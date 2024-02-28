ZTE تكشف عن ابتكارات فائقة الكفاءة، وصديقة للبيئة، وذكية في مؤتمر MWC 2024

ستعرض شركة ZTE مجموعة شاملة من المنتجات، والحلول المبتكرة التي تتميز بالكفاءة الفائقة والاستدامة والذكاء؛ بهدف تسليط الضوء على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة، وأوجه التقدم في تطبيقها في مؤتمر MWC24

تحت شعار "إطلاق العنان للمستقبل الذكي"، تهدف الشركة إلى الاستفادة من الفرص التي تقدمها الفعالية الكبرى، وتوحيد الجهود مع شركاء الصناعة؛ لتصوُّر مستقبل قائم على الذكاء الرقمي

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) -وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- مؤخرًا عن مشاركتها في مؤتمر Mobile World Congress 2024 في برشلونة من 26 فبراير إلى 29. تحت شعار "إطلاق العنان للمستقبل الذكي،" تهدف الشركة إلى الاستفادة من الفرص التي تقدمها الفعالية الكبرى، وتوحيد الجهود مع شركاء الصناعة؛ لتصوُّر مستقبل قائم على الذكاء الرقمي.

والجدير بالذكر أن الشركة مستعدة لعرض مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المبتكرة التي تتميز بالكفاءة الفائقة والاستدامة والذكاء؛ بهدف تسليط الضوء على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة، وأوجه التقدم في تطبيقها عبر أربعة معارض رئيسية - البنية التحتية فائقة الكفاءة، والذكاء من أجل قيمة أكبر، والمستقبل اللامحدود، والحياة الذكية في الجناح 3F30، القاعة 3، فيرا غران فيا.

بناء شبكة تأسيسية عالية الكفاءة ومنخفضة الكربون ومحدّثة لتلبية الاحتياجات المتنوعة

استجابة لمتطلبات الشبكة التأسيسية لشركات الاتصالات، ستعرض شركة ZTE كيفية استخدام شبكات الجيل التالي، والبنية التحتية واسعة النطاق للحوسبة لبناء بنية تحتية حديثة موجهة نحو المستقبل بطريقة فعالة ومنخفضة الكربون.

في مجال الهواتف اللاسلكية، ستقدم ZTE موقع UniSite، وهو موقع راديو مبسط للغاية. يبسط UniSite نشر المواقع بالاستفادة من نهج التكامل ذي السبعة ترددات، ويحقق الكفاءة الطيفية من خلال تطور MIMO متعدد الترددات. وتلتزم ZTE ببلوغ أقصى معدلات توفير في الطاقة، وذلك من خلال تقديم جيل جديد من بنية مضخمات الطاقة ثابتة الكفاءة والريادة في صناعة أول UBR مجمع للطاقة. يشير الظهور الأول لجهاز التوجيه المحدد سعة 800 جيجابت/400 جيجابت، وإدخال الوحدات الداخلية والخارجية للميكروويف ذي السعة الأعلى في الصناعة إلى تفاني شركة ZTE في دعم التوصيلات الفعالة؛ ما يوفر تطورًا سلسًا لشبكة 5G-A.

في مجال الهواتف السلكية، من المقرر أن تطلق شركة ZTE شبكة بصرية بالكامل فائقة الكفاءة. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق تغطية شاملة للجيجابت للمنازل والمجمعات السكنية والمناطق الريفية، وذلك عبر FTTx. ستقود ZTE إطلاق منصة الوصول البصري بالكامل Tbit، حيث تقدم OTN فائقة السرعة للنشر على نطاق واسع، مما يتيح اتصالات 400G لمسافات طويلة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون ZTE أول من يطرح في الحدث حلًّا قابلًا للتوصيل بقوة 800 جيجابت.

في مجال قوة الحوسبة، ستقدم ZTE حلاً متنوعًا وعالي الكفاءة للبنية التحتية للحوسبة من البداية إلى النهاية. توفر السلسلة الكاملة من الخوادم قوة حوسبة غير متجانسة عالية الجودة، تلبي متطلبات السيناريو الكامل للحوسبة العامة والحوسبة الذكية. تشمل الابتكارات الإضافية التخزين الفوري الموزع عالي الأداء، والربط الداخلي عالي السرعة سعة 400 جيجابت بدون إنقطاع، ومراكز البيانات المعيارية المبردة بالسوائل (DCs)، وغيرها من المنتجات المتطورة.

في مجال مراعاة البيئة وانخفاض الكربون، ستقدم ZTE حلًا شاملًا ومتكاملًا لتشغيل الطاقة. يوضح العرض كيف تمكّن التقنيات الأساسية ممارسات عالمية منخفضة الكربون، وتحقيق إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة، وتخزين الطاقة بكفاءة، والاستهلاك الذكي لها.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال لشركات الاتصالات، وتسريع تحقيق الدخل من الذكاء الرقمي

ستعرض ZTE مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز تطوير الأعمال لمشغلي الاتصالات، وتحقيق دخل من الذكاء الرقمي للأسواق 2C/2B/2H. وهذا يشمل "uSmartNet - حل الشبكة المستقلة" الذي يدمج النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ZTE حلولًا بناءً على البوابة المفتوحة وتزامن الموارد الذكية؛ ما سيساعد الشركات على تحقيق دخل من استخدام الشبكة، وتعزيز تجربة المستخدم.

من أجل ـتوسيع أعمال 2B للشركات، ستقدم ZTE بنية للبناء الرقمي للمحطات الصناعية، تعتمد على "شبكة صناعية خاصة + نظام Nebula الرقمي لشركة ZTE"، وتطوير نماذج الصناعة الكبيرة بشكل مستقل للمساعدة في بناء مصنع ذكي فعال وتعاوني. تعرض ZTE توسيع شبكة مخصصة في مجال OT لبيان تكامل تقنيات 5G وPON. يضمن هذا التقدم زيادة الحتمية، والتكامل السلس لشبكات الحوسبة، وتبسيط العمليات عن طريق تقليل متطلبات الصيانة.

علاوة على ذلك، ستقدم ZTE أيضًا أول حل متكامل لوسائط شبكة 5G + XR في الصناعة، والذي يعزّز السياحة الصناعية والثقافية والقطاعات الأخرى من خلال تطبيقات metaverse؛ ما يوفر المزيد من الاحتمالات للصناعة والابتكار التجاري. لـ توسيع أعمال 2H للشركات، ستعمل ZTE على رفع مستوى تجربة المستخدم من خلال 7 محطات Wi-Fi طرفية متنوعة، وخدمات فيديو شاملة، ومركز حوسبة الوسائط المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ZTE نظامًا بيئيًّا شاملًا للمنزل الذكي، يرتكز على تقنية FTTR كأساس، وعلى الصوت كنقطة دخول.

استكشاف أحدث التقنيات لفتح آفاق المستقبل الرقمي

استباقًا للتطور المستقبلي لتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة، ستقدم ZTE الرؤى الرئيسية الثلاثة لشبكة 5G-A، وتقديم تفاصيل عن التوسع التكنولوجي عبر ستة سيناريوهات رئيسية. من بينها، ستكون هناك عروض توضيحية للتطبيقات الغنية؛ مثل توصيلات توسيع نطاق الهاتف مع تجارب الموجات الميلمترية فائقة الجيجابت، وتجارب XR الغامرة، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض ZTE نظام RIS الديناميكي لموجة mmWave الفعَّالة من حيث التكلفة؛ لتحسين تكاليف نشر الشبكة واستهلاك الطاقة. سيتم الكشف عن برنامج RedCap لتوضيح دوره في دعم تطوير صناعة إنترنت الأشياء بقيمة تريليون دولار. سيتم أيضًا عرض شبكة 5G-A ذات تقنيات الاتصالات والحوسبة المتكاملة لبدء عصر الاقتصاد الجديد على ارتفاعات منخفضة، والقيادة الذاتية V2X المدعومة بشبكة 5G-A. علاوة على ذلك، ستقدم ZTE تقنية NTN (شبكات الاتصالات غير الأرضية) لتحقيق اتصال عالمي عبر الجو والبر والبحر، والتوسع في مساحات جديدة للهواتف الذكية للاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء واسع النطاق.

إطلاق نظام بيئي ذكي كامل السيناريو 3.0، ونشر اتصال بيني ذكي متعدد المحطات

في مجال الحياة الذكية، ستعلن أجهزة ZTE المحمولة عن رؤية علامتها التجارية العالمية "Better for All"، الحريصة على تقديم منتجات وخدمات فائقة في جميع أنحاء العالم؛ من خلال تحسين التصميم والتجارب والجودة. ملتزمة بتمكين الجميع من الاستمتاع بحياة أفضل، ستعرض أجهزة ZTE المحمولة مجموعة أساسية من الاتصالات البينية الذكية متعددة المحطات والامتداد الإيكولوجي، والسيناريو الكامل للنظام البيئي الذكي 3.0.

سيتم إدخال عدد من المنتجات الجديدة، والتقنيات المبتكرة. تشمل هذه المنتجات الجيل الجديد تمامًا، بالإضافة إلى أول جهاز لوحي ذكي ثلاثي الأبعاد 5G + Al في العالم، Nubia Pad 3D II، والذي يتميز بحلول ثلاثية الأبعاد لمختلف الصناعات وتكنولوجيا Neovision 3D Anytime التي تمكن من تحويل قوي للمحتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا عرض منتجات FWA بتقنية 5G ذات مفاهيم Al الجديدة، وأول هاتف ذكي قابل للطي من ZTE، وهاتف Nubia Flip 5G، ومجموعة متنوعة من الهواتف الذكية الجديدة التي تتميز بالتصوير الفوتوغرافي، والموسيقى، والألعاب.

وفي الوقت نفسه، فإن التصوير الفوتوغرافي الشامل لهاتف nubia Z60 Ultra، المجهز بكاميرا حصرية مدمجة أسفل الشاشة من الجيل الخامس، وسلسلة هواتف الألعاب الرائدة من جميع النواحي REDMAGIC 9 Pro، التي تتميز بالأداء الفائق والقدرة على التحمل، وسيتم تقديم منتجات سلسلة FWA وMBB الرائدة في العالم في الحدث.

الكشف عن ابتكارات كبرى، والاستكشاف المشترك للنظام البيئي الصناعي الجديد للمستقبل

خلال مؤتمر MWC 2024، ستستضيف الشركة مؤتمر إطلاق منتجات أجهزة ZTE الجديدة ومؤتمر إطلاق ابتكارات الجيل الخامس المتقدم ومنتجات ZTE الجديدة، حيث ستعرض الشركة سلسلة من المنتجات المبتكرة للصناعة. ستشارك ZTE أيضًا في خمسة منتديات موضوعية تنظمها GSMA، مع الشركات العالمية والشركاء في الصناعة وقادة الفكر حول التقنيات والمنتجات ووجهات النظر الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

علاوة على ذلك، سيتوفر موقع الويب المخصص لـ ZTE MWC Barcelona 2024 على الإنترنت، ويعرض أحدث رؤى Xu Ziyang، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE في عصر الذكاء الرقمي. سيشارك أعمال الشركة وتأملاتها في ظل الفرص الإستراتيجية التي توفرها التحول الرقمي والذكاء والتنمية منخفضة الكربون، وتفانيها في اجتياز التحديات الدورية، والمساهمة في مستقبل مستدام يتميز بالكفاءة الفائقة والاستدامة والذكاء؛ من خلال تشكيل الابتكار الرقمي مع الشركاء العالميين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة جناح ZTE في (3F30، القاعة 3، فيرا غران فيا) بمؤتمر Mobile World Congress 2024، أو اطّلع على: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية، والأجهزة، وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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