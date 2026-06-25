ZUOWEI تكشف عن روبوتات الرعاية الشبيهة بالبشر لمعالجة تحديات الشيخوخة العالمية

غويلين ، الصين ، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في 25 يونيو ، استضافت شركة "زووي تكنولوجي" (ZUOWEI Technology) حدث إطلاقها العالمي "الرعاية الذكية وراء الحدود" في مدينة غويلين، حيث كشفت رسميًا عن اثنين من روبوتات الرعاية الشبيهة بالبشر يحملان اسميّ Tianshu و Tianji. يمثل الإطلاق خطوة مهمة من إثبات المفهوم إلى النشر في العالم الحقيقي ، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي المتجسد في رعاية المسنين.

معالجة تحدي رعاية عالمي

مع تقدم أعمار السكان في جميع أنحاء العالم ، يواجه مقدمو الرعاية "ثالوث المستحيل" المكوّن من نقص العمالة ، وارتفاع التكاليف ، وزيادة الضغط للحفاظ على الكرامة وجودة الحياة لكبار السن. في الصين وحدها ، أكثر من 320 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق ، بما في ذلك أكثر من 50 مليون من كبار السن الذين يحتاجون إلى مستويات متفاوتة من المساعدة.

على مدار السنوات السبع الماضية ، قامت "زووي " ببناء منظومة ذكية للرعاية تتألف من أكثر من 30 منتجًا و 300 براءة اختراع وعمليات في أكثر من 50 دولة. وتدعم منتجاتها شهادات معترف بها دوليًا ، بما في ذلك FDA و CE و UKCA ، مما يوفر أساسًا قويًا للتوسع والتعاون العالمي.

Tianshu وTianji: نموذج جديد للرعاية الذكية

يعمل Tianshu و Tianji، المصممان بنسب صديقة للإنسان وقدرات تفاعل طبيعية ، كنظام رعاية منسَّق. يعمل Tianshu كمركز ذكي لاتخاذ القرارات ، بينما يركز Tianji على المساعدة بجانب السرير والتفاعل اليومي.

معًا ، يوفران تنسيقًا ذكيًا للأجهزة ، ومساعدة بدنية دقيقة ، ورفقة عاطفية ، ومراقبة سلامة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع. يدعم النظام سيناريوهات الرعاية الرئيسية بما في ذلك الاستحمام، واستخدام المرحاض، ومساعدة الحركة، والتغذية، والوقاية من إصابات الضغط، والمشاركة المعرفية.

من خلال التكامل مع البنية التحتية القائمة للرعاية ، تساعد الروبوتات المرافق على تحديث الخدمات دون استبدال المعدات الحالية ، مما يقلل من تكلفة وتعقيد التحوّل الرقمي مع تحسين جودة الرعاية وكفاءة التشغيل.

نظرة إلى المستقبل

ستواصل "زووي " تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة وتوسيع التعاون عبر بيئات الرعاية المؤسسية والمجتمعية والمنزلية.

ترحب الشركة بمقدمي الرعاية الصحية والموزعين والمؤسسات البحثية وشركاء الصناعة في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل الرعاية الذكية معًا. مع التكنولوجيا المثبتة والشهادات الدولية والالتزام بالتعاون على المدى الطويل ، تقدم "زووي " للشركاء فرصة عملية للمشاركة في واحدة من أسرع قطاعات الرعاية العالمية نموًا.