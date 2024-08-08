Zerova Technologies وMuscat Gas تعلنان إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية لدفع نمو قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان

مسقط، عمان, 8 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Zerova Technologies، أن تعلن عن إبرامها لاتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Muscat Gas بهدف تسريع نمو وتطور قطاع السيارات الكهربائية (EVs) في سلطنة عمان. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية طموح شركة Muscat Gas لتصبح الشركة الرائدة في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية EV في المنطقة.

وقد بدأت المناقشات التي جمعت بين Zerova Technologies وMuscat Gas قبل ستة أشهر. وبعد سلسلة من المفاوضات الشاملة والتحليلات التفصيلية، دخل الطرفان الآن رسميًا في اتفاقية شراكة استراتيجية تَعد بتغيير المشهد العام للبنية التحتية لأنظمة شواحن السيارات الكهربائية EV في عمان.

Zerova Technologies is pleased to announce a groundbreaking partnership with Muscat Gas, aimed at accelerating the growth and development of electric vehicles (EVs) in the Sultanate of Oman.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس VP قسم المبيعات لدى شركة Zerova Technologies Europe B.V: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة Muscat Gas في هذا المشروع الثوري المشترك. إن خبراتنا المتراكمة ورؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام تجعل هذه الاستراتيجية مثالية. ونتطلع إلى دعم شركة Muscat Gas في مهمتها لقيادة سوق أنظمة شحن السيارات الكهربائية EV والمساهمة في تحقيق أهداف السلطنة في مجال الطاقة الخضراء".

تستعد شركة Muscat Gas، المعروفة بنهجها المبتكر والتزامها بالتميز، لتحقيق قفزات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية EV. وستستفيد هذه الشراكة من حلول أنظمة شحن السيارات الكهربائية EV المتقدمة التي تقدمها شركة Zerova Technologies والخبرات المحلية الواسعة لشركة Muscat Gas من أجل بناء شبكة قوية وموثوقة لأنظمة شحن السيارات الكهربائية EV في جميع أنحاء عمان.

تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلة عمان نحو النقل المستدام والطاقة النظيفة. وتلتزم Zerova Technologies وMuscat Gas معًا ببناء بيئة تزدهر فيها السيارات الكهربائية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.

نبذة عن شركة Muscat Gas:

تأسست شركة Muscat Gas Company SAOG في عام 1983 بالعاصمة العمانية مسقط، وتتخصص في تجارة الغازات الصناعية وغاز البترول المسال LPG. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة وخضراء، أبرمت الشركة العديد من الاتفاقيات والشراكات على مدار العقد الماضي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي عام 2024، عززت الشركة التزامها هذا من خلال إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Zerova Technologies، بهدف إنشاء أول خط تجميع لأنظمة شحن السيارات الكهربائية في سلطنة عمان.

ترقبوا المزيد من التحديثات حيث ننطلق في هذه الرحلة الثورية مع Muscat Gas، ممهدين الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا في سلطنة عمان والعالم أجمع.

نبذة عن شركة Zerova Technologies

تُصمم Zerova Technologies وتُصنّع مجموعة كاملة من حلول أنظمة شحن السيارات الكهربائية EV التي تُدعم العلامات التجارية على مستوى العالم. سواء كانت شراكات تصنيع خاصة أو شراكات تصميم تعاونية، تعمل الشركة عن كثب مع العملاء لضمان النجاح والتماشي مع استراتيجيات القنوات العالمية الخاصة بهم. وبفضل مرافق التصنيع التي تقع بشكل استراتيجي في تايوان والصين وفيتنام واليابان وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا EMEA والولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر Zerova مجهزة تجهيزًا جيدًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لشركائها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.zerovatech.com

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2477012/Zerova_Technologies_Muscat%E2%80%AFGas.jpg