YOFC وChina Mobile تطلقان أول شبكة نقل الألياف المجوفة 800G في العالم

ووهان، الصين، 17 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في 6 يونيو/حزيران، كشفت شركة Yangtze للألياف البصرية وCable Joint Stock Limited Company (المشار إليها فيما يلي بِـ: "YOFC")، بالتعاون مع شركة China Mobile، عن أول شبكة اختبار نقل الألياف المجوفة 800G في العالم في شنتشن-دونغغوان، غوانغدونغ. يعتبر هذا التطوير علامة فارقة هامة في تطور البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يدفع حدود تكنولوجيا الألياف البصرية التقليدية.

تضمنت مشاركة YOFC في شبكة الاختبار مجموعة شاملة من الحلول المصممة خصيصًا للألياف البصرية المجوفة، والتي تشمل توفير الكابلات وخدمات التشذيب الأساسية والمحولات للتكامل مع الألياف ذات الوضع الواحد. نجح المشروع في مواجهة العديد من التحديات التقنية الشائعة في المنشآت المعقدة. وتضمنت التحديات التخفيف من المخاطر البيئية وضمان بنية تحتية قوية أثناء عمليات وضع الألياف وتشذيبها، ومعالجة فيضانات الأنابيب، وإدارة الرطوبة المفرطة، وإجراء تشذيب دقيق في البيئات الخارجية. كانت هذه الجهود حاسمة في تمكين تقييم مفصل لأداء الألياف في ظل ظروف تشغيل حقيقية.

تم قياس مقاييس الأداء الرئيسية التي تم تحقيقها على رابط الاختبار البالغ طوله 20 كيلومترًا، مثل خسائر الانصهار بين الألياف المجوفة، والاتصالات من الألياف المجوفة إلى الألياف الصلبة، والتخفيف بعد التثبيت، مقابل المعايير العالمية الرائدة. علاوة على ذلك، تميز النشر بإعداد إرسال بصري بطول موجي واحد بسرعة 800 جيجابايت في الثانية، مما حقق اختبار نقل ثنائي الاتجاه لمسافات طويلة مع إنتاجية تبلغ 128 تيرابايت في الثانية عبر الألياف المجوفة. لم يقتصر هذا على إثبات التطبيق العملي لمثل هذه الألياف في بيئات الشبكات المعقدة والمتطلبة فحسب، بل كان أيضًا دليلًا أساسيًا على مفهوم قابلية التوسع والتطبيق الصناعي لتقنيات الألياف المجوفة.

يتم تحقيق آفاق تكنولوجية جديدة في جميع أنحاء القطاع، مدفوعة بالتقدم المستمر في الذكاء الاصطناعي. تتجاوز الألياف المجوفة، التي تستخدم آلية توجيه هوائية مبتكرة، قيود الأداء المرتبطة بالألياف الصلبة التقليدية في كل من السعة وزمن الوصول. تقدم التكنولوجيا تحسينات ملحوظة في البنى التحتية لنقل البيانات مثل العمود الفقري للإنترنت ومراكز البيانات، ومن المتوقع أن تستمر في تلبية الطلب المتزايد على نقل البيانات للسنوات العشرين المقبلة وما بعدها.

تخطط YOFC لتعزيز تطوير وتصنيع تقنيات الألياف المجوفة من الجيل التالي. تعمل YOFC مع حلفاء الصناعة على تعزيز الابتكار وتسريع تسويق الألياف الجديدة وتعزيز أداء الشبكة الضوئية، وتأسيس أساس متين للبنية التحتية للألياف الضرورية لعالم أكثر ذكاءً.