«داو جونز» تنظم مؤتمر "وول ستريت جورنال تك لايف" في قطر

المؤتمر المتخصص في التكنولوجيا يجمع قادة الأعمال والمستثمرين والمفكرين في 2025

لاجونا بيتش، كاليفورنيا - 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "داو جونز" اليوم عن توقيع اتفاقية تستضيف دولة قطر بموجبها مؤتمر "وول ستريت جورنال تك لايف" آواخر العام المقبل، وعلى مدار خمس سنوات متتالية.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، والسيد ألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز" المالكة لصحيفة "وول ستريت جورنال" في فعاليات النسخة الحادية عشرة من المؤتمر، في مدينة لاجونا بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الحدث التكنولوجي البارز في منطقة الشرق الأوسط. وسيجمع المؤتمر، الذي يقتصر حضوره على المدعوين فقط، أكثر من 200 من كبار المديرين التنفيذيين، والمستثمرين، والشركات الناشئة، وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. في الوقت ذاته ستواصل "داو جونز" تنظيم النسخة الأمريكية من المؤتمر سنوياً في ولاية كاليفورنيا، مع إضافة "وول ستريت جورنال تك لايف قطر" إلى أجندتها بداية من ديسمبر 2025.

وفي هذا السياق، صرح الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني بأن المؤتمر يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030 بتحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المتطورة والابتكار.

وأضاف: "تعد استضافتنا لمؤتمر وول ستريت جورنال تك لايف خطوة بارزة في مسيرة نمو القطاع التكنولوجي في دولة قطر. سيجمع المؤتمر قادة التكنولوجيا في العالم، وهو ما سيتيح لنا فرصة لا مثيل لها للاستفادة من خبراتهم المتنوعة، ورؤاهم، وعلاقاتهم الدولية، ليشكل بذلك مصدر إلهام لمواهبنا المحلية، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويفتح الباب واسعاً أمام بناء شراكات استراتيجية عالمية، تدعم مسيرة التنمية في بلادنا."

من جانبه، قال السيد ألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز": "تعد "داو جونز" و "وول ستريت جورنال" مصدراً موثوقاً للأخبار والبيانات والتحليلات للعاملين في مجال الأعمال حول العالم، وهو ما يفرض علينا تسليط الضوء على مجتمع الأعمال في جميع أنحاء العالم. ومن ثم، يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع دولة قطر، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نمو ودور متزايد في مجال التكنولوجيا، ولاسيما الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة."

ويجمع مؤتمر "وول ستريت جورنال تك لايف" في نسخته الحادية عشرة، أكبر صناع القرار في مجالات التكنولوجيا، والترفيه، والموسيقى، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والعلوم. كما تشهد نسخة هذا العام، التي تعد الأكثر نجاحاً منذ إطلاقه، إيرادات رعاية قياسية، ويناقش عدداً من الموضوعات، أبرزها تأثير الذكاء الاصطناعي، ومستقبل واجهات الدماغ والحاسوب، وآفاق استثمارات الشركات الناشئة، وتنمية المواهب التكنولوجية في المستقبل، بالإضافة إلى تأثير الانتخابات الأمريكية المقبلة على قطاع التكنولوجيا.

يشار إلى أن مؤتمر "تك لايف" يمثل إضافة ثرية إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي استضافتها قطر في الأعوام الأخيرة، وفي مقدمتها كأس العالم FIFA قطر 2022، وقمة الويب، التي تعتبر أضخم حدث تكنولوجي في العالم، وسباق "فورمولا وان"، ومنتدى الدوحة، وغيرها من الفعاليات الدولية التي تؤكد على مكانة دولة قطر عالمياً، وإمكاناتها في استضافة الفعاليات الكبرى.

لمحة عن داو جونز

تعد داو جونز مزوداً عالمياً للأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع الأعمال، حيث تقدم محتوى عالي الجودة للقراء والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم عبر قنواتها المتعددة، بما في ذلك الصحف المطبوعة والرقمية وعبر الأجهزة المتنقلة والفعاليات المباشرة. وتقدم داو جونز خدماتها منذ أكثر من 130 عاماً وتعد اليوم واحدة من أكبر مزودي الأخبار على مستوى العالم، ومن أشهر مطبوعاتها، صحيفة وول ستريت جورنال الرائدة، أكبر صحيفة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث التوزيع؛ و بارونز، و ماركت واتش، و منشن جلوبال، و فايناينشال نيوز، و إنفستورز بيزنس دايلي، و فاكتيفا، و داو جونز ريسك آند كومبليانس، و داو جونز نيوز وايرز، و أوبيس آند كيميكال ماركت أناليتكس. وتعد شركة داو جونز أحد أقسام شركة الخدمات الإعلامية والمعلومات «نيوز كورب» المدرجة في مؤشر ناسداك.

لمحة عن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر

تأسس مكتب الاتصال الحكومي في عام 2015، ليمثل ذراع الاتصال الاستراتيجي لحكومة دولة قطر. وتتمثل مهام المكتب في تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام لدى كافة المؤسسات الرسمية، وتسليط الضوء على رؤية وبرامج الدولة، وإبراز إنجازاتها في كافة المجالات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.