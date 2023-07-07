YPO تنتخب ريموند وات 2023-2024 رئيس مجلس إدارة YPO

نيويورك، , 7 يوليو / تموز 2023 -- /PRNewswire/ YPO، أعلنت منظمة الرؤساء الشباب، وهي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 34000 رئيس تنفيذي في 150 دولة، عن انتخاب ريموند وات لأعلى منصب منتخب في منظمة الرؤساء الشباب، وهو رئيس مجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب.

وات، الذي بدأت فترة ولايته في 1 يوليو 2023، هو الرئيس الثاني والسبعين ويخلف رئيس YPO رافي ديميرجيان.

وات عضو في فرع YPO Pacific West، وهو رئيس شركة Rimar.ai شركة تحليلات بيانات كبيرة، ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي Omnislash, Inc. منصة تجميع البيانات التي تغير الرياضة الإلكترونية ومساحة الألعاب.

يقول وات: "لقد كانت YPO نقطة تحويلية بالنسبة لي كشخص وقائد ولعملي، حيث يوفر فرصًا للتعلم مدى الحياة واتصالات لا تقدر بثمن". "من خلال عملي كرئيس، أتطلع إلى رد الجميل لهذا المجتمع الذي قدم الكثير لي."

يواصل وات إرث مؤسس YPO وأول رئيس لها، راي هيكوك، الذي وضع معيارًا لقيادة الأقران.

يقول ديميرجيان: "ريموند عضو مثالي في YPO وقائد أعمال بارع يجسد حقًا ثقافتنا وقيمنا". "مستقبل YPO في أيد أمينة مع قيادته الاستثنائية وتفكيره الاستراتيجي وذكائه العاطفي، والأهم من ذلك، حقيقة أنه شديد الاهتمام برغبات واحتياجات أعضائنا."

انضم وات إلى YPO في عام 2015 وكان عضوًا نشطًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

خلال قيادته في YPO، شغل وات منصب رئيس لجنة الأحداث في مجلس إدارة YPO ورئيس المدينة المضيفة لـ YPO EDGE لعام 2020 في سان دييغو، والذي تم إلغاؤه بسبب COVID -19. سرعان ما ركز على إيجاد نتيجة إيجابية من خلال التبرع بمواد الحدث والطعام والمال للمجتمع المحلي.

كما أطلق فصلًا مبنيًا على قوة الشمولية والفضول الفكري، YPO Pacific West، والذي نما إلى أكثر من 120 عضوًا في سنواته الثلاث الأولى.

خلال العام المقبل، سيركز وات على توسيع نقاط الاتصال التي لا تقدر بثمن لأعضاء YPO، وزيادة فرص التعلم الفريدة، ودعم قادة الخدم الأعضاء في YPO، الذين يتطوعون بوقتهم وخبراتهم لتحسين تجارب جميع أعضاء YPO.

نبذة عن YPO

YPO هي جماعة قيادية عالمية تضم أكثر من 34000 رئيس تنفيذي في 150 بلدًا، يرتبطون بالإيمان المشترك بأن العالم يحتاج إلى قادة أفضل وأن الأعمال التجارية يمكن أن تكون قوة دافعة للخير. لقد حقق كل عضو من أعضائنا نجاحا قياديًا كبيرًا في سن مبكرة. وهي تقود الشركات والمنظمات التي توظف بشكل جماعي أكثر من 22 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتدر أكثر من 9 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات المجمعة. يجتمع أعضاء YPO للتعلم وتبادل الأفكار لإحداث فرق في الحياة والشركات والمجتمعات التي يؤثرون عليها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ypo.org

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