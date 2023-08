ZERO LATENCY تحتفل بثلاثة ملايين مسرحية في جميع أنحاء العالم من خلال إطلاق أول مسابقة للواقع الافتراضي على مستوى العالم

Champions of the Undead هي مسابقة عالمية تستمر من 10 أغسطس إلى 6 سبتمبر. سيقام النهائي الكبير في لاس فيغاس، حيث سيحصل الفائز على 15000 دولار أمريكي نقدًا بدم بارد.

ملبورن، أستراليا، 9 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Zero Latency، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الغامر ومبدع أكبر شبكة في العالم للواقع افتراضي للتجوال الحر، تحتفل بثلاثة ملايين مسرحية عالمية من خلال إطلاق أول مسابقة للواقع الافتراضي على مستوى العالم، وهي Champions of the Undead. تجري المسابقة بالشراكة مع VIVE، التي تفي بوعدها في الواقع الافتراضي بتقنية مغيرة لقواعد اللعبة والمحتوى الأفضل على الإطلاق.

ستكون Champions of the Undead معركة ملحمية عبر مجتمع Zero Latency، حيث سيحتاج اللاعبون إلى إطلاق النار على الزومبي وتسجيل نقاط كبيرة في واحدة من أكثر ألعابها شعبية، Undead Arena. يمكن للاعبين ببساطة الذهاب إلى أحد أكثر من 70 مكانًا لـ Zero Latency في جميع أنحاء العالم، واللعب في جولة من Undead Arena، وسيكونون قادرين على المنافسة للفوز. سيتم نقل أفضل لاعب من كل منطقة إلى لاس فيغاس لحضور النهائي الكبير، حيث سيتم تتويج قاتل الزومبي صاحب أعلى الدرجات، حيث سيحصل على جائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي.

افتتحت Zero Latency أول مكان لها في عام 2015، في ملبورن، أستراليا. منذ ذلك الحين، مكن الإنجاز البارز لثلاثة ملايين مسرحية اللاعبين من استكشاف اتساع العوالم والوجهات الجديدة في أكبر مساحات الواقع الافتراضي المتاحة. خلال ذلك الوقت، قد واصلت Zero Latency الابتكار، حيث جلبت للاعبين مغامرات جديدة للهروب من ضغوط العالم الحقيقي، في حين قتل اللاعبون أنفسهم أكثر من 200 مليون زومبي، مع استعداد Champions of the Undead لزيادة هذا العدد أكثر من ذلك.

قال تيم روس، الرئيس التنفيذي لـ Zero Latency: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي نجمع فيها مجتمعنا العالمي معًا بهذه الطريقة المثيرة، ونرد الجميل للاعبين الذين دعمونا". "يسعدنا أننا شاهدنا الآن ثلاثة ملايين مسرحية في جميع أنحاء العالم منذ أن بدأنا هذه الرحلة قبل عشر سنوات، حيث يبحث الناس باستمرار عن تجارب تسمح لهم بالتواصل مع الآخرين. لا يمكننا التفكير في طريقة أفضل للاحتفال من هذه المنافسة، على نطاق لم نفعله من قبل. نحن مستمرون في الابتكار والنمو، ونتطلع إلى 3 ملايين مسرحية قادمة من لاعبينا المتفانين والمتحمسين في جميع أنحاء العالم ".

ستستمر مسابقة Champions of the Undead من الخميس 10 أغسطس 2023 إلى الأربعاء 6 سبتمبر 2023. سيقام النهائي الكبير يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في لاس فيغاس. يمكن لما يصل إلى 8 لاعبين اللعب معًا في وقت واحد، ويمكن للاعبين المحاولة عدة مرات كما يريدون لإتقان مهاراتهم والوصول إلى أفضل نتيجة لهم.

سيتم نقل أعلى درجة من كل لوحة متصدرين إقليمية إلى لاس فيغاس للنهائي الكبير مع إصدار مفصل أكثر تحديًا من حلبة أوندد المليئة بالمزيد من الزومبي. سيحصل الفائز في هذا النهائي الكبير الملحمي على 15000 دولار أمريكي.

سيحصل الفائزون في المركز الثاني على VIVE XR Elite بقيمة 1099 دولارًا أمريكيًا لمواصلة استكشاف إمكانيات جديدة في المنزل. VIVE XR Elite هي سماعة رأس XR قوية وقابلة للتحويل وخفيفة الوزن تتوافق معك. وهي توفر كل من الحرية غير المقيدة للواقع الافتراضي متعدد الإمكانات وقوة الواقع الافتراضي للكمبيوتر من خلال البث اللاسلكي.

لمزيد من التفاصيل حول Champions of the Undead، بما في ذلك الشروط والأحكام، تفضل بزيارة https://zerolatencyvr.com/slay-to-win.

للعثور على موقع Zero Latency أو حجز تذكرة، انتقل إلى https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

Zero Latency هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الغامر، وتعمل في طليعة تجارب الواقع الافتراضي والتجارب القائمة على الموقع. مع أكثر من 70موقعًا في أكثر من 25 دولة، تعد Zero Latency أكبر شبكة واقع افتراضي مجانية في العالم. منذ افتتاح أول مكان تجوال مجاني للواقع الافتراضي في العالم في عام 2015، أثارت Zero Latency أكثر من 3 ملايين لاعب في جميع أنحاء العالم.

قبل ثماني سنوات، قدمت Zero Latency للعالم الواقع الافتراضي بالتجوال الحر – وهو شكل جديد من وسائل الترفيه الغامرة التي سمحت لنا باستكشاف عوالم محيرة للعقل دون أسلاك أو كابلات أو قيود أخرى.

