ZERO LATENCY FEIERT DREI MILLIONEN SPIELER AUF DER GANZEN WELT UND STARTET DEN ERSTEN WELTWEITEN VR-WETTBEWERB

Champions of the Undead ist ein weltweiter Wettbewerb, der vom 10. August bis zum 6. September läuft. Das Grand Final findet in Las Vegas statt, und der Gewinner erhält 15.000 USD in barer Münze.

MELBOURNE, Australien, 9. August 2023 /PRNewswire/ – Zero Latency, der weltweit führende Anbieter von immersiver Unterhaltung und Schöpfer des größten Free-Roam-VR-Netzwerks der Welt, feiert drei Millionen globale Spiele und startet seinen ersten weltweiten VR-Wettbewerb, Champions of the Undead. Der Wettbewerb wird in Partnerschaft mit VIVE veranstaltet, das das Versprechen von VR mit bahnbrechender Technologie und erstklassigen Inhalten erfüllt.

Champions of the Undead. Kill Zombies, Win $15,000 USD.

Champions of the Undead wird eine epische Schlacht in der Zero Latency-Community sein, in der die Spieler Zombies abschießen und in einem der beliebtesten Spiele, Undead Arena, punkten müssen. Spieler können einfach zu einem der über 70 Zero Latency-Schauplätze weltweit gehen, eine Runde Undead Arena spielen und um den Sieg kämpfen. Der beste Spieler aus jeder Region wird zum Grand Final nach Las Vegas geflogen, bei dem der Zombiejäger mit der höchsten Punktzahl gekrönt wird und ein Preisgeld von 15.000 USD erhält.

Zero Latency eröffnete seinen Veranstaltungsort im Jahr 2015 in Melbourne, Australien. Seitdem hat der Meilenstein von drei Millionen Spielen es den Spielern ermöglicht, die Weite neuer Welten und Ziele in den größten verfügbaren VR-Räumen zu erkunden. In dieser Zeit hat Zero Latency immer wieder Innovationen hervorgebracht und den Spielern neue Angebote geboten, um dem Druck der realen Welt zu entfliehen, während die Spieler selbst über 200 Millionen Zombies getötet haben, wobei Champions of the Undead diese Zahl noch weiter erhöhen soll.

„Dies ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir unsere weltweite Community auf diese aufregende Weise zusammenbringen und den Spielern, die uns unterstützt haben, etwas zurückgeben", sagt Tim Ruse, CEO von Zero Latency. „Wir sind begeistert, dass wir seit dem Beginn unserer Reise vor zehn Jahren weltweit drei Millionen Spiele gesehen haben, denn die Menschen sind ständig auf der Suche nach Erlebnissen, die es ihnen ermöglichen, sich mit anderen zu verbinden. Wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, dies zu feiern, als mit diesem Wettbewerb, den wir in diesem Umfang noch nie durchgeführt haben. Wir werden weiterhin innovativ sein und wachsen und freuen uns auf die nächsten 3 Millionen Spiele unserer engagierten, leidenschaftlichen Spieler weltweit."

Der Champions of the Undead-Wettbewerb läuft von Donnerstag, 10. August 2023, bis Mittwoch, 6. September 2023. Das Grand Final findet am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, in Las Vegas statt. Bis zu 8 Spieler können gleichzeitig spielen, und sie können es so oft versuchen, wie sie wollen, um ihre Fähigkeiten zu perfektionieren und ihre beste Punktzahl zu erreichen.

Die höchste Punktzahl aus jedem Regional Leaderboard wird zum Grand Final nach Las Vegas geflogen, wo eine noch anspruchsvollere, maßgeschneiderte Version der Undead Arena mit noch mehr Zombies wartet. Der Gewinner dieses epischen Grand Final erhält 15.000 USD.

Der Zweitplatzierte erhält VIVE XR Elite im Wert von 1.099 USD, um neue Möglichkeiten zu Hause weiter zu erkunden. VIVE XR Elite ist ein leistungsstarkes, konvertierbares und leichtes XR-Headset, das sich Ihnen anpasst. Bietet sowohl die ungebundene Freiheit des All-in-One XR als auch die Leistung von PC VR durch kabelloses Streaming.

Weitere Einzelheiten zu Champions of the Undead, einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen, finden Sie unter https://zerolatencyvr.com/slay-to-win zu finden.

Um einen Zero Latency-Standort zu finden oder ein Ticket zu buchen, besuchen Sie https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der immersiven Unterhaltung und arbeitet an vorderster Front im Bereich VR und ortsbezogener Erlebnisse. Mit über 70 Veranstaltungsorten in über 25 Ländern ist Zero Latency das größte Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt. Seit der Eröffnung des weltweit ersten Free-Roam-VR-Treffpunkts im Jahr 2015 hat Zero Latency mehr als 3 Millionen Spieler weltweit begeistert.

Vor acht Jahren stellte Zero Latency der Welt die Free-Roam-Virtual-Reality vor – eine neue Form der immersiven Unterhaltung, die es uns ermöglichte, atemberaubende Welten ohne Drähte, Kabel oder andere Einschränkungen zu erkunden.

