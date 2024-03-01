YOFC تكشف عن أحدث الابتكارات في مؤتمر MWC Barcelona لعام 2024

برشلونة، إسبانيا, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)، الشركة الرائدة في سوق الألياف الضوئية والكابلات العالمية، مجموعة من المنتجات والحلول المتقدمة في معرض Mobile World Congress Barcelona (MWC Barcelona) لعام 2024. تحت شعار "ربط المستقبل بالألياف"، عرضت YOFC ما وصلت إلى من تطورات في خمسة مجالات رئيسية: التحرك نحو 5G المتقدم، ومركز جديد للحوسبة المراعية للبيئة، وقيمة جديدة للطاقة الرقمية، وتجربة جديدة للحياة الرقمية، وسد الفجوة الرقمية.

التحرك نحو 5G المتقدم

مع ظهور تقنيات 5G، شرعت الصناعات في كل أنحاء العالم في رحلة جديدة من التحول الرقمي، وفتح مجموعة من التطبيقات والسيناريوهات الجديدة التي تتطلب قدرات شبكية محسنة. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم 5.5G. وفي هذا السياق، تشكل الألياف الضوئية، من خلال عملها كقناة أساسية لنقل المعلومات، العمود الفقري للتوصيل البيني في كل مكان في عصر اعتماد 5.5G. وخلال المعرض، عرضت YOFC أحدث ابتكاراتها في مجال الألياف الضوئية:

FarBand ® Ultra G.654.E Fibre: تُعرف بتوهينها المنخفض بشكل استثنائي، ما يعزز قدرات الاتصال لمسافات طويلة.

EasyBand Fibre: تتميز بقطر خارجي مصغَّر، ما يحسن كفاءة التركيب.

GenBand Fibre: حل متعدد الاستخدامات يلبي مجموعة واسعة من متطلبات الشبكات.

OM4/OM4+ Ultra Bending Insensitive Multimode Fibre: لتوفير معدلات نقل بيانات عالية حتى في البيئات الصعبة.

Specialty Communication Fibre: مصممة لتطبيقات صناعية محددة، على نحو يضمن الموثوقية والأداء.

وعلاوة على ذلك، ومن أجل تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي المزدهر وتطور الذكاء الاصطناعي (AI)، شاركت YOFC بشكل استباقي في البحث والتطوير للألياف الضوئية من الجيل التالي، بهدف تأمين مكانة رائدة محليًا ودوليًا. في المعرض، استحوذت منتجات الألياف الضوئية من الجيل التالي من YOFC، ولا سيَّما الألياف مضاعفة لتقسيم المساحات (SDM) والألياف الضوئية المجوفة، على اهتمام العديد من المطلعين على الصناعة.

مركز جديد للحوسبة المراعية للبيئة

في المؤتمر العالمي MWC هذا العام، كان تسليط الضوء منصبًا على مراكز البيانات، ذلك أنها المحركات الحيوية للعصر الرقمي، والمسؤولة عن تخزين مجموعة المعلومات الآخذة في الاتساع في عالمنا. وخلال الحدث، قدمت YOFC أحدث ابتكاراتها: حل كابلات مراكز البيانات المراعية للبيئة iCONEC، المصمم لتوسيع النطاق الترددي والكفاءة المكانية لمراكز البيانات وأيضًا لإطالة عمرها التشغيلي بشكل كبير، وخفض انبعاثات الكربون، وتبسيط سير التكاليف في العملية.

وفضلاً عن ذلك، كشفت YOFC عن حل شامل للوحدات البصرية للشبكات الحاسوبية لمراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال التقدم إلى ما هو أبعد من تقنية III-V التقليدية، قدمت YOFC الجيل التالي من حلول الوحدات الضوئية 400G/800G، مستفيدة من تقنية الضوئيات السيليكونية. ويعد هذا الإنجاز بخفض استهلاك طاقة الوحدات الضوئية بنحو 20%، ما يبشر بفصل جديد في السعي وراء إقامة مراكز بيانات أكثر مراعاة للبيئة.

القيمة الجديدة للطاقة الرقمية

يعمل الابتكار الرقمي على إعادة تنشيط قطاع الطاقة، وإدخال التغيير على كل شيء من الشبكات الكهربائية إلى البنية التحتية البحرية. وقد احتلت YOFC مركز الصدارة في هذه الجهود المؤثرة، حيث قدمت ثروة من المنتجات والخدمات التي تعد بوضع معايير جديدة للبنية التحتية للطاقة الرقمية.

