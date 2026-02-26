YVL Capital Partners تُعلن عن إطلاق عملياتها رسميًا في دبي، وذلك بعد تحقيق زخم قوي خلال مرحلة ما قبل الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ومراكز التكنولوجيا العالمية

تحالفات النظام العالمية تضع YVL كمنصة استثمارية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تقوم بإطلاق شركات رائدة من شأنها إعادة تعريف الفئات السوقية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت YVL Capital Partners، شركة رأس المال الاستثماري والاستوديو المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق عملياتها رسميًا، وذلك بعد سلسلة من الشراكات البارزة ضمن المنظومة والمشاركات الدولية في منطقة الشرق الأوسط ومراكز الابتكار العالمية. تعمل YVL وفق نموذج هجين يجمع بين صندوق استثماري واستوديو للشركات الناشئة، حيث يجمع بين الاستثمار في المراحل المبكرة والبناء العملي للمشاريع، مدعومًا ببنية تحتية مشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تركز الشركة على دعم الشركات في المراحل الأولية وحتى السلسلة أ في مجالات البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة المستقلة، والصناعات الحيوية ذات الأهمية القصوى.

صرَّح Matthew Buckingham، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة YVL Capital Partners قائلاً: "تأسست YVL Capital Partners على الاعتقاد الراسخ بأن مؤسسي الشركات في مراحلها المبكرة يحتاجون إلى أكثر من رأس المال — فهم بحاجة إلى التنفيذ، والخبراء التشغيليين، والبنية التحتية منذ اليوم الأول". "ما حققناه قبل إطلاقنا الرسمي يعكس نوع المنصة العملية والمدفوعة بالمنظومة التي نسعى لبنائها".

الشراكات الاستراتيجية والمشاركة في المنظومة

حققت YVL زخمًا مبكرًا من خلال التعاون الاستراتيجي والمشاركة المباشرة في أبرز الفعاليات العالمية والإقليمية للابتكار، مما يعكس طموحها في بناء ودعم شركات تقودها فرق تشغيلية ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وخارجها.

Ignyte من DIFC ، أقامت منظومة الشركات الناشئة العالمية تعاونًا جديدًا مع YVL في 19 يناير خلال يوم العرض التقديمي لـ Ignyte. واستكمالًا لهذا التعاون، استضافت YVL برنامجًا تدريبيًا وإرشاديًا لمدة يوم كامل، وستواصل العمل مع Ignyte على مبادرات إضافية موجهة للمؤسسين خلال الأشهر القادمة، لتطوير الجيل القادم من الشركات الناشئة والقادة في الإمارات العربية المتحدة، ودعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي وتعزيز بيئة ريادة أعمال مزدهرة.

المنتدى الاقتصادي العالمي: ترك مؤسسو YVL أثرًا مباشرًا في دافوس، حيث تفاعلوا مع مستثمرين عالميين وخبراء تشغيل وصناع سياسات، بهدف وضع المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ضمن منظومة الابتكار الدولية.

STEP Dubai : عرضت YVL رؤيتها في أحد أكبر مهرجانات التكنولوجيا والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، حيث تواصل الفريق مع المؤسسين والمستثمرين وقادة المنظومة.

شراكة إقليمية مع مزود خدمات السحابة فائقة الحجم: أبرمت YVL اتفاقية مع أحد مزودي خدمات السحابة الإقليميين الرائدين لتأسيس استوديو المشاريع في الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل تخصيص حد أدنى قدره 100,000 دولار من اعتمادات السحابة لدعم البنية التحتية الأساسية وأعباء العمل الجاهزة للذكاء الاصطناعي لكل شركة في الاستوديو. تهدف هذه الشراكة إلى منح الشركات في المحفظة والاستوديو الوصول إلى أدوات سحابية بمستوى المؤسسات، وقدرات حسابية قابلة للتوسع، ودعم تقني منذ اليوم الأول.

التنفيذ المعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال قوة عاملة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

في صميم نموذج YVL توجد طبقة تشغيلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي مدعومة بـ Nexa Staff، والتي تمنح الشركات في المحفظة والاستوديو إمكانية الوصول إلى قوة عاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لدعم النمو والعمليات وتطوير المنتجات.

تمكّن هذه البنية التحتية المشتركة الشركات المدعومة من YVL من العمل بكفاءة تعادل فرقًا أكبر بكثير، مع تقليل النفقات التشغيلية في مراحلها المبكرة بنسبة 40–50%، ما يمد فترة التشغيل المتاحة للشركات ويسرّع الوصول إلى السوق.

نبذة عن YVL Capital Partners

YVL Capital Partners هي شركة رأس مال استثماري واستوديو متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تركِّز على بناء ودعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بقيادة فرق تشغيلية متخصصة. من خلال دمج رأس المال مع الخبراء التنفيذيين ونظام تشغيل مشترك قائم على الذكاء الاصطناعي، تساعد YVL المؤسسين على بناء شركات أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الموارد المالية، مع طموح عالمي. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتعمل YVL في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وأوروبا وأمريكا الشمالية، مستفيدة من الدور المتنامي للمنطقة كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.yvlcapital.com

للتواصل الإعلامي: Cristelle Basmaji، شركة YVL Capital Partners، البريد الإلكتروني: [email protected]