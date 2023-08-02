«فيرتيكلينك للإخصاب» يفتتح فرعاً جديداً في مدينة صحارى الطبية

الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة, 2 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ --

تلبية للحاجة المتزايدة إلى حلول متخصصة في معالجة العقم، يواصل مركز «فيرتيكلينك للإخصاب» تعزيز علاجاته المتميّزة التي يقدّمها في مجال الإخصاب على مستوى دولة الإمارات عبر المرفق الجديد الذي افتتحه في مدينة صحارى الطبية بمركز صحارى في الشارقة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك بحضور نواف غباش، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غباش، و صلاح بوخاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخاطر، وعدد من أعضاء إدارة مركز صحارى.

FertiClinic Fertilization Centre inaugurates a new state-of-the-art facility in Sahara Healthcare City

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن سدس الأزواج في الإمارات يعاونون من صعوبات في الإنجاب، كما انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في الدولة بشكل كبير؛ من 2.7 مولود لكل امرأة في عام 2000 إلى 1.5 مولود لكل امرأة في عام 2020، ما يزيد من أهمية إتاحة حلول متخصّصة شاملة.

أما معدّل العقم في منطقة الشرق الأوسط، فيُقدَّر بنحو 10.8 في المئة وفقاً لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية في عام 2023، بينما يعاني شخص واحد من كل ستة أشخاص من العقم على الصعيد العالمي بحسب الإحصائيات نفسها؛ أي أكثر من 17 في المئة من سكان العالم البالغين، ما يشير إلى أن هذه المشكلة تمثّل تحدياً صحياً عالمياً كبيراً.

واستجابةً للطلب المتزايد على إيجاد حلول مُجدية لمشكلة العُقم، يكرّس مركز «فيرتيكلينك للإخصاب» في الشارقة خبراته لمعالجة هذه المشكلة، ومنح الأمل لعدد كبير من العائلات في إمارة الشارقة بتحقيق أحلامهم في الأبوة والأمومة. واستناداً إلى سجله الذي يزخر بمعدلات نجاح عالية في التقنيات المساعِدة على الإنجاب، يسعى المركز إلى تقديم خدماته المتخصِّصة للعائلات التي تبحث عن حلول لعملية الإخصاب في الإمارة.

وبالشراكة مع مركز الطب الإنجابي وأمراض النساء (ARGC) المرموق في المملكة المتحدة، سيواصل «فيرتيكلينك الشارقة» التزامه بتقديم الرعاية الشخصية؛ لضمان حصول المرضى على أعلى مستوى من العلاجات المعدَّة وفقاً لاحتياجات كل حالة على حدة، ما يسهم في الحفاظ على معدلات نجاح عالية في عمليات التلقيح الاصطناعي، أو الإخصاب داخل الرحم، في كل دورة تلقيح.

يضم «فيرتيكلينك» الشارقة فريقاً طبياً من الاختصاصيين اللامعين؛ من بينهم: الدكتور أمين جعفر، خبير التلقيح الاصطناعي والمدير الطبي لفرع الشارقة، وسليمان عبدالله، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، والدكتور السموأل الحكيم، المدير الطبي ومؤسس «مجموعة فيرتيكلينك» ذو الرؤية الاستشرافية. ويمتلك الأطباء الثلاثة دراية جيدة باللغتين الإنجليزية والعربية، ما يضمن تواصلاً ورعايةً فاعلتين للمرضى على اختلاف جنسياتهم.

وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز، أعرب الدكتور سمؤال حاكم عن اعتزازه بهذه الخطوة، وقال: "نحن في غاية الحماس لتوسيع نطاق خدماتنا العلاجية الناجحة في مجال الإخصاب إلى مدينة صحارى الطبية في الشارقة. وفي الوقت الذي ينصبُّ تركيزنا دوماً على توفير الرعاية الإنجابية المتطورة، فإننا نعطي الأولوية لرفاهية وسعادة مرضانا، انسجاماً مع الهدف الوطني الأسمى للإمارات المتمثل في أن تصبح الدولة الأكثر سعادةً في العالم".

ويتبوأ مركز «فيرتيكلينك» للإخصاب، الذي تأسس في عام 2018 في أبوظبي، مكانةً طليعية في تقديم علاجات الخصوبة المتطورة التي تشمل: التلقيح الاصطناعي داخل الرحم وخارجه، والحقن المجهري، وعلاجات طب الأجنّة، وعلاج الإجهاض المتكرر، و استخراج الحيوانات المنويّة جراحياً. وعلى مدار السنين، اكتسب المركز خبرة متميّزة في معالجة مشاكل العُقم المختلفة، وقدّم إسهامات كبيرة في الأبحاث الدولية المتعلقة بالطب التناسلي.

كما ألمح الدكتور أمين جعفر إلى أن افتتاح فرع «فيرتيكلينك» الشارقة "يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو مساعدة العائلات على تحقيق أحلامها في الأبوة والأمومة من خلال التقنيات المتقدمة التي نتبنّاها، والخبرات العالية لفريقنا الطبي. ونحن واثقون من أننا سننجح في إحداث أثر إيجابي في حياة مرضانا".

من جهته، قال أكرم عمار، المدير التنفيذي لمركز صحارى: "في ظل الحاجة إلى مواجهة التحدّي العالمي المتمثل في العقم، فإن مركز «فيرتيكلينك» عبر تاريخه الحافل بالنجاحات في تقنيات الإنجاب المساعٍدة، وفريقه الطبي المميّز، يشكّل منارة أمل لمن يعانون من هذه المشكلة؛ إذ يضع مرافقه الطبية التي تواكب أعلى المعايير العالمية في خدمة مرضاه، ويوفر لهم الرعاية المُثلى طوال رحلتهم العلاجية. معاً، ندشّن مرحلة علاجية تحويلية لتحقيق الأحلام وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وسعادة في الإمارات، متطلّعين إلى مسيرة ناجحة ومثمرة".

وعبر موقعه الاستراتيجي في الطابع السابع من مدينة صحارى الطبية داخل مركز صحارى في الشارقة، يتيح المركز للمرضى الوصول بكل سهولة إلى مرافقه الطبية ذات المستوى العالمي والحصول على رعاية صحية متميزة ضمن أجواء عائلية دافئة. ويستقبل المركز مرضاه من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً، مواصلاً التزامه بتقديم رعاية ودعم فريدَين للمرضى طوال رحلة علاجهم.

عن مدينة صحارى الطبية

تسعى مدينة صحارى الطبية لأن تكون وجهة رائدة لتوفير العلاج الطبي والجراحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومةً بكفاءات طبية من مختلف التخصصات تجتمع تحت سقف واحد لتقديم رعاية متميزة للمرضى على المستويين المحلي والدولي.

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Reem Masswadeh

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