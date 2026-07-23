Zeal Connect تطلق أول مكتب مساعدة قائم على الذكاء الاصطناعي في العالم تم إنشاؤه حصريًا للسفر، ويقول عملاء النسخة التجريبية إنه يغير كيفية إدارة العمليات

السفر يحرك مليارات الأشخاص سنويًا على البرمجيات التي لا تستطيع قراءة الحجز. Zeal Desk غيَّر ذلك.

بونيه، الهند ، 23 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أي شخص قام بإدارة عملية سفر يعرف قصة الساعة الثانية صباحًا: ضيف يقف في مكتب الاستقبال في منطقة زمنية أخرى ، فندق لم يتلق التعديل أبدًا ، والتذكرة التي كان يمكن أن تمنعها من الجلوس في قائمة انتظار مرتبة حسب العمر ، وليس الحاجة الملحة داخل البرنامج المصمم لعمليات إعادة تعيين كلمة المرور ، وليس الأشخاص في وضع الترانزيت (العبور).

تنتهي هذه القصة بإطلاق Zeal Desk اليوم ؛ أول مكتب مساعدة قائم على الذكاء الاصطناعي في العالم بُني خصيصًا لصناعة السفر. لم يتم تكييفه من أداة عامة، تمت كتابته للسفر من السطر الأول من الشفرة البرمجية، لذلك يقرأ "سجلات أسماء المسافرين" (PNR) وأرقام تأكيد الفندق بالطريقة التي يقوم بها وكيل محنك ، ويفتح الحجز المباشر وراء كل تذكرة ، ويصنف الطابور حسب تاريخ تسجيل دخول النزلاء لأنه في السفر ، يتم قياس الإلحاح في الوصول ، وليس عمر التذكرة.

وراء المكتب ، يوجد خمسة عملاء متخصصين في الذكاء الاصطناعي؛ هم: Classifier و Prioritiser و Resolver و Auditor و Reconfirmation يضعون الروتين على وضع "الطيار الآلي" (Autopilot): يتم الآن حل التعديلات وحالات رد الأموال والإلغاءات وحالات إعادة التأكيد بشكل شامل على الحجز المباشر ، مع مراجعة كل رد قبل صدوره. يصل كل طلب عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو الدردشة إلى صندوق الوارد الواعي للحجز ويتبع أدلة المبادئ التي يكتبها المشغل بلغة واضحة.

قامت شركة "كلاسيك هوليدايز" (Classic Holidays) بتشغيل Zeal Desk من خلال النسخة التجريبية له وخرجت من التجربة مقتنعة.

"دخلنا التجربة متشككين ، كل مكتب مساعدة يدعي ميزات الذكاء الاصطناعي هذه الأيام. ثم شاهدنا Zeal Desk يفتح الحجز ويتحقق من قاعدة الأجرة ويتصل بالفندق ويغلق التذكرة قبل أن يتمكن وكيل من إنهاء قراءتها. كان رد فعلنا الأول عدم التصديق. كان رد فعلنا الثاني أبسط: نحن لن ندير العمليات بالطريقة القديمة مرة أخرى."

- "ريشاب دوشي"، المدير التنفيذي ، شركة "كلاسيك هوليدايز".

"لقد أمض عالم السفر عقدين من الزمن في إدارة الصناعة الأكثر تعقيدًا من الناحية التشغيلية في العالم على أدوات البرمجيات التي لا تعرف ما هي "سجلات أسماء المسافرين" (PNR). Zeal Desk هو ما يبدو عليه الدعم عندما يتم بناؤه للسفر من اليوم الأول. إنه ليس طابور تذاكر أفضل ؛ إنها طريقة مختلفة لتشغيل عملية السفر."

- "يوجيش تشودري"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ، شركة "زيل كونكت" (Zeal Connect).

يصل Zeal Desk جاهزًا للمؤسسات للعمل مع [تقنية "تسجيل الدخول الاحادي" SSO / لغة (SAML)]، وأدوات "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR)، وتنقيح "المعلومات المحدِّدة للشخصية" (PII)، ومساحات العمل متعددة العلامات التجارية ومحركات "اتفاقية مستوى الخدمة" (SLA) التي تتصل بـ "أنظمة التوزيع العالمية" (GDS)، والمكاتب الوسيطة، و إدارة علاقات العملاء، و مكدسات الحجز ، ويعمل بشكل مباشر اليوم مع "وكالات السفر عبر الإنترنت" (OTA) و"شركات إدارة الوجهات" (DMC) و بنوك الأسرّة و وكالات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والسعودية والهند وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

يتوفر Zeal Desk الآن على zealconnect.com

حول ZEAL CONNECT

تقوم "زيل كونكت" ببناء منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصناعة السفر للبيع للأعمال، وتخدم "وكالات السفر عبر الإنترنت" (OTA) و"شركات إدارة الوجهات" (DMC) ووكالات السفر و بنوك الأسرّة و فرق عمليات الموردين في جميع أنحاء العالم. يمتد نطاق منصتها ليشمل Zeal Desk ، مكتب مساعدة السفر القائم على الذكاء الاصطناعي ، و Zeal Reconfirmation ، خدمة تأكيد الفندق قبل تسجيل الدخول. يقع المقر الرئيسي لشركة "زيل كونكت" في مدينة بونيه، الهند.