ZEGOCLOUD تطلق العنان لقوة AI Voice Changer: تحويل البث المباشر والبث الصوتي

سنغافورة, 10 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- قامت ZEGOCLOUD وهي شركة رائدة في مجال خدمات الاتصالات السحابية، بإجراء تطور يغير قواعد اللعبة ويستعد لتحويل عالم البث المباشر والدردشة الصوتية.

جاء في المقال الأخير "Lowering the Bar for Creators: يُطلق AI Voice Changer إمكانيات لا نهاية لها"، فهو يستكشف كيفية دمج تكنولوجيا تغيير الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إتاحة مستويات غير مسبوقة من التفاعل والمشاركة.

من خلال دمج قدرات تغيير الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي بسلاسة في التجارب الحية، ساعدت ZEGOCLOUD عملائها على تحقيق نمو شهري يزيد عن 10٪. صرّح Kuk Jiang، المؤسس المشارك لـشركة ZEGOCLOUD قائلًا: "نحن لا نعرف سوى القليل من إمكانيات استخدام تقنية تغيير الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي". "من خلال تمكين المبدعين من التعبير عن أنفسهم بطرق جديدة والاقتراب أكثر من الجماهير، فإننا نمهد الطريق لعصر جديد بالكامل من التجارب الحية التفاعلية".

من خلال تقنية التحول الصوتي الزمني المنخفض للغاية، يمكن لصانعي البث المباشر الآن إشراك الجمهور بطرق جديدة تمامًا. يمكن للمشاهدين "استثارة" المضيف عن طريق شراء "هدايا تغيير الصوت" التي يصدر عنها صوت مقدم العرض في الوقت الفعلي، مما يخلق لحظات مضحكة لا تُنسى. في غرف الصوت المباشرة، يمكن أن تقلل الأشكال الصوتية من الحواجز أمام المستخدمين الجدد، وتعزز المشاركة الشاملة، وحتى تعزز الانغماس الموضوعي.

لكن فوائد تقنية ZEGOCLOUD الذكية لتغيير الصوت لا تتوقف عند هذا الحد. يوضح المقال أيضًا كيف يمكن ذلك:

• توفير تأثيرات "عقاب" ممتعة من خلال استخدام شرائح PK التفاعلية

• خفض الحاجز أمام المبدعين للتعبير عن أنفسهم بشكل أصيل أمام الكاميرا

• تمكين الطرق الجديدة للعب مثل الأشكال الصوتية ذات السمات المختلفة وصناديق الغموض الصوتي

لابد من الاطلاع على هذه المقالة إذا كنت شخص يتطلع إلى البقاء في طليعة مجال البث المباشر والدردشة الصوتية وغيرهما، فهي مليئة بالأمثلة الواقعية والرؤى التي تفتح الطريق لأفكار جديدة.

استعرض المقال الكامل الآن. اكتشف كيف تعمل المزايا التقنية لـ ZEGOCLOUD في انخفاض الكمونية، وتقديم الصوت الطبيعي، والتكامل السهل على تشغيل هذه التجارب التفاعلية الجديدة التحويلية.

نبذة عن ZEGOCLOUD

تُحدِث ZEGOCLOUD ثورة في التواصل الافتراضي مع خدمات التفاعل في الوقت الفعلي للاتصال السحابي، وربط المؤسسات والفرق والعملاء والمستخدمين، بدون أي مشكلات. حيث تضع الأساس للشركات والمطورين لبناء البيانات في الوقت الفعلي RTI في تطبيقاتهم عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول.

يمكنكم متابعة ZEGOCLOUD من خلال - https://www.linkedin.com/company/zegocloud/

للتواصل الإعلامي:

Lyndi Liu

[email protected]