Zoetic Global وVerdana تتعاونان لمعالجة مشكلة تبريد المناطق الحضرية في ظل أزمة تغير المناخ

تؤكد أزمة موجة الحر المتصاعدة في المناطق الحضرية على الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة لإدارة الطاقة والانبعاثات

يونغستاون، أوهايو, 1 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- خلال الإطلاق الرسمي لمصنع تبريد Zoetic في يونغستاون، أعلنتZoetic Global وVerdana International عن حل متكامل لتقليل تكاليف الطاقة المرتبطة بتكييف الهواء بشكل كبير عن طريق استبدال المبردات الحالية بمبردات Zoetic، وإدارة الانبعاثات رقميًا ومعالجة طلبات ائتمان الكربون.

Jerome Ringo - Co-Founder and Executive Chairman of Zoetic Global Avery Hong - Co-Founder and CEO of Zoetic Global Asad Sultan - CEO of Verdana International Limited Braham Singh - Chairman of Verdana International Limited

قال أفيري هونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zoetic Global: "تضع مناطق الحرارة الحضرية ضغطًا هائلًا على مشغلي العقارات". "ارتفعت احتياجات التبريد بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة أكبر في انبعاثات الكربون. إن حلنا هو التدخل واستبدال المبردات الحالية بسرعة بمنتجات Zoetic دون الحاجة إلى تغيير المعدات أو تعديلها، وبالتالي تقليل النفقات الرأسمالية والاضطرابات التشغيلية."

يتم توصيل وحدات التبريد باستخدام مبردات Zoetic بمحرك Verdana AI الذي ينتج دورة مستمرة من التقييم وتحليلات التباين لأغراض الإدارة وائتمان الكربون. تعمل Verdana حاليًا مع البنك الدولي لتوفير التحقق والتحقق الرقمي المجمع على مستوى المدينة لمشروع مدينة منخفضة الكربون في مدينة هو تشي مين في فيتنام. إلى جانب ذلك، فإن نشر مبردات Zoetic سوف يقلل بشكل كبير من أوقات الاستجابة للتدخلات المتعلقة بخفض الانبعاثات في مدينة هو تشي مين.

قال أسد سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة Verdana International، بإن Verdana وZoetic يخططان لنسخ هذا النموذج في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وفي جميع أنحاء الأمريكتين. قال سلطان: "لا يوجد شيء خفي حول تغير المناخ بعد الآن. لقد أصبح الأمر أكثر من مجرد صفعة مناخية. تم تعزيز نظام إدارة الكربون الحضري القوي الصناعي لدينا للتعامل مع تجميع مشاريع إدارة الانبعاثات في جميع أنحاء المدينة، مع البقاء متوافقًا تمامًا مع منهجيات ائتمان الكربون لآلية التنمية النظيفة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC CDM)".

"لقد قامت شركة Zoetic بتطوير نظام لإنتاج مبردات تم عرضه في افتتاح مصنع يونغستاون. يمكن تصنيع هذه الوحدات وشحنها بسرعة وتثبيتها وتشغيلها في أي مكان في العالم. تلتزم Zoetic بتوطين الإنتاج، ليس فقط للحد من تكاليف النقل وانبعاثات الكربون ولكن أيضًا للتأثير الاقتصادي على مجتمعات شركائنا. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها بشكل مشترك مع التغيرات الهائلة في درجات الحرارة والمناخ التي تضرب المدن في جميع أنحاء العالم،" كما قال هونغ.

نبذة عن Zoetic Global

شركة Zoetic Global هي مزود حلول يركز على الاستدامة، وهي شركة مكرسة لتقديم التقنيات الأساسية للطاقة، والمياه، والغذاء إلى المناطق الأكثر احتياجًا. بفضل التعاون مع التكنولوجيا والشركاء الاستراتيجيين، نجحت شركة Zoetic في إعداد مجموعة مقنعة من الحلول لمعالجة القضايا الحرجة. يرمز اسم Zoetic، الذي يعني "المتعلق بالحياة"، إلى التزام الشركة بتقديم حلول مؤثرة. يدير جيروم رينغو، المؤسس المشارك والرئيس، وهو قائد محنك في حركة المناخ، جهود Zoetic لدعم المناطق المتضررة بشكل غير متناسب من تغير المناخ. تؤمن Zoetic بحتمية وجود حلول حاسمة وضرورة الالتزام المتزايد من جانب القادة لتنفيذها بشكل فعال. لمزيد من المعلومات حول Zoetic Global، يُرجى زيارة صفحة معلومات عن Zoetic Global.

نبذة عن Verdana International

تعد Verdana اليوم المزود الوحيد للمنهجيات الرقمية المتوافقة مع آلية التنمية النظيفة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC CDM) لإصدار ائتمانات الكربون من قبل هيئات معايير VCM للإنبعاثات الحضرية. تتمتع Verdana بخبرة في التجميع الرقمي واسع النطاق لائتمانات الكربون للممتلكات الحضرية والزراعية، حيث تعمل عمليات نشرها على جلب اقتصاديات الحجم إلى مشاريع الكربون مما يجعلها أكثر قابلية للتطبيق. يستخدم العملاء حواجز Verdana الرقمية لتعزيز قيمة ائتمانات الكربون الخاصة بهم. وتشمل قائمة العملاء هذه البنك الدولي وشركات النفط والغاز في الولايات المتحدة وكندا وشركة Zoetic، وهي شركة عالمية كبيرة لتصنيع المبردات التي تقلل انبعاثات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومزود الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تعاونية Induk KUD الزراعية في إندونيسيا والتي تضم حيازات من الأراضي عبر 12 مليون عضو. ستساهم المنتجات المستدامة من مشاريع خفض انبعاثات Induk KUD في Verdana في توفير وجبة ساخنة يومية لأطفال المدارس الإندونيسية وفقًا لتكليف الرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو في إندونيسيا، مما يجعل 80 مليون طفل من أطفال المدارس مستفيدين مشاركين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Verdana..

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