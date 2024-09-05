Yealink تكشف عن MeetingBar A40: حل بسيط وقوي وآمن للاجتماعات الهجينة

Yealink MeetingBar A40, an Android-based all-in-one videoconferencing solution for premium small to medium rooms

شيامن، الصين، 5 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن تصل قيمة سوق المؤتمرات عبر الفيديو العالمية إلى 20.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 9.4٪ من عام 2024 إلى عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن Grand View Research في عام 2024. يرجع هذا النمو جزئياً إلى التبني السريع لغرف Microsoft Teams Rooms على أندرويد، والتي تشتهر بسهولتها ومرونتها في المساحات الصغيرة. تواصل Yealink، وهي العلامة التجارية الأولى التي تقدم أشرطة الفيديو المتكاملة القائمة على نظام أندرويد، ريادتها مع MeetingBar A40، وهو الحل المثالي للغرف الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر بساطة وأداء وأمان لا مثيل لهم في الاجتماعات الهجينة.

إعداد سهل مع بساطة الكابل الواحد

ودّع فوضى الكابلات المتشابكة والإعدادات المعقدة. يعمل MeetingBar A40 على تبسيط النشر من خلال تقنيته المبتكرة، حل الكابل الواحد. إليك ما يميزه:

اتصال كابل Cat5e واحد: قم بتوصيل كابل Cat5e واحد من العمود إلى وحدة التحكم التي تعمل باللمس للتعامل مع كل من الطاقة واتصال الشبكة. يلغي هذا النهج المبسط الحاجة إلى كابلات إضافية، ويضمن التزامن التلقائي عند تسجيل الدخول بداية خالية من المتاعب.

كابل USB-C المتكامل: يقوم كابل USB-C واحد بتوصيل وحدة التحكم التي تعمل باللمس إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإدارة مشاركة المحتوى بدقة 4K ، و BYOD ، وتوصيل الطاقة. لا مزيد من التنقل بين كبل HDMI أو سلك VCH أو شاحن PD ، مجرد كابل واحد فقط على الطاولة لكل احتياجاتك.

الارتقاء بتجارب الاجتماعات الهجينة

غالبًا ما تترك الاجتماعات الهجينة المشاركين البعيدين يشعرون بالانفصال عن أولئك الذين يحضرون بصفة شخصية. يتعامل MeetingBar A40 مع هذا مع أحدث تقنياته نظام الكاميرا المزدوجة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يضمن العرض الواسع للغاية إمكانية رؤية كل مشارك، بينما تتكيف ميزة IntelliFocus بشكل ديناميكي مع المتحدثين النشطين. هذا يضمن أن يتم رؤية الجميع ويساهم في اجتماع أكثر شمولًا وإشراكًا.

يمكن أن يؤدي التشويش في الخلفية إلى تعطيل الاتصالات في الإعدادات الهجينة، لكن A40 تتصدى لهذه التحديات بتقنيتها الصوتية المتقدمة المعززة بالذكاء الاصطناعي. يتميز بمجموعة ميكروفونات شعاعية مكونة من 8-MEMS، وتلتقط الأصوات من جميع الاتجاهات بوضوح. جنبا إلى جنب مع صوت مزدوج كامل ومكبرات صوتية ستيريو قوية، يوفر A40 تجربة صوتية غامرة وواضحة.

الأمن المستقبلي مع أندرويد

يعمل MeetingBar A40 على نظام التشغيل أندرويد 13 ومتكامل مع منصة النظام البيئي لأجهزة ميككروسوفت (MDEP)، ويضمن أمانًا قويًا واستعدادًا للمستقبل. توفر ميزات مثل Secure Boot وHardware Attestation وMicrosoft PKI وSecure Pairing حماية شاملة ضد التهديدات المحتملة، مما يمنحك راحة البال في كل اجتماع.

إن MeetingBar A40 من Yealink هو أكثر من مجرد قطعة من التكنولوجيا؛ فهو يغير قواعد اللعبة في بيئات العمل الديناميكية اليوم. بفضل المزيج الذي يجمع بين البساطة والشمولية والأمن المتقدم، فإن A40 على استعداد للارتقاء باجتماعاتك الهجينة إلى آفاق جديدة. اكتشف مستقبل الاجتماعات مع Yealink.

نبذة عن شركة Yealink

شركة Yealink (300628.SZ) هي شركة رائدة عالمية متخصصة في مؤتمرات الفيديو والاتصالات الصوتية وحلول التعاون. ومع وجودها في أكثر من 140 دولة ومنطقة، يتم الاعتراف بـ Yealink كواحدة من أفضل خمسة مزودين لمؤتمرات الفيديو، كما أنها تتصدر السوق العالمية في شحنات هواتف SIP.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.yealink.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2490460/Yealink_MeetingBar_A40_Android_based_all_in_one_videoconferencing_solution_premium_small_medium.jpg

للتواصل: ديزي تشين، البريد الإلكتروني، [email protected]