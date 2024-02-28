«سي إم إي» تتوسع في مجال التمويل الرقمي بإطلاق «CoorB» في الشرق الأوسط وإفريقيا

تهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى إنشاء مركز متخصص في التكنولوجيا المالية يضع معايير جديدة للقطاع المصرفي

دبي الامارات العربية المتحدة

28 فبراير / شباط 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة «سي إم إي» CME؛ وهي شركة رائدة متعددة الجنسيات تتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والمتكاملة، عن توسّعها الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية الرقمية عبر إطلاق «كور بي» CoorB والتي تمثّل علامة فارقة في مسيرة الشركة، حيث تشق طريقها في قطاع التكنولوجيا المالية، مستثمرةً خبراتها الواسعة في مجال الخدمات والحلول التقنية.

CME Expands into Digital Finance, Launches CoorB in the Middle East and Africa

توظّف شركة «كور بي» خبرات «سي إم إي» الشاملة في مجالات الهندسة وتجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لتوفير حلول وخدمات مالية شاملة ومبتكرة. وبالاستناد إلى فريق متمرّس يضم 500 مهندس، وإرثٍ ممتد في خدمة 80 مليون مستخدم يوميًا، تستعد «كور بي» لتحديث الأنظمة المالية التقليدية باستخدام التقنيات الحديثة، ما يضمن تحقيق تطوّر رقمي سريع يركّز على المستخدم دون الحاجة إلى استبدال شامل للأصول التكنولوجية الحالية. ويسهم هذا النهج الفعّال القائم على دعم الأنظمة التقليدية بالتقنيات المتطوّرة في تمكين الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومشغلي شبكات المحمول من إنجاز تحوّل رقمي يتّسم بالسرعة والمرونة.

وحول هذه الخطوة، قال وسام يوسف الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم إي»: "يتماشى إطلاق «كور بي» مع رؤية «سي إم إي» المتمثّلة في إنشاء مركز ابتكار رياديّ متخصص في التكنولوجيا المالية. ولا تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز قطاع التمويل الرقمي وحسب، بل تُثري أيضًا محفظة أعمالنا وتتكامل بسلاسة مع أنشطتنا المتخصّصة في قطاع التأمين؛ لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المصمّمة خصّيصًا لتلبية الاحتياجات التطويرية للقطاع المالي".

وستعمل «كور بي» في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لتضع معايير جديدة في صناعة التكنولوجيا المالية.

عن سي إم إي www.gotocme.com

سي إم إي هي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات وحلولًا تقنية متميزة. لقد ساعدنا أكثر من 100 عميل حول العالم، بما يشمل شركات مدرجة على قائمة «فورتشن 500» المعروفة، على تحقيق الريادة في مجالات تخصّصهم. تغطي حلولنا وخدماتنا الشاملة تطبيقات المؤسسات والبيانات والتحليلات وتجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومنهجيات هندسة البرمجيات DevOps والأمن السيبراني. ولقد تمكنّا بفضل فريق عملنا الماهر الذي يمارس عمله في 8 مواقع من إنجاز أكثر من 300 مشروع مبتكر ومؤثر، أسهمنا عبرها في الحصول على 8 براءات اختراع أمريكية ونخدم 80 مليون مستخدم يوميًا.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2349796/CME_x_CoorB.jpg