Yellow.ai تطلق Nexus، أول واجهة وكيلة عالمية من نوعها في القطاع

بنسبة نجاح بلغت %98.9 وبناء 77 وكيلاً للذكاء الاصطناعي بشكل ذاتي لعلامات تجارية عبر 8 مناطق في مرحلة الوصول المبكر، ستنقل منصة Nexus من Yellow.ai المؤسسات من نموذج "البرمجيات كخدمة" إلى "الخدمة كبرمجيات".

سان ماتيو، كاليفورنيا، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Yellow.ai، الشركة العالمية الرائدة في مجال أتمتة تجارب العملاء والموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات، اليوم عن إطلاق Nexus، وهي أول واجهة وكيلة عالمية (Universal Agentic Interface – UAI) في القطاع. يمثل Nexus تحولاً جذريًا في كيفية قيام المؤسسات ببناء أتمتة تجربة العملاء ونشرها وصيانتها؛ حيث ينتقل من المنصات المعتمِدة على الأدوات، حيث يخدم البشر البرمجيات، إلى تنفيذ مستقل يركز على الوكلاء، حيث تخدم البرمجيات الاستراتيجية البشرية.

وعلى عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي التقليديين الذين يقترحون الإجراءات وينتظرون التنفيذ البشري، يعمل Nexus كعقل ذكي فوق البنية التقنية للمؤسسة بالكامل. فهو يرى كل شيء، من المحادثات وبيانات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى سير العمل، ويعمل بشكل مستقل ضمن ضوابط حماية محددة من قبل المؤسسة، ولا يتطلب التدخل البشري إلا للموافقة الاستراتيجية.

وقال رشيد خان، الرئيس التنفيذي للتسويق (CMO) والشريك المؤسس في Yellow.ai: "إننا نعلن نهاية عصر مساعدي الذكاء الاصطناعي. لعقود من الزمن، دفعت المؤسسات مقابل امتياز خدمة برمجياتها، من خلال النقر والتكوين والصيانة. لكن Nexus يقلب هذا النموذج؛ فأنت تحدد النتيجة، والبرمجيات تقوم بالعمل. هذا ما نعنيه بمصطلح 'الخدمة كبرمجيات'."

ركائز Nexus الثلاث

تعتمد منصة Nexus على ثلاث قدرات أساسية تميزها عن منصات الأتمتة القديمة ومساعدي الذكاء الاصطناعي:

العيون (الفهم): يقوم Nexus بتحليل مئات الآلاف من المحادثات عبر القنوات المختلفة للعثور على الأنماط التي قد يغفل عنها البشر. ويبني نموذجًا حيًا للأعمال، فيفهم كيفية ترابط العمليات، وسلوك العملاء، وكيفية ارتباط البيانات ببعضها.

اليدان (التنفيذ): يصف المستخدمون ما يحتاجون إليه بلغة طبيعية، فيقوم Nexus ببناء سير العمل، وإنشاء واجهة المستخدم، وربط الأنظمة بشكل مستقل. لا حاجة لتكوين يعتمد على السحب والإسقاط، ولا لفتح تذاكر دعم، ولا لانتظار فرق الهندسة.

الاستقلالية (سلطة العمل): يختبر Nexus نفسه مقابل آلاف المستخدمين الافتراضيين، ويكتشف الثغرات قبل أن يكتشفها المهاجمون. وعندما يحدث خلل ما، يقوم بتشخيص المشكلة وإصلاحها، ثم ينتظر الموافقة البشرية قبل النشر.

البنية متعددة الوكلاء

يعمل Nexus من خلال شخصيات متخصصة تدير دورة الحياة الكاملة:

المخطط الاستراتيجي ( The Strategist ): يبني نموذجًا للعالم (" World Model ") للأعمال، ويولد خرائط حرارية للأتمتة تحدد الفرص ذات التأثير العالي، مما يلغي مشكلة "البداية من الصفر" التي تبطئ معظم عمليات النشر.

المهندس المعماري ( The Architect ): يتولى عملية البناء عبر اللغة الطبيعية. يقدم المستخدمون النية؛ ويقوم Nexus بتركيب المنطق، وإنشاء المتغيرات، ورسم المسارات، وتوليد مكونات واجهة المستخدم بشكل فوري.

مهندس ضمان الجودة ( The QA Engineer ): يطلق آلاف المستخدمين الافتراضيين لاختبار كل وكيل، بما في ذلك شخصيات معادية تحاول تنفيذ "حقن الأوامر النصية" (Prompt Injection) ، لضمان صمود ضوابط الحماية قبل الانتقال للعمل المباشر.

الميكانيكي ( The Mechanic ): يقوم بتحليل تلقائي للأسباب الجذرية عند انخفاض الأداء، ويحدد ويصلح المشكلات مثل انتهاء صلاحية رموز واجهة برمجة التطبيقات ( API ) بشكل مستقل.

التوافر

Nexus متاح الآن لعملاء المؤسسات. لمعرفة المزيد أو لطلب عرض توضيحي، تفضل بزيارة .Yellow.ai/nexus

نبذة عن شركة Yellow.ai

تُعد Yellow.ai منصة رائدة للذكاء الاصطناعي الوكيل تساعد المؤسسات العالمية على أتمتة تجربة العملاء (CX) وتجربة الموظفين (EX). تعتمد المنصة على بنية متعددة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وتوفر تكاملات سريعة مع أكثر من 100 نظام مؤسسي، مما يمكّن الشركات من تسريع وقت الوصول إلى السوق وتقديم تجارب راقية تبني علاقات دائمة مع عملائها وموظفيها. تدعم Yellow.ai التفاعلات لدى أكثر من 1,300 مؤسسة حول العالم، بما في ذلك Sony وDecathlon وHindustan Unilever Ltd وLulu Group وHyundai وغيرها. تأسست الشركة في عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين بارزين مثل WestBridge Capital وSapphire Ventures وSalesforce Ventures وغيرها.

