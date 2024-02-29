ZTE تُطلق أول جهاز لوحي 5G+AI ثلاثي الأبعاد يُستخدم من دون حاجة إلى نظارات في العالم، وهو Nubia Pad 3D II وذلك في MWC24

لقد تمت ترقية Nubia Pad 3D II بشكل شامل من حيث الأداء والخبرة والنظام البيئي، مما يمنح تجربة ثلاثية الأبعاد من دون حاجة إلى النظارات

ومن خلال اعتماد تقنية Neovision 3D Anytime، التي تدعم التحويل في الوقت الفعلي للمحتوى الثنائي الأبعاد إلى الثلاثي الأبعاد، يمكن لـ Nubia Pad 3D II عرض تأثيرات ثلاثية الأبعاد مذهلة في أي وقت

برشلونة، إسبانيا, 29 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة ZTE Corporation ‎(0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤخرًا مجموعة متنوعة من المنتجات الطرفية المبتكرة في معرض MWC Barcelona 2024. وباعتبارها شركة رائدة في تطوير التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد، أطلقت ZTE أول جهاز لوحي ثلاثي الأبعاد يُستخدم من دون نظارات 5G+AI في العالم، وهو Nubia Pad 3D II. يوفر هذا الجهاز الرائع للمستهلكين تجربة ثلاثية الأبعاد غامرة حقًا من دون حاجة إلى نظارات، ويستمر في تقديم حلول ثلاثية الأبعاد رائدة لمختلف الصناعات، والتكيف مع سيناريوهات مختلفة من خلال التقدم التكنولوجي الرائد والتكامل العميق للذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس (5G+AI).

تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد ذات ترقية ملموسة

يتميز الجيل الثاني من Nubia Pad 3D II، المعزز بمحرك معالجة الذكاء الاصطناعي، بتقنية العرض الثلاثي الأبعاد المحسنة بالكامل، ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة ثلاثية الأبعاد فريدة من دون حاجة إلى النظارات في أي وقت وفي أي مكان. وهو مجهز بعدسات بلورية سائلة فريدة من نوعها ومدعومة بخوارزميات معالجة الصور المتكاملة، ما يقدم صورًا ثلاثية الأبعاد بواقعية محسنة وحيوية طبيعية. وبالمقارنة مع الجيل الأول، حقق هذا الجهاز اللوحي زيادة بنسبة 80% في الدقة الثلاثية الأبعاد وزيادة بنسبة 100% في السطوع الثلاثي الأبعاد، مع التحسين الشامل في تداخل الإشارات الثلاثي الأبعاد، والألوان الثلاثية الأبعاد، وكفاءة الطاقة الثلاثية الأبعاد، ومن تعزيز التجربة البصرية الثلاثية الأبعاد للمستخدمين.

لقد حقق Nubia Pad 3D II أيضًا تطورات كبيرة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. فالجهاز مزود بمحرك بتقنية الذكاء الاصطناعي لتتبع العين يستخدم أجهزة استشعار بصرية عالية السرعة وخوارزميات اكتشاف حركة العين، ويعزز الجهاز اللوحي سرعة الاستجابة بشكل كبير ويتيح تحديد الموقع الدقيق لاتجاه إبصار عين المستخدم في الوقت الفعلي، ما يوفر صورة ثلاثية الأبعاد مباشرة، وتجربة العرض ثلاثي الأبعاد على نحو أكثر طبيعية وواقعية. ومع زاوية عرض واسعة للغاية تبلغ 86 درجة، يمكن للمستخدم الاستمتاع بتجربة ثلاثية الأبعاد لا تشوبها شائبة من أي اتجاه تقريبًا.

