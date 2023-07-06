Yin Ye الرئيس التنفيذي لشركة BGI يدافع عن مشاركة التكنولوجيا العالمية

شينزين، الصين، 6 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أثناء حديثه في حلقة نقاش في مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر في الرياض في المملكة العربية السعودية، أكد الدكتور Yin Ye، الرئيس التنفيذي لـ BGI Group على أهمية إتاحة التطورات التكنولوجية للجميع من خلال المشاركة العلمية لصالح البشرية.

وقال: "يجب أن نحافظ على بقاء التقنيات المتطورة بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها ومنصفة".

أظهرت جائحة COVID-19 أهمية تكاتف العالم لتبادل التكنولوجيا والمعلومات لحل مشكلة صحية حرجة. وقال الدكتور Yin: "خلال الوباء، إذا لم نشارك التكنولوجيا وتطبيقات الصحة العامة واللقاحات ومجموعات الحقن المجهري، فإن الفيروس كان سيحتل العالم بالتأكيد".

هذا الإيمان بمشاركة الحلول حتى يتمكن المزيد من الناس من الاستفادة عزز جهود BGI Group خلال العقدين الماضيين لخفض تكلفة التكنولوجيا من خلال الابتكار، مع تطبيق ما تعلمته وحلولها على بعض أصعب قضايا الرعاية الصحية في العالم.

هذا يمثل التطور فيما يسميه الدكتور Yin "طب 4P". وهو التنبؤ والاحتياط والتخصيص والمشاركة. ومع ذلك، لم يكن أي من هذا ممكنًا بدون الخطوات الهائلة التي حدثت في التكنولوجيا الحيوية والتي خفضت تكلفة تسلسل الجينوم البشري من 3.8 مليار دولار أمريكي، وهي تكلفة مشروع الجينوم البشري، إلى أقل من 100 دولار أمريكي اليوم.

خلال جائحة COVID-19، اعتمدت BGI على جميع الأبحاث والمعرفة العلمية والصحية العامة المتراكمة على مدار العشرين عامًا الماضية، وعملت عن كثب جنبًا إلى جنب مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم لمكافحة الأمراض المعدية.

كانت BGI من بين الأوائل في العالم الذين أنتجوا مجموعات PCR للكشف عن الفيروس. ومن خلال إصدار الشهادات والتراخيص في 14 دولة ومنطقة، بما في ذلك الاستخدام في حالات الطوارئ المدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية، تم توزيع مجموعات PCR على أكثر من 180 دولة، والتي تتضمن تبرعات متعددة من خلال مؤسسات مختلفة.

كما طورت BGI مختبرات Huo-Yan، وهي مختبرات للكشف عن الأحماض النووية من المستوى 2 قابلة للنفخ والتجميع السريع. تم نشر مائة من هذه المختبرات في أكثر من 30 دولة على مستوى العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث أشار الدكتور Yin إلى أنه تم بناء خمسة مختبرات Huo-Yan، وتم نشر 500 أخصائي فني للمساعدة وتم أخذ أكثر من 18 مليون عينة.

كانت BGI Group رائدة في تطوير التكنولوجيا حيث أن أحدث وأقوى نسخة منها، وهي Stereo-seq، توفر دقة على مستوى النانو مع نطاق واسع من الرؤية، وهي قادرة على تحديد نوع وموقع الخلايا بالنسبة لبعضها البعض لتكون قادرة على رؤية كيفية تفاعلها مع بعضها البعض بمرور الوقت. جذبت التكنولوجيا اهتمامًا علميًا عالميًا. قام أكثر من 270 عالمًا من 35 دولة بتشكيل اتحاد SpatioTemporal Omics Consortium للتركيز على التطبيق الواسع للـ omics الزماني المكاني في علوم الحياة.

تؤمن BGI Group إيمانًا راسخًا بأن البشرية لا يمكن أن تستفيد إلا من خلال مشاركة أكبر للتكنولوجيا والمعلومات لأن هذا يمكن أن يساعد الأطباء على فهم الأمراض والسمات السكانية التي قد تؤدي إلى الأمراض.

قوة omics ملك للجميع ويجب مشاركتها على نطاق واسع.

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