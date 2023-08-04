«CME» و«the Entertainer» تتعاونان لإحداث ثورة في الممارسات الصحية والصديقة للبيئة في دول الخليج العربي

سعيًا لتمكين منصة الاستدامةINGO المعنية بتغيير السلوكيات

تتظافر هذه الشراكة وبالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل تشجيع الأفراد في دول الخليج العربي على اتباع نمط حياة صحي ومستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت «CME»، الشركة الرائدة للاستشارات في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «the ENTERTAINER business»، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الولاء والمكافآت للمستهلكين في دول الخليج العربي بهدف دعم INGO، منصة الاستدامة لتغيير السلوكيات التي طوّرتها «CME». ويسعى هذا التعاون الريادي إلى توفير مجموعة كبيرة من العروض المتنوعة في مختلف دول الخليج عبر منصة INGO مباشرةً، الامر الذي يسهم في إحداث تغيير نوعي في سلوك الأفراد تجاه صحتهم وبيئتهم.

CME collaborates with the ENTERTAINER business to revolutionise health, green engagement in GCC CME collaborates with the ENTERTAINER business to revolutionise health, green engagement in GCC

وعبر توحيد جهودهما، يهدف الطرفان إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة الأفراد في جميع أنحاء منطقة الخليج عبر تمكينهم من عيش حياة صحية وصديقة للبيئة بطريقة سهلة وممتعة. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي «CME» إلى تمكين مستخدمي منصة INGO من الحصول على مجموعة واسعة من العروض المغرية المتوفرة على المنصة مباشرةً، وذلك بُغية تعزيز أفضل ممارسات الحياة اليومية وتشجيعهم على تبنّيها.

وحول الآفاق التي تتيحها هذه الشراكة، أكد وسام يوسف، المدير التنفيذي لشركة «CME» أن الشراكة مع «the ENTERTAINER business » تنسجم وبشكل وثيق مع رسالة «CME» المتمثلة في توظيف أدوات التكنولوجيا لتوفير حلول ذات أثر إيجابي فعال. مضيفاً: "نؤمن بأن الجمع بين المزايا الداعمة للاستدامة التي توفّرها منصة INGO والفوائد التوفيرية التي يتيحها «the ENTERTAINER » من شأنه تعزيز القيمة الإضافية التي نقدمها لأعضاء منصة INGO، فضلاً عن توسيع نطاق تأثيرنا على المدى الطويل. ويُعَدُّ هذا المشروع بمثابة نقلة نوعية في قطاع الاستدامة في دول الخليج العربي، إذ إنه يحفّز الأفراد على إعطاء الأولوية لصحتهم وبيئتهم، مع التمتع بمزايا وحوافز حصرية في الوقت ذاته".

وإضافة إلى النجاح في تحقيق أهدافهم الصحية الشخصية أو المشاركة في ممارسات صديقة للبيئة، سيتمكّن مستخدمو منصة INGO من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض المتنوعة التي يوفّرها لهم برنامج المكافآت في المنصة. ومن شأن هذا النهج الرائد أن يقدّم لجميع المستخدمين تجربة استثنائية ليس لها مثيل، حيث يجمع بكل سلاسة بين الاستدامة والصحة بالإضافة إلى المكافآت والتوفير الملموسين في آن واحد، مما يسهم في إحداث تغيير سلوكي إيجابي ودائم في نمط حياة الأفراد بطريقة فريدة وجذّابة.

من جهته، قال جوليان موربيدللي، مدير العلاقات التجارية بين الشركات في المملكة العربية السعودية ومصر لدى شركة «the ENTERTAINER business»: "نقدّم عبر هذه الشراكة سوقاً رقمياً متكاملاً وشاملاً، ونوطّد تعاوناً مثمراً مع «CME» الأمر الذي يعزّز من مكانة INGO بوصفها نظاماً مبتكراً يشجّع على اتباع عادات صحية وتبنّي خيارات صديقة للبيئة. إن المفهوم الفريد المتمثل في تحفيز الأعضاء في منصة INGO على مستوى منطقة الخليج لمواصلة تبنّي أساليب حياة أكثر استدامة من خلال منحهم مكافآت حصرية ليس مبتكراً وحسب، بل ويُعَدُّ أيضاً وسيلة فعالة لتسهيل المشاركة الفاعلة في قطاع الاستدامة".

من ناحية أخرى، صرّح محمود تيمور، مدير عام شركة «the ENTERTAINER business » في المملكة العربية السعودية ومصر، أن الشركة تسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف عدة تتمثّل "في تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، علاوة على تقديم حلول مبتكرة ومخصَّصة تعود بالفائدة على مجتمعنا وتسهم في حماية البيئة، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتوفير مزيد من الحلول والفرص لمستقبل أكثر اخضراراً واستدامة".

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، تطمح كل من «CME» و «the ENTERTAINER business » إلى إحداث تغيير ثوري وإيجابي في قطاعي الاستدامة والتنمية في منطقة الخليج. ومن خلال توحيد الجهود ومشاركة الخبرات والموارد، تلتزم كلتا الشركتين بإلهام الأفراد وتشجيعهم على تبني أساليب حياة أكثر استدامة، وتمكين الشركات من إطلاق مبادرات مبتكرة لتحفيز مشاركة موظفيها، وتشجيع الحكومات على ترسيخ ممارسات أكثر صحة واخضراراً بين مواطنيها.

عن « CME »

نحن شركة رائدة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية المبتكرة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات. أسهمنا عبر مسيرتنا في دعم أكثر من 100 شركة على مستوى العالم، من ضمنها شركات مدرجة ضمن قائمةFortune المرموقة لأفضل «500» شركة في العالم على تحقيق الريادة في مجالات عملها. نكرّس خبراتنا في «CME» لتقديم حلول وخدمات شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات بما يشمل: تطوير البرامج المخصَّصة وهندسة الأجهزة الذكية وتجربة العملاء وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وجمع وتحليل البيانات وأتمتة العمليات وخدمات التعاقد الخارجي لتوفير المهارات والخبرات. وبفضل فريقنا المؤهل متعدّد الجنسيات والذي يعمل في ثمانية مواقع للشركة، ننفّذ مشاريع مبتكرة وذات تأثير إيجابي ملموس، وقد ساهمنا في تسجيل 8 براءات اختراع أمريكية، وبخدمة 80 مليون مستخدم يوميًا.

عن « the ENTERTAINER business »

شركة «the ENTERTAINER business » متخصّصة في تطوير منصات سهلة الاستخدام وغير مكلفة تعمل على توظيف الحوافز من أجل المساعدة في تعزيز تواصل الشركات مع عملائها وموظفيها. تتّسم منصاتنا بإمكانية تكييف كل منها مع أي مجال من مجالات الأعمال، وتوفير الفرصة أمام عملائنا للاختيار من بين مجموعة متنوعة من الميزات التي تخدم علاماتهم التجارية وتناسب ميزانياتهم على أفضل وجه. كما تتميّز التطبيقات التي نقدّمها بأنها قابلة للتخصيص بشكل كامل، ويمكن أن تحمل علامة العميل التجارية، أو علامة تجارية مشتركة، أو يمكن دمجها في تطبيق قائم خاص بشركة العميل. يقدّم قسم الأعمال لدينا خدمات متميّزة لأكثر من 250 شريكاً حول العالم، ويقدّم حلول ولاء لشركائنا تتيح لهم الاستفادة من نموذج «the ENTERTAINER business » والمتاجر والعروض المتوفرة فيه لاستخدامها كوسيلة لمكافأة وإسعاد موظفيهم أو عملائهم.

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