بفضل Neovision 3D Anytime Technology، أصبح التحويل الحر للمحتوى من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد ممكنًا

وثمة ميزة مبتكرة أخرى لـ Nubia Pad 3D II، وهي اعتماد تقنية Neovision 3D Anytime، التي تدعم التحويل القوي في الوقت الفعلي للمحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، ما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية لا مثيل لها تعتمد على خوارزميات التعلم العميق للشبكة العصبونية المتقدمة للذكاء الاصطناعي. بنقرة بسيطة، يمكن تحويل أشكال مختلفة من المحتوى الثنائي الأبعاد، بما في ذلك الصور أو الألعاب أو مقاطع الفيديو أو وسائط البث إلى مرئيات ثلاثية الأبعاد من دون نظارات، وعلى الفور، لعرض تأثيرات ثلاثية الأبعاد مذهلة على الجهاز اللوحي.

تضمن القدرة على التكيف مع محتوى السيناريو الكامل لـ Nubia Pad 3D II إنتاج محتوى بصري ثلاثي الأبعاد مثالي لكل من وضعي العرض الأفقي والعمودي، مما يفتح الأبواب أمام المستخدم إلى عالم رقمي ثلاثي الأبعاد لا نهاية له ومساحة هائلة للترفيه الثلاثي الأبعاد. ولا تقتصر هذه التقنية المبتكرة على توسيع نطاق المحتوى الثلاثي الأبعاد المتوفر فحسب، بل تسمح أيضًا لكل مستخدم بالاستمتاع بسهولة بتجربة مرئية ثلاثية الأبعاد مخصصة.

محتوى ثلاثي الأبعاد محسّن يُثري تجربة الشاشات المتعددة ذات السيناريو الكامل

بالإضافة إلى أداء العرض الاستثنائي لـ Nubia Pad 3D II، فإن دعمها الشامل للمحتوى الثلاثي الأبعاد والإبداع واضح بالقدر نفسه. فبالمقارنة مع الجيل السابق، تمت في Nubia Pad 3D II ترقية نظام الكاميرا المزدوجة المحاكاة الحيوية للعين البشرية إلى "Super Biomimetic Eye"، حيث تقدم جيلًا جديدًا من محركات الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه التقنية المبتكرة على توسيع نطاق التصوير الثلاثي الأبعاد، مما يؤدي إلى زيادة بمقدار 2.5 ضعف في نطاق التصوير الثلاثي الأبعاد الأمثل. سواء كنت تلتقط صورًا أو مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد أو تنتج مواد ترويجية ثلاثية الأبعاد، يوفر Nubia Pad 3D II للمستخدمين مساحة إبداعية أوسع، مما يتيح إنتاج محتوى ثلاثي الأبعاد بسهولة وجودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Nubia Pad 3D II الذي تم إطلاقه حديثًا التعاون على شاشات متعددة بتقنية الذكاء الاصطناعي الثلاثي الأبعاد. وباستخدام هاتف ZTE الذكي، يمكن للمستخدمين بث واجهات التطبيقات إلى الجهاز اللوحي لاسلكيًا، ما يسمح لهم بعرض محتويات تلك التطبيقات ولمسها والتحكم فيها بشكل ثلاثي الأبعاد. وعلاوة على ذلك، فهو يسمح أيضًا لأي جهاز يدعم Miracast بعرض ما يرد على شاشته على هذا الجهاز اللوحي بشكل ثلاثي الأبعاد ولاسلكيًا. وأيضًا، يتميز Nubia Pad 3D II بوظيفة المعاينة السريعة عبر الشاشة، والتي تتيح للمستخدمين سحب وإسقاط ملفات النماذج الثلاثية الأبعاد التي تم إنشاؤها على جهاز كمبيوتر محمول مباشرة على الجهاز اللوحي لإجراء معاينات ثلاثية الأبعاد، مما يوفر تجربة تعاونية ثلاثية الأبعاد أكثر جذبًا.

