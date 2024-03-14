«جنرال ري إنشورنس» و« CME».. تعاون وجهود مكثّفة من أجل رقمنة عملية التأمين على الحياة في المنطقة

دبي الامارات العربية المتحدة, 14 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- توحّد شركة إعادة التأمين العالمية «جنرال ري إنشورنس» Gen Re جهودها مع شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات «CME» لتوفير حل رائد رقمي ومتكامل لقطاع التأمين على الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول شرق البحر الأبيض المتوسط.

تشكّل الشركتان معًا فرصة جذابة للمؤمّنين، إذ تتمتع «جنرال ري إنشورنس» برأسمال أساسي يبلغ 15.8 مليار دولار أمريكي وصافي أقساط تأمين بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي، في حين تمتلك «CME» سجلًا حافلًا يمتد على مدار 40 عامًا في خدمة ودعم العلامات التجارية الشهيرة والشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500».

Gen Re Regional Managing Director MENA and East Mediterranean (Life & Health) Dr. Mazen Abouchakra and CME CEO Wissam Youssef

وقد أسفر التعاون بين هاتين الشركتين عن تطوير تطبيق برمجي مصمم خصيصًا لشركات التأمين الرئيسية، والذي تم عرضه مؤخرًا في المؤتمر العام للاتحاد العام للتأمين العربي "الرابع والثلاثون" GAIF 2024 والذي يحظى بسمعة مرموقة. ويوفر هذا التطبيق تجربة عملاء حديثة للمستخدم بفضل أدواته المتقدمة التي تجري تحليلًا شاملًا لصحة مقدم الطلب ونمط حياته ومهنته، ويدمج أدوات تقنيات التأمين Insurtech المتطورة، بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل توليد رؤى صحية سريعة، وتقنية PPG مع خوارزميات متقدمة لتحليل الإشارات الحيوية والمقاييس الصحية عن بعد. وعبر تبنّي مثل هذا النهج الشامل والمتطور، ستتمكّن شركات التأمين من ضمان تحديد المخاطر بدقة، الأمر الذي يتيح لها تصميم عروض التأمين بشكل أكثر فعالية.

ولا تقتصر مزايا هذا التطبيق على تبسيط عملية إصدار بوالص التأمين فحسب، بل من شأن النظام أيضًا توفير فرص جديدة لشركات التأمين والوسطاء من أجل تطوير قنوات متنوعة. ومع اتساع مدى الإمكانيات، يتشكل عصر جديد يتّسم بالنمو وسهولة الوصول، مما يجعل التأمين على الحياة متاحًا على نطاق أوسع ويعزّز فوائده بطريقة غير مسبوقة.

وإضافة إلى عروض البرامج الشاملة التي يتيحها التطبيق، فإن إمكانية دمج الأجهزة القابلة للارتداء wearables ونظام المكافآت السلوكية المبني على مبدأ اللعب سيوفران لشركات التأمين رؤى أعمق حول الأنماط الحياتية للمؤمّنين. علاوةً على ذلك، يسهم هذا المبدأ في تشجيع نمط حياة أكثر صحة والالتزام بتنفيذ التدابير الوقائية والحفاظ على تفاعل المتعاملين مع شركات التأمين حتى ما بعد مرحلة الاكتتاب الأولية.

كما يقدّم هذا الحل المتطور لشركات التأمين إمكانية الاختيار بين دمج وحدة البرنامج الجديد مع أنظمتها الحالية أو استخدامها كتطبيق مستقل. وفي كلتا الحالتين، ستوفر التقنية للمستخدمين في نهاية المطاف تجربة أكثر سلاسة وفائدة، إلى جانب تحسين خيارات التواصل وإدارة الوثائق.

تمثّل جهود «جنرال ري إنشورنس» و«CME» قفزة نوعية إلى الأمام في تحديث مجال التأمين، حيث تم إعداد الحل المبتكر الذي يركز على المستخدِم لصياغة مفهوم جديد لتجربة المستخدم في التفاعل مع منتجات التأمين على الحياة.

عن «جنرال ري إنشورنس» www.genre.com/int

تقدم شركة «جنرال ري إنشورنس» Gen Re حلول إعادة التأمين للشركات المتخصّصة بالتأمين بأنواعه، سواء على الحياة أو الصحة أو الممتلكات أو الحوادث، ونعمل عن كثب مع عملائنا لفهم أهدافهم الاستراتيجية والتشغيلية، ونقدم مجموعة واسعة من المنتجات والأدوات والموارد المصمّمة خصيصًا لتعزيز استدامة نمو أعمالهم ونجاحها. «جنرال ري إنشورنس» هي عضو في مجموعة شركات التأمين «بيركشاير هاثاواي» Berkshire Hathaway، وقد حصلت على تصنيف مالي متفوق من وكالات التصنيف الكبرى على مستوى العالم. نأخذ التزاماتنا دائمًا على محمل الجد، ورغم استنادنا إلى رأس مال يبلغ 15.8 مليار دولار وأقساط تأمين تصل إلى 11.5 مليار دولار، إلا أننا نقدّم فقط الوعود التي يمكننا الوفاء بها.

عن CME www.gotocme.com

تعد «CME» شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات وحلولًا تقنية متميزة. لقد ساعدنا أكثر من 100 عميل حول العالم، بما يشمل شركات مدرجة على قائمة «فورتشن 500» المعروفة، على تحقيق الريادة في مجالاتهم. تغطي حلولنا وخدماتنا الشاملة تطبيقات المؤسسات والبيانات والتحليلات وتجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومنهجيات هندسة البرمجيات DevOps والأمن السيبراني. ولقد تمكنا بفضل فريق عملنا الماهر الذي يمارس عمله في 8 مواقع من إنجاز أكثر من 300 مشروع مبتكر ومؤثر، أسهمنا عبرها في الحصول على 8 براءات اختراع أمريكية ونخدم 80 مليون مستخدم يوميًا.

الصورة: المدير التنفيذي الإقليمي لشركة Gen Re في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط (للتأمين على الحياة والصحة) الدكتور مازن أبوشقرا والرئيس التنفيذي لشركة CME وسام يوسف.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2362680/CME.jpg