وفي مجال الطاقة الكهربائية، يعد نقل الجهد العالي للغاية (UHV) أكثر تقنيات نقل الطاقة تقدمًا على مستوى العالم. وتوفر YOFC مجموعة شاملة من حلول الطاقة الرقمية لأنظمة نقل التيار المستمر للجهد العالي للغاية، بما في ذلك ألياف G654E وكابلات ADSS (ذاتية الدعم والعازل بالكامل) وOPGW (السلك الأرضي البصري)، والكابلات المقاومة للهب العالية الجهد، وموصلات الطاقة، ووحدات الأجهزة البصرية. بالإضافة إلى ذلك، توفر YOFC خدمات توجيه البناء الاحترافية لضمان أمان وموثوقية أنظمة UHV.

وفي القطاع البحري، تعد YOFC رائدة في التطوير عبر سلسلة قيمة الهندسة البحرية بأكملها. وتشمل ترسانتها الألياف الضوئية البحرية وكابلات الطاقة، إلى جانب مجموعة من الحلول ذات الصلة وخدمات الهندسة والمشتريات والبناء. وتلبي هذه المنتجات احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من تسهيل نقل طاقة الرياح البحرية وخدمة منصات النفط البحرية، ووصولاً إلى تمكين الاتصالات عبر المحيطات وإنشاء شبكات المراقبة البحرية. وتؤكد الاستثمارات الإستراتيجية لشركة YOFC في معدات طاقة الرياح البحرية الواسعة النطاق على التزامها بتأمين مكانة تنافسية في الهندسة البحرية.

تجربة جديدة للحياة الرقمية

في عصر يعتبر فيه الاتصال الرقمي السلس أمرًا بالغ الأهمية، تخطو YOFC خطوات واسعة في القضاء على التحديات التي تؤرق صناعة الاتصالات الجوالة. تهدف هذه الجهود إلى إثراء الحياة الرقمية للمستخدمين من خلال تقديم حلول اتصال بصرية شاملة.

ومن خلال التركيز على احتياجات النقل بالسكك الحديدية الحديثة، طرحت YOFC حلولًا متخصصة تلبي متطلبات التردد المتنوعة لأنظمة الاتصالات اللاسلكية المختلفة. وبالكابلات والملحقات الرائدة المحورية النفقية، تضمن الشركة أن الركاب على منصات السكك الحديدية والأنفاق يستمتعون بسرعات إنترنت مضاعفة الجيجابت، وهذا عنصر شديد الأهمية في نمط حياة اليوم، الذي يعتمد على الهاتف المحمول أولاً.

وفي مجال كابلات الشبكات الضوئية، يعمل الجيل التالي من حل الاتصال المسبق F.ODN من شركة YOFC على تقليل مدة التركيب بنسبة 80% مقارنة بالطرق التقليدية، ما يمكّن العملاء من نشر الشبكات المتميزة بسرعة وكفاءة. وإلى جانب هذا، فإن طرح YOFC لحل الأسلاك غير المرئية FTTR (Fibre to The Room) يتم اعتماده بسرعة من قِبل المشغلين، الذين يرون قيمته في المزج بين تقليل تعقيد التركيب مع الحد الأدنى من التعطيل الجمالي.

هذا، وتقدم شركة YOFC كابلاتها الضوئية النشطة الرائدة لصناعة الصوت والفيديو الذكية، والتي تتضمن تقنية BendRobust®‎ الخاصة، وقد حظيت الألياف المقاومة للانحناء باهتمام كبير. وتتميز هذه المنتجات بمرونتها الاستثنائية وقدراتها الفائقة على نقل البيانات، ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تطور تقنيات المنزل الذكي والوسائط المتعددة.

سد الفجوة الرقمية

منذ عام 2014، شرعت YOFC في مهمة طموحة لتوفير اتصال الألياف الضوئية إلى أبعد أركان العالم. ومن خلال مواقع الإنتاج في إندونيسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وبولندا، برزت YOFC في طليعة الجهود الدولية لربط المجتمعات الأكثر عوزًا، من الغابات الخضراء في الفلبين إلى المتاهات الحضرية المترامية الأطراف في بيرو وإندونيسيا. وسواء أكان الأمر يتعلق بمد جسور التواصل عبر المحيطات الشاسعة، أو الجبال الشديدة الانحدار، أو التنقل في أزقة الأحياء الفقيرة الحضرية، استمرت YOFC في العمل، مدفوعة بإيمان راسخ بأن كل الناس يستحقون إمكانية التواصل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2351130/YOFC_Unveils_Cutting_edge_Innovations_at_2024_MWC_Barcelona.jpg