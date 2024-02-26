Zoetic Global و مجموعة محمد حارب العتيبة (MHAO Group) يتشاركون لتوصيل حلول موفرة للطاقة والمياه للإمارات العربية المتحدة

الشراكة التعاونية تم إبرامها بعد COP 28

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Zoetic Global اليوم، وهي شركة رائدة في التأثير المناخي، عن شراكة تتضمن مشروع مشترك مع مجموعة محمد حارب العتيبة (MHAO Group)، وهي تكتل متنوع مقره الإمارات العربية المتحدة، لتقديم حلول فورية لتوفير الطاقة لكل من تكييف الهواء وتحلية المياه في كافة أنحاء الإمارات.

Pictured (left to right): Mohamed Al Otaiba, Chairman and CEO, MHAO Group and Jerome Ringo, Executive Chairman, Zoetic Global

ستنتج وتوزع الشراكة بين Zoetic Global ومجموعة MHAO حلول ذات تأثير تشمل مبردات موفرة للطاقة، وأنظمة تنقية المياه، وتوليد طاقة الهيدروجين. المشروع المشترك سيتضمن فتح مرفق إنتاج مبردات في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2024. سيسمح ذلك للإمارات بإنتاج مبرد، وخلق 'وظائف خضراء' وإصدار اعتمادات الكربون محليًا.

قال محمد حارب العتيبة، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة MHAO: "الشراكة مع Zoetic تعزز مهمتنا لدعم النمو المستدام في الإمارات. أتطلع إلى أن يقوم المشروع المشترك بنشر مبردات منتجة محليًا في مراكز البيانات، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والفنادق، والمباني الحكومية في جميع أنحاء الإمارات. اغتنمت مجموعة MHAO Group التكنولوجيا المبتكرة من Zoetic لتقديم نتائج قابلة للقياس. هدفنا هو التوافق مع أهداف الإمارات لتحقيق الصفر الصافي NetZero لتقليل الانبعاثات الكربونية مع توفير فوائد اقتصادية لجميع الأطراف المعنية.".

أضاف Jerome Ringo، الرئيس التنفيذي لـ Zoetic Global: "التحالف الاستراتيجي الجديد بين Zoetic ومجموعة MHAO Group مكرس لإيجاد حلول مبتكرة لخفض الكربون والتي سترسم مستقبل مستدام. إنه لشرف أن يتم اختيارنا كشريك في المشروع المشترك في هذه الرحلة الهامة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. النجاح التجاري لمجموعة MHAO Group لعقود والتزامها ببناء إمارات عربية متحدة مستدامة هو أمر ملهم ومثير للإعجاب.".

"نحن ممتنون للقاء مجموعة MHAO Group في COP 28 – دبي، ولأننا عملنا عن قرب في الأسابيع التالية له لعقد هذه الشراكة. قامت Zoetic ببناء محفظة من التقنيات التأثيرية الرائدة التي تتعامل مع تحديات ضرورية في مجال الطاقة والماء وأمن الغذاء. الشراكات مع الرواد مثل MHAO Group أمر حاسم للتنفيذ على المستوى العالمي.". قال ذلك Avery Hong الرئيس التنفيذي لشركة Zoetic.

تمثل الاتفاقية الرائدة نتيجة مهمة أتت بعد COP 28 الذي عقد في دبي. خلال الحدث التاريخي، اجتمعت 195 دولة وتعهوا بالإجماع على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مسرعين تنفيذ خطط العمل المناخية الجديدة بحلول عام 2025. كان لفريق قادة Zoetic حضور كبير في COP 28 وتفاعل بنجاح مع قادة مؤسسات القطاعين العام والخاص من حول العالم.

حول Zoetic Global

Zoetic هي مزود حلول ملتزم بالاستدامة ومركز على تقديم تقنيات ضرورية لمجالات الطاقة والماء والغذاء للمناطق الأكثر احتياجًا. تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها التكنولوجيين والاستراتيجيين لتجميع محفظة مقنعة من الحلول الحالية للمشاكل الحالية. تعني Zoetic "ما يتعلق بالحياة" وتجسد الشركة تفاني مؤسسها المشارك ورئيسها، Jerome Ringo، الذي يظل قائدًا في حركة المناخ لعقدين من الزمن. تركز Zoetic على شمول المناطق في العالم التي تأثرت بشكل غير متناسب بتغير المناخ. تؤمن Zoetic أن الحلول الضرورية موجودة وتتطلب التزام من المستوى التالي من القادة لتنفيذها.

حول مجموعة محمد حارب العتيبة

محمد حارب العتيبة (MHAO Group) هو تكتل متنوع، بإرث يقارب الـ 75 عام ومحفظة غنية من الشركات التي تعمل في صناعات مثل النقل، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتصنيع، والخدمات. تمتلك الشركة أيضًا علامات تجارية عالمية شهيرة كشركاء تجاريين بما في ذلك BOSCH و BEKO و XEROX و RICOH و AVIS.

للمزيد من المعلومات حول Zoetic Global، قم بزيارة https://zoeticglobal.com/about/.

رابط لبيانات Zoetic Global الصحفية: https://www.zoeticglobal.com/press-media

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للتواصل:

Charlotte Luer

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