القائمون على الأدوار والوكلاء القائمون على السيناريو. وسوف يساعد شركات الاتصالات في تمكين الموظفين وتحسين رضا المستخدمين، ما سيؤدي بدوره إلى تحسين إنتاجية الشبكة.

يساعد هذا النموذج المشغلين في التحول إلى الذكاء من خلال دعم تفاعلات اللغة الطبيعية الذكية لأدوار مختلفة من أجل تحسين معرفة الموظفين وكفاءتهم. وهو يوفر أيضًا تطبيقات وكالة تناسب ذكية لسيناريوهات العمليات المختلفة، والتي تقوم بتحليل وتقسيم العمليات المعقدة وتنسيق حلول التشغيل لضمان حسن تجربة المستخدم ورضاه.

وسيؤدي نموذج Telecom Foundation Model من Huawei أيضًا إلى تضخيم قيمة الذكاء من خلال توسيع نطاق اعتماد التقنيات الذكية. وخلال الحدث، شرح Yang أيضًا التطبيقات النموذجية لنموذج Telecom Foundation Model. في حالات الاستخدام المتعلقة بتوفير الخدمة السريعة والسلسة، يمكن استدعاء مساعد توفير الخدمة لدعم التقييم الدقيق المتعدد الوسائط وتوفير الخدمة السريعة. وفي حالات الاستخدام المتعلقة بضمان تجربة المستخدم، تساعد إمكانية تحسين النموذج الأساسي في ضمان تجربة مستخدم متعددة الأهداف. وفي أثناء المساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يؤدي تحليل جودة التجربة الضعيفة عبر العمليات والمعالجة المساعدة المستندة إلى الحوار إلى جعل عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر كفاءة بشكل ملحوظ.

وفي ختام كلمته، دعا Yang شركاء الصناعة إلى تطوير تطبيقات هذه التكنولوجيا الذكية من خلال تعزيز الصناعة التعاونية وتدريب المواهب وابتكار سيناريوهات الأعمال. وكذلك شجَّع قطاع نماذج الاتصالات المؤسسية على تعزيز أفضل الممارسات وتقديم المزيد من المعلومات إلى صناعة الاتصالات.

يُعقد MWC Barcelona 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في برشلونة بإسبانيا. وخلال هذا الحدث، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح 1H50 في الصالة Fira Gran Via Hall 1.

ومع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل 5.5G عام 2024، تتعاون Huawei مع المشغلين والشركاء حول العالم لمتابعة الابتكارات الجديدة والمثيرة في الشبكات والسحابة والذكاء. معًا، سنقود أعمال تقنيات 5G ونعزز النظام البيئي الصناعي المزدهر، ما سيُنشئ حقبة جديدة من التحول الرقمي الذكي. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

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