تكوين رئيسي على أعلى مستوى، مع استخدام تقنية 5G لتوفير تجربة المحتوى الثلاثي الأبعاد

بالنسبة للأداء، تم تجهيز Nubia Pad 3D II بمزيج رئيسي عالي المستوى من مجموعة شرائح Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 + UFS4.0 + LPDDR5X، مما يوفر مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وقوة حوسبة هائلة وأداءً قويًا. وتوفر البطارية الكبيرة بسعة 10 آلاف مللي أمبير في الساعة ومجموعة الشحن السريع بقدرة 66 واط عمرًا ممتدًا للبطارية، ما يحول دون قلق المستخدمين بشأن البطارية. ويتميز Nubia Pad 3D II بشاشة كبيرة مقاس 12.1 بوصة ودقة 2.5K، تدعم دقة 2560*1600 ومعدل تحديث 144 هرتز. والجهاز مزود بمكبرات صوت رباعية متناظرة لأداء تأثيرات صوتية ثلاثية الأبعاد DTS:X® Ultra غامرة، إلى جانب تقليل ضوضاء الميكروفون المزدوج ومكبرات صوت كاملة التردد بقدرة 1 واط، لذا فإنه يمنح مستخدميه تجربة صوتية ومرئية قوية ومذهلة.

والجدير بالذكر أن Nubia Pad 3D II يدمج تقنية 5G بشكل مبتكر. بالاعتماد على تقنية ZTE الرائدة في مجال 5G، يدعم Nubia Pad 3D II نطاقات 5G السائدة، والتي يمكن أن تغطي معظم البلدان على مستوى العالم، مما يوفر للمستخدمين تجربة متصلة أكثر سلاسة لا يشوبها القلق.

شاركت شركة China Mobile في الإطلاق المشترك لـ Nubia Pad 3D II في هذا الحدث. صرح Cui Fang، الخبير من شركة China Mobile، قائلاً: "ستواصل شركة China Mobile التعاون مع ZTE لاستكشاف التطبيقات الشاملة للتكنولوجيا الثلاثية الأبعاد غير ذات الحاجة إلى النظارات والمنتجات الطرفية ذات الصلة، وربط العالم الحقيقي بالعالم الافتراضي، بهدف تقديم المزيد من المفاجآت والراحة للمستهلك. يهدف تعاوننا العميق إلى دفع الإنجازات التكنولوجية وتعزيز تطوير الصناعة، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا في هذا المجال.

قال Ni Fei، نائب الرئيس الأول لشركة ZTE ورئيس شركة ZTE Mobile Devices: "في السنوات الأخيرة، استثمرت ZTE بنشاط في البحث والتطوير بمجال التكنولوجيا والنظام البيئي الثلاثي الأبعاد من دون نظارات. وNubia Pad 3D II هو أول جهاز يدمج 5G والذكاء الاصطناعي في مجاله، حيث حقق تقدمًا كبيرًا في التأثيرات المرئية الثلاثية الأبعاد وتقنية Neovision 3D anytime. وفي موجة 5G، تتعاون ZTE بشكل وثيق مع China Mobile والشركاء جميعًا في إنشاء نظام بيئي ثلاثي الأبعاد وكامل السيناريو، ما يسمح لمزيد من المستهلكين بالاستمتاع بالبصريات الثلاثية الأبعاد.

ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح العرض الثلاثي الأبعاد من دون نظارات، والمعروف بتأثيرات العرض الممتازة والتجربة الغامرة، توجهًا لا مفر منه. وبالإضافة إلى تحديثات المنتج، تظل ZTE ملتزمة باستكشاف حلول ثلاثية الأبعاد مبتكرة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والقطاع السمعي البصري والبث المباشر ومؤتمرات الفيديو والسياحة الثقافية وعروض الإعلانات، ما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي يلائم كل السيناريوهات، وثلاثي الأبعاد من دون نظارات، ورائد وشامل.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة جناح ZTE (3F30، الصالة 3، Fira Gran Via) في MWC Barcelona 2024، أو الاطلاع على: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

تابعنا:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

للاستفسارات الإعلامية:

اتصالات البريد الإلكتروني

لشركة

ZTE Corporation: [email